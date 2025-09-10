Oblíbená taneční soutěž StarDance... když hvězdy tančí letos místo pravidelné podzimní řady vyráží na turné po České republice. Během jednoho měsíce tak taneční páry navštíví šest měst, kde vystoupí v odpolední i večerní show.
Kdy začíná StarDance Tour?
StarDance Tour začne 27. září 2025 v Karlových Varech a poběží do 4. listopadu 2025.
Zatímco většina účastníků se těší na novou zkušenost, mnozí přiznávají i nejistotu a pokoru před tak velkým soustem. Přestože se jedná o vystoupení, nikoli o soutěž a nikdo nebude vyřazen, pokud ho během turné nevyřadí vlastní tělo, soutěživost se zcela nevytratila.
„StarDance Tour je vlastně taková Champions League. Když se podíváte na tu sestavu – Hes vítěz, Cina vítěz, Dvořák vítěz, Mareš… páté místo,“ dal Leoš Mareš najevo hořkost vůči úspěšnějším a v případě Oskara Hese a Jana Ciny mladším závodním hřebcům. „Já jsem jako Slavia Praha v Champions League,“ dodal se smíchem.
Kdy byl Leoš Mareš ve StarDance?
Leoš Mareš se soutěže účastnil už před deseti lety, po boku Kataríny Štumpfové, s níž se probojoval až do osmého kola. Pochopitelně si uvědomuje rozdíl mezi sebou a mladšími účastníky z posledních let, a to přesto, že je dle svých vlastních slov „v lepší kondici než tehdy“. Sám však také připomněl, že o vítězství nejde: „Nejdu zvítězit, a proto to musím dohnat zájmem o tanec a všechny detaily, abych nedělal ostudu šampionům. Budeme tančit dva tance, je jedno jaké, prostě se tam budeme nějak vrtět se snahou o maximálně dobrý výkon.“
Leošovou partnerkou bude Zuzana Dvořáková Šťastná. Tedy pokud Leoš nepůjde před odjezdem do Karlových Varů sám kolem Edenu, protože ne všichni fanoušci Slavie sdílí jeho smysl pro humor.
Obavy přiznali i další účastníci
„Dva roky od konce StarDance jsem nikdy nikde netančila, takže z toho mám velký respekt,“ nechala se slyšet například Iva Kubelková. „Je to něco jiného, než když tančíte v soutěži a jste už roztančení. Teď když člověk naskakuje z nuly na sto, není to jednoduché. Musíme se do toho dostat velmi rychle,“ vysvětlila.
|
Sedmnáct kamionů, dvě stě lidí. StarDance Tour je větší než Kabáti, hlásí režisér show
Naopak některé páry i nadále vystupují, jako například Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková nebo Darija Pavlovičová a Dominik Vodička. Pro ty pak bude návrat na parket mnohem snazší.
Kdo dál vystoupí na StarDance Tour 2025?
- herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek, kteří si odnesli stříbro ze druhé řady v roce 2007, tedy už skoro před dvaceti lety
- herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří zvítězili v roce 2018
- herec Jan Cina a Adriana Mašková, vítězové 11. řady z roku 2021
- modelka a moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, kteří soutěžili v roce 2023
- herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, vítězové předposlední řady
- cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, účastníci 12. řady
- kuchařka a food blogerka Chili Ta a Jakub Mazůch, kteří se v loňském roce účastnili 13. řady
- herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kralující pár StarDance, který si vítězství odnesl ze zatím posledního ročníku