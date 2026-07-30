Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík

Natáčení akčního filmu Bojovník, který vstoupí do českých kin 13. srpna, se neobešlo bez bolestivých následků. Měsíce intenzivní fyzické přípravy, tréninky s hvězdami MMA i náročné bojové scény si vybraly svou daň. Se zraněními se potýkali představitelé hlavních rolí Milan Ondrík, Adam Vacula i Ján Jackuliak. Zranil se dokonce také režisér Vojtěch Frič.
Nejhůře dopadl právě Ján Jackuliak, který ve filmu ztvárnil nebezpečného bojovníka Kardose. Během natáčení finálního souboje utrpěl tříštivou zlomeninu ruky a z filmového placu zamířil rovnou do nemocnice. Lékaři ho ještě ten večer operovali.
„Dostal jsem ránu v krytu přesně do místa, kde jsem cítil, že se něco stalo. Okamžitě přišla strašná bolest, ale nejdřív jsem si myslel, že mi Milan trefil jen nějaký nerv. Až potom se ukázalo, že jde o zlomeninu,“ popsal herec.
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Navzdory zranění ale scénu nejprve dotočil, čímž poraněnou ruku ještě více zatížil. V místě původní únavové zlomeniny tak vznikla tříštivá zlomenina. Přesto se Jackuliak pouhé dva dny po operaci vrátil zpět před kameru.
Kvůli roli přitom absolvoval více než rok intenzivních tréninků a výraznou fyzickou proměnu. Překvapilo ho ale, že místo kaskadérů proti němu stáli skuteční zápasníci. „Očekával jsem, že budu natáčet s kaskadéry, ale přišli skuteční zápasníci MMA, kteří si mysleli, že jdeme doopravdy trénovat. Byli tvrdí jako skála. Nevěděli, že mi mají některé věci jen naznačit, jak to bývá u kaskadérských scén,“ zavzpomínal.
Sedmiminutový závěrečný souboj mezi Hoffem a Kardosem se natáčel dva týdny, předcházelo mu ale více než půl roku nácviků bojové choreografie. „Jsem rád, že jsme oba bojovné povahy, takže zkoušky byly o dost náročnější. O to zajímavěji to ale ve filmu vypadá, protože to mezi námi opravdu jiskří,“ uvedl představitel hlavní role Milan Ondrík.
Bolestivým zraněním se nevyhnul ani Adam Vacula, který kvůli roli zápasníka přibral 15 kilogramů, převážně svalové hmoty, a následně se dostával do zápasnické formy. Po jedné z akčních scén skončil na rentgenu s podezřením na poraněná žebra a během příprav ho trápily také bolesti kolene a ramene.
„Náročnější než samotné hraní byla fyzická příprava. S ní přišla i určitá zranění. Odneslo to koleno i rameno, ale člověk s tím u takového filmu musí počítat,“ řekl Vacula.
Zdravotní komplikace postihly také Milana Ondríka. Při natáčení běžeckých scén si poranil koleno a musel podstoupit obstřiky. Kvůli šetření zraněné nohy si následně přetížil záda, jejichž bolesti ho provázely až do konce natáčení. „Byly dny, kdy jsem ráno nemohl vstát a cítil jsem svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Ale nikomu jsem o tom neřekl, aby se ke mně nechovali opatrně. To se do tohohle filmu nehodí,“ přiznal.
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Podle režiséra Vojtěcha Friče se při filmu o kontaktních sportech podobným zraněním prakticky nedalo vyhnout. Sám si během příprav vyzkoušel box i další disciplíny MMA a utrpěl zlomená žebra i nos.
Autentičnost filmu podpořily i několikaměsíční tréninky pod vedením profesionálů. Herci se připravovali se známými českými bojovníky, mezi nimiž byli Jiří Procházka, Karlos Vémola, David Kozma, Kelvin Soquessa nebo Fabiana Bytyqi Richter. Někteří z nich se ve snímku objeví také před kamerou.
Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky vypráví příběh bývalého boxerského šampiona Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera (Milan Ondrík), který dostane šanci vrátit se mezi elitu, tentokrát jako zápasník MMA. Vedle Ondríka si ve filmu zahráli také Ján Jackuliak, Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Adam Vacula, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek nebo David Matásek. Do českých kin vstoupí 13. srpna.