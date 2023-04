Tahle plavba za moc nestála, popsal jachtař Křížek pocity po odpykání trestu

„Byla to dlouhá plavba, nestála za moc, ale už jsem v cíli. Takže dobrý. Pocity jsou skvělý, jsem šťastný,“ prohlásil hned na začátku rozhovoru David Křížek pro CNN Prima NEWS.

Padesátiletého jachtaře propustili po odpykání 21 měsíců z pětiletého trestu. Okresní soud v České Lípě přihlédl k jeho vzornému chování ve věznici ve Stráži pod Ralskem, také k tomu, že nevyhledával spory, zapojoval se do udržování pořádku na oddíle i do různých aktivit organizovaných ve věznici a pilně pracoval jako skladník, informoval Deník.cz. Propuštěn byl podmíněně se zkušební dobou pět let.

Moderátorka a bývalá královna krásy Lucie Křížková měla tak důvod k radosti. Z vězení propustili jejího manžela a otce jejich dvou společných dětí. Lucie Křížková již dříve v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že s manželem byla v kontaktu každý den a telefonovali si.

David Křížek v den propuštění z vězení (24. dubna 2023)

„Doufala jsem, že to nebude delší než třetina trestu, že by to mohlo hned po první možnosti klapnout, ale v této kauze člověk neví, nemůže ničemu věřit. Ještě ráno jsem měla strašně stažený žaludek a bála jsem se, jak to dopadne. Když mi David volal, že to dopadlo dobře a mám pokračovat v jízdě, protože jsem vyjela už ráno, byla to velká vlna emocí,“ přiznala pro CNN Prima NEWS někdejší miss.

„Já samozřejmě chci říct, že pořád tam padla ještě pětiletá podmínka. To znamená, že ten trest nekončí rozhodně. Ono v Čechách je zavedený pravidlo, že ten kdo nesedí v base, ten nevykonává trest, ale ono to tak úplně není. A přece jenom, i tak, člověk bude muset být opatrný a pořád to za sebou bude mít,“ přiznal Křížek v rozhovoru. „Ale to důležitý je, že budu se svou rodinou a že budu doma prostě. Takže pocity úžasný,“ doplnil Křížek

Další omezení je, že následujících sedm let nesmí vykonávat žádnou podnikatelskou činnost. Omezení ale jachtaři nevadí, znovu chce trénovat mladé talenty.

Těší se na každodenní chvíle s rodinou

„David se nyní vrací do rozjetého koloběhu všech závodů, kroužků a aktivit, které jsme neměnili, protože jsme nevěděli, jak to dopadne. Takže teď hned v pátek budeme vyzvedávat Davídka (syna, pozn. red.) ve škole v přírodě na Moravě a pojedeme na závody, tak tam už David ‚naskočí‘,“ přiblížila moderátorka.

„No, těším se,“ doplnil jachtař. „Pojedu na Nové Mlýny, teď mě čeká hrozně složité období, všechno je pro mě vzácnost. Takže jestli zastavíme na odpočívadle cestou domů, tak pro mě bude všechno skvělý. Já si nepotřebuji nic kupovat, ale jenom, že to uvidím.To, že mám na sobě civil, ne strašné hadry, nebo to, že si dám kafe, to je pro mě vzácnost,“ líčil vášnivě.

Zpráva o propuštění Davida Křížka potěšila nejen manželku Lucii, ale také jejich děti. „Davídkovi jsme všechno řekli, strašně ho mrzelo, že zrovna odjíždí do školy v přírodě. My mu to ale vynahradíme. U Lolinky (dcera, pozn. red.) nemůžete nic slibovat, tak jsme říkali, že odpoledne možná přijede tatínek, tak jsem ráda, že to splníme,“ dodala Křížková.

Na alkohol není chuť

David v záplavě emocí po propuštění z vězení nedokázal říct, na co se kromě rodiny těší nejvíc. Nadšení ze svobody bylo tak velké, že zvládal i vtipkovat. „Mám strach, že budu muset pít alkohol. Mám dva roky játra jako miminko a ani na to nemám chuť. Chci si užívat střízlivým rozumem celý svět,“ svěřil se.

„Člověk, který žije nějaký ‚rozumný život‘, ztrácí vězením úplně nejvíce, protože padá z největší výšky,“ uvedl v rozhovoru pro Showtime. Nemyslel tím movitý majetek, ale svobodný život. „A to moře, to je největší svoboda na světě. Mám úžasnou rodinu a byl to velký pád,“ přiznal s tím, že největší oporou mu byla jeho žena.

I když to vypadá, že teď bude známý jachtař v jednom kole, čas na rodinnou dovolenou si najde. „V červenci máme rodinnou dovolenou na Balatonu, syn tam má mistrovství Evropy, pak budeme pokračovat do Itálie,“ sdělila Lucie Křížková. Dovolenou rezervovala ještě v době, kdy nevěděla, jaký bude verdikt. „Jsem ráda, že to nebudu muset rušit a že tam budeme společně,“ dodala.

David Křížek byl odsouzen za pomoc při vytunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo. Z té zmizelo podle soudu několik miliard korun i kvůli dokumentům, které známý český jachtař kdysi podepsal.

„Do vězení jdu proto, že jsem na sebe koupil pozemek u Neratovic na úvěr, který domlouval můj tehdejší přítel ještě s jedním člověkem. Měl to být podle plánu developerský projekt, při kterém mělo vzniknout několik domů. Přijel jsem tehdy, dostal jsem jen na podpis firmu i úvěr na 25 milionů korun. Veškeré smlouvy a odhady byly připravené, jen jsem podepisoval. Věděl jsem, že z toho budu mít procentuální zisk. Ale primárně pro zisk jsem to nedělal. Bral jsem to tak, že se pouštím s kamarádem do podnikání. Pak jsem později podepsal i druhý úvěr,“ řekl Křížek v roce 2021 v rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.

„Moje vina je v tom podpisu. Svým podpisem, svou naivitou a blbostí jsem jim umožnil vyvést prostředky, což pak udělali. Byl to úvěrový podvod. Neměl jsem však peníze na právníky, abych to nějak dál řešil. Důvěřoval jsem jim a věřil jsem, že to nějak dopadne,“ vysvětloval tehdy.