Jack Nicholson už rok nevychází z domu, přátelé o něj mají strach

„Jeho děti ho navštěvují, ale jsou jeho jediným spojením se světem. Jako by už nechtěl čelit realitě, a to je prostě smutné,“ řekl zdroj časopisu Radar Online.

Naposledy spatřen na veřejnosti v říjnu 2021 během zápasu Los Angeles Lakers, kam přišel se svým třicetiletým synem Rayem.

„Jack je v kontaktu jen s některými příbuznými – zejména s Rayem, svým chráněncem, na kterého je velmi pyšný,“ cituje dále Radar Online.

Jack Nicholson se synem Rayem

Nicholson má šest dětí s pěti ženami. Ženatý byl však pouze jednou. „Jeho děti jsou jediným jeho spojením se světem. Přátele už nevyhledává a ti se obávají, že zemře v osamění jako Marlon Brando,“ dodal zdroj.

Nicholson totiž žije v domě Marlona Branda, s nímž se přátelil a dům krátce po jeho smrti koupil. „Jack a já jsme přátelé mnoho let, ale on už nevychází z domu. Myslím, že se o něj starají syn s dcerou. Na Mulholland Drive je hodně semknutá komunita a všichni se o něj bojí,“ řekl hercův přítel.

Do hereckého důchodu odešel Jack Nicholson v tichosti už v roce 2013, kdy přestal přijímat nabídky k práci před kamerou. Spekulovalo se, že je to kvůli horšící se paměti. Později si stěžoval, že je osamělý a rád by si ještě našel lásku. Sám tomu ale velké šance nedával.