Nejen transgender lidé. S J. K. Rowlingovou už mají problém i asexuálové

„Veselý mezinárodní den neexistujícího útlaku všem, kdo potřebují informovat zcela cizí lidi o tom, že je nebaví souložit,“ napsala nedávno uštěpačně na svém profilu na síti X. Příspěvek se týkal tzv. Mezinárodního dne asexuality, který má připomínat existenci lidí s asexuální orientací.

Podle oficiálních webových stránek jde o koordinovanou celosvětovou kampaň, která podporuje vše, co spadá pod „ace“, a to včetně demisexuálů, šedo-asexuálů a dalších asexuálních identit. V tento den by mělo jít o zastávání, oslavování, osvětu a solidaritu týkající se těchto lidí.

J.K. Rowling @jk_rowling Happy International Fake Oppression Day to everyone who wants complete strangers to know they don't fancy a shag. https://t.co/xkBhbWqP5z oblíbit odpovědět

Asexualita jako taková patří mezi běžně uznávané typy sexuality již po mnoho desetiletí – například v průzkumu z let 1948-1953 se do této kategorie zařadilo 1,5 procenta dotázaných mužů a až 19 procent dotázaných žen.

Rowlingová se ovšem řadí mezi ty, kdo popírají smysl mít na toto téma speciálně vyhrazený den v roce. „Chtěla bych nějaký mezinárodní svátek lidí, které tyhle kraviny už otravují,“ odpověděla jednomu ze sledujících na možná řečnický dotaz, co bude následovat.

V podobném duchu se vyjádřil také irský spisovatel John Boyne, autor knihy Chlapec v pruhovaném pyžamu a dalších. „Problém je v tom, aby každý, kdo není hetero, automaticky spadal do kategorie LGBTQ atd. Jestli asexuální lidé nemají zájem o sex, proč ne. Nám gayům se naopak docela líbí. Proč bychom tedy měli patřit do stejné kategorie? To nedává smysl,“ pozastavuje se.

„Stavět se proti tomu, že lidé nemající zájem o soulož patří do kategorie s homosexuály, to je něco jako chtít v padesátých letech segregaci záchodů, Johne. Tohle ti určitě řekne tak tisícovka genderových aktivistů, jen co se z toho přestanou klepat,“ zareagovala na něj Rowlingová.

Přestože dlouhodobě čelí vlnám kritiky za své postoje, spisovatelka opakovaně tvrdí, že její příspěvky na téma transgenderů nejsou motivovány nenávistí ani předsudky, pouze snahou o ochranu žen a jejich práv. Zda se od stejného záměru odvíjí i její příspěvky na adresu asexuálů, zatím neupřesnila.