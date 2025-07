Milovaná i nenáviděná. Rowlingová slaví šedesátiny, narozeniny má i Harry Potter

Rowlingová po absolvování francouzštiny a klasických studií na univerzitě v Exeteru našla zaměstnání u neziskové organizace Amnesty International v Londýně.

Později se odstěhovala za svým přítelem do Manchesteru – a právě během jízdy v nacpaném vlaku do britské metropole se jí v hlavě zrodila postava kouzelnického učně. Sepsání první knížky o Harrym Potterovi zabralo Rowlingové pět let, během kterých se stačila provdat, porodit dceru a rozvést.

Knihu o kouzelnickém učni Rowlingová dokončila v roce 1995, ani v jednom z tuctu nakladatelství o ni ale neprojevili zájem. Teprve o rok později se v Bloomsbury rozhodli román vydat, ovšem v nákladu pouhých tisíc kusů.

Příběh Harry Potter a kámen mudrců získal několik britských cen z oblasti dětské literatury, díky nimž se knížka dostala do širšího povědomí. Z neznámé autorky, která do pseudonymu J. K. Rowlingová zakomponovala jméno své babičky Kathleen, se začala rodit literární hvězda první velikosti.

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Zbavená existenčních starostí se Rowlingová mohla naplno vrhnout do práce na pokračování osudů Harryho Pottera. Ten má mimochodem narozeniny ve stejný den jako jeho autorka, jen o patnáct let později tedy 31. července 1980.

Spisovatelka v letech 1998 až 2000 vydala tři svazky, které se u čtenářů setkaly se zájmem, který hraničil s davovým šílenstvím. Na pátou knihu, nazvanou Harry Potter a Fénixův řád, si čtenáři ale museli počkat tři roky, což živilo spekulace o autorské krizi. Poslední dva díly série vyšly v letech 2005 a 2007, následované knížkou Bajky barda Beedleho, která z potterovského tématu rovněž čerpá.

Z popularity Harryho Pottera u dětí i dospělých těžil také filmový průmysl. Během deseti let vzniklo osm celovečerních snímků, kasovních trháků první velikosti. Na zdánlivě ukončenou potterovskou sérii navázala Rowlingová dvoudílnou divadelní hrou Harry Potter a prokleté dítě (2016) a také scénáři tří filmů z kouzelnického světa. Fantastická zvířata a kde je najít (2016), Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (2018) a Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (2022) se odehrávají ve 20. a 30. letech, tři čtvrtě století před Harrym Potterem.

Už během psaní knížek o mladém a později dospívajícím kouzelníkovi se Joanne Rowlingová nechala v tisku slyšet, že by jednou chtěla prorazit také jako autorka příběhů pro dospělé. Přání si splnila nejprve v roce 2012 sociálním románem Prázdné místo. Posléze Rowlingová přesedlala na detektivní žánr, ovšem pod pseudonymem. Jako Robert Galbraith dosud vydala sedm knih, jejichž protagonistou je soukromý vyšetřovatel Cormoran Strike a které u čtenářů uspěly, byť méně než Harry Potter.

Rowlingová, která se také věnuje charitativní činnosti, v posledních letech čelila kritice za své názory na transgenderové osoby. Spisovatelka je známou představitelkou směru kritického ke změně pohlaví a kvůli svým postojům opakovaně čelí obviněním z transfobie.

V České republice je známá také jako autorka dopisu, jímž v létě 2004 vzbudila debatu kolem používání klecových lůžek v psychiatrických ústavech.