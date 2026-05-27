Mami, proč jsi zabila Brumbála? Po oblíbené postavě si stýskal i spisovatelčin syn

Celé téma vzešlo z příspěvku na Twitteru, v němž jedna žena píše o tom, že se k „osudnému momentu“ zrovna dočetla její dcera. „Moje dcera ve věku šesté třídy si čte Harryho Pottera. Šestou knížku dočítala až pozdě v noci, když už jsem spala. A já ráno na lednici objevila vzkaz, že je jí smutno, protože Brumbál umřel,“ vylíčila uživatelka Christine Harringtonová z Británie.
„Tenhle její vzkaz mě hrozně vzal za srdce. Čtení dobré knihy umí být kouzelné, dojemné a srdceryvné zároveň. Díky J. K. Rowlingová za to, že jste napsala tento svět, který děti mohou s láskou prožívat,“ píše. „A rodičům doporučuji, aby si knížky o Harrym Potterovi četli spolu se svými dětmi. Slibuji, že z toho budete mít ty nejkrásnější vzpomínky.“
Rowlingová se na tento její příspěvek rozhodla zareagovat. „To je opravdu krásný vzkaz. Připomíná mi to ten večer, kdy jsem šla dát dobrou noc svému devítiletému synovi a našla ho s Princem dvojí krve položeným na peřině. S vážnou tváří se mě tehdy zeptal: Proč jsi zabila Brumbála?“ napsala autorka.
Paní Harringtonová měla z její odpovědi ohromnou radost. „Moc děkujeme za laskavou zprávu. Moje dcera je ohromená, že nám odpověděla sama paní Rowlingová! Nepochybně na to bude vzpomínat po celý život. Doufám, že i svým dětem bude jednou číst vaše knihy a až dojdou k této části, vaši odpověď jim ukáže,“ napsala v odpovědi. „Třeba jim i předá moji radu: Nepřestávejte číst, protože jen tak se určitě dočtete do šťastného konce.“
Postavu Albuse Brumbála, ředitele kouzelnické školy v Bradavicích, v knize zabil profesor Severus Snape. Spisovatelka později uvedla, že jeho smrt měla dopředu naplánovanou a že ředitel byl tou dobou již na sklonku svého života.