Do společnosti téměř nechodí. Dcera Jacka Nicholsona ukázala, jak herec vypadá

Nicholson strávil oslavy v kruhu rodiny. Dcera Lorraine (36) při této příležitosti sdílela společné chvíle na Instagramu a fanoušci tak mohli nahlédnout do jeho soukromí.
Zveřejnila také starší fotografii hvězdy filmu Lepší už to nebude, na které kouří doutník. „89?“ okomentovala. Na dalším snímku je Nicholson zachycený, jak se usmívá a tleská, zatímco v pozadí tleská i zpěvačka Joni Mitchellová.
Lorraine je jednou ze šesti hercových potomků. Nicholson má s herečkou Rebeccou Broussardovou ještě syna Raye (34). S bývalou manželkou Sandrou Knightovou má dceru Jennifer (61) a s modelkou Winnie Hollmanovou dceru Honey (43).
Herečka Susan Anspachová v minulosti uvedla, že má s Nicholsonem syna Caleba Goddarda (54). Rodák z New Jersey otcovství veřejně popřel, podle Caleba ho však v soukromí jako syna uznal.
Jeho nejmladší dcera Tessa (31) zase popsala svůj život jako jeho „nemanželské“ dítě v článku pro Newsweek. Nicholson ji nikdy veřejně neuznal a ona v roce 2023 uvedla, že s ním už roky není v kontaktu.
Lorraine sdílela společné snímky s otcem i dříve. V prosinci 2025 zveřejnila fotografii s ním a bratrem Rayem. „Listopad, na který se nezapomíná,“ okomentovala tehdy.
Na začátku letošního roku pak přidala další momentku, na které otce objímá kolem ramen, zatímco on jí pokládá ruku na paži. Nicholsona doprovodila také na speciál SNL50: The Anniversary Special v únoru 2025, kde seděli mezi hosty ve studiu 8H.