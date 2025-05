Spisovatelka J. K. Rowlingová ve svých příspěvcích na sociální síti X zdůrazňuje obavy o bezpečí žen v souvislosti s některými návrhy na změnu legislativy o genderové identitě.

Tvrdí, že jejím cílem není útočit na transgender lidi jako jednotlivce, ale chránit prostor a práva, která byla ženám historicky těžce vydobývána. Mnozí však v jejích výrocích vidí nepřátelství vůči transgender komunitě.

J. K. Rowlingová s hvězdami Harryho Pottera v roce 2017

Kritici, mezi něž patří i někteří bývalí herci ze slavné filmové ságy o Harrym Potterovi, tvrdí, že Rowlingová svým způsobem argumentace jen posiluje transfobní nálady a marginalizuje už tak zranitelnou skupinu obyvatel. Jedním z těch, kdo autorku veřejně kritizovali, je například herec Sean Biggerstaff, představitel Olivera Wooda. Ten patří mezi otevřené podporovatele transgender lidí a opakovaně se vyslovuje proti názorům, které podle nich přispívají k jejich diskriminaci.

Celebritám, kteří na adresu své někdejší živitelky nešetří kritikou a mezi něž patří i ústřední trio Daniel Radcliffe, Emma Watsonová a Rupert Grint, se někdy dostává argumentu, že je od nich velmi pokrytecké či nevděčné využívat svou popularitu k dehonestaci osobnosti, díky jejíž tvorbě se proslavili.

Dvaačtyřicetiletý Biggerstaff se proti této argumentaci vymezuje s tím, že hereckou kariéru měl i předtím. „To si jako fakt všichni myslí, že si mě Rowlingová jakožto úplně neznámého vybrala někde ve škole nebo v mládežnickém kroužku?“ píše v jednom ze svých příspěvků na síti X. Naráží tím na fakt, že už v roce 1997 hrál po boku známého herce Alana Rickmana ve britském snímku Zimní host, a o rok předtím dostal menší roli v televizní minisérii The Crow Road.

Na druhé straně se Rowlingové dostává i veřejné podpory, a to nejen od fanoušků, ale i od některých herců. Herečka Afshan Azadová, která ve filmech ztvárnila Padmu Patilovou, se spisovatelky otevřeně zastala. Přestože do zmíněné debaty ohledně ženských a transgender práv se přímo nezapojila, na sociálních sítích vyjádřila vděk za příležitost, kterou díky Rowlingové získala, a připomněla, kolika lidem spisovatelka změnila život k lepšímu.

„Kdysi jsem si zahrála v jednom filmu, který jste nejspíš viděli… Máme opravdu štěstí, že i dnes můžeme cestovat za našimi úžasnými fanoušky,“ napsala k fotce, na níž si po čtyřiadvaceti letech zapózovala před plakátem své filmové postavy u příležitosti chystaného festivalu Potter Con v Německu.

Sedmatřicetiletá herečka se přitom nebojí komentovat ani jiné politické otázky, jako je například dění spojené s válkou v Gaze. Kromě svých názorů sdílí často také momentky z rodinného života s dvěma dcerami a manželem Nabilem Kazim, za něhož se provdala v roce 2018.

Tvůrkyně Harryho Pottera Joanne K. Rowlingová s britským Řádem společníků cti, který v prosinci 2017 obdržela od prince Williama v Buckinghamském paláci.

Rozepře okolo Rowlingové ukazují, jak hluboko mohou současné kulturní debaty o hranicích svobody slova, práv žen a práv transgender lidí zasahovat do osobních i profesních vztahů. Pozornost tisku se v tomto směru točí především kolem již zmíněných představitelů tří hlavních postav, jejichž kariérní úspěch je nejvíce spojován s úspěšnými filmovými adaptacemi o Harrym Potterovi.

Přestože se spisovatelka v minulosti vyjádřila, že jim jejich podíl v tomto konfliktu nedokáže odpustit, čím dál častěji jsou to spíše jiní lidé, kdo pokračují ve vyčítavé rétorice vůči nim. Za všechny lze jmenovat například irského scénáristu a režiséra Grahama Linehana, který společně se spisovatelem Arthurem Mathewsem napsal řadu úspěšných televizních komedií, jako jsou seriály Black Books či The IT Crowd.

Sama Rowlingová nedávno oslavila rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, které udává, že pouze biologickou ženu lze v rovině práv považovat za ženu. „Miluji, když věci vychází,“ napsala si k fotce, na níž triumfálně připíjí koktejlem a pokuřuje doutník.

Rozhodnutí soudu přirovnala spisovatelka ke konci dlouhodobé války a vyzvala britského předsedu vlády Keira Starmera, aby se omluvil za své předchozí výroky na podporu transgender lidí.

Mluvčí Starmera 22. dubna potvrdil, že ani premiér již nepovažuje trans ženy za skutečné ženy, čímž si následně vysloužil další vlnu zlostných reakcí ze strany LGBTQ+ podporovatelů.