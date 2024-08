Beru to vážně, říká vnuk prezidenta Kennedyho. Pracuje pro módní magazín

Jack Schlossberg pro módní časopis zapózoval, na výsledných fotkách se nápadně podobá svému zesnulému dědečkovi. „Mám velké sny do budoucna, ale zároveň se snažím pozitivně ovlivnit současnost,“ říká.

V nové roli politického korespondenta chce kombinovat své právnické vzdělání s hravým, ale poučným vystupováním ve videích na TikToku.

„Inspiruje mě odkaz mé rodiny, která se věnovala službě veřejnosti. Beru to velmi vážně a chci k tomu přispět svým vlastním způsobem. Pokud po lidech chcete, aby se zamysleli nad něčím vážným, musíte to udělat zábavně nebo vtipně,“ myslí si Jack, který je bratrancem uchazeče o prezidentský úřad Roberta F. Kennedyho ml.

„To dělají všichni velcí vůdci. Nemůžete lidem jenom vtloukat do hlavy, jak jsou věci špatné. Musíte do věcí, které považujete za důležité, vnést trochu pozitivity a dobré energie. To je jediná strategie, kterou mám,“ popisuje.

Jack Schlossberg je synem jediného žijícího potomka prezidenta Kennedyho, Caroline Kennedyové, a jejího manžela Edwina Schlossberga. Kandidaturu svého bratrance Roberta F. Kennedyho mladšího na prezidenta Jack nepodporuje a své pocity vůči němu otevřeně vyjadřuje na sociálních sítích.

VIDEO: Caroline Kennedy a její syn Jack uctili památku JFK: