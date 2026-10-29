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Já věci zvažuju za pochodu, Evka zacílí a jde. Adamczyk o rodině i odpovědnosti

Jan Malinda
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Marek Adamczyk. Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by byl klikař? | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Marek Adamczyk osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by byl klikař?

Vraťme se ještě na skok k létu. Stihl jste nabrat síly na dlouhou zimu?
Léto jsem měl hodně intenzivní, hodně divadelní – tři inscenace, každá jiná. Forman na Kampě, Komedie omylů v rámci Letních shakespearovských slavností a Rande s feministou na letní scéně Ungeltu. Fajn na tom bylo, že přes den jsem měl čas na zahrádku, na dítě. Takže i přes tu spoustu práce jsem měl pocit, že mám i prázdniny, což se mi už dlouho nestalo.

Před závodem jsem jí napsal, ať si soupeřky namaže na chleba, na což mi obvykle něco odepsala. Když mi odepsala „Provedu!“, tak jsem věděl, že to dopadne dobře.

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