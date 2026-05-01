Po transplantaci se mě staré ledviny pokusily sprovodit ze světa, říká Šmoldas

Spisovatel, filosof a herec Ivo Šmoldas (70) promluvil v pořadu 13. komnata o komplikacích, které se u něj projevily po transplantaci ledviny, kterou podstoupil kvůli dědičnému onemocnění polycystóze. Staré ledviny způsobily v jeho těle sepsi a málem to nepřežil.
Ivo Šmoldas v pořadu 13. komnata (duben 2026) | foto: Česká televize/Černá

„Staré ledviny se zachovaly nepatřičně, když přišel ten imigrant, tedy nová ledvina. Ten imigrant začal pracovat za ně, dělat jejich práci, tak ony si napřed odpočinuly, přestaly se činit úplně a po nějakém čase se začaly nudit a aby tu nudu zahnaly, tak se daly na škůdcovskou činnost. Několikrát se pokusily mě sprovodit ze světa prostřednictvím celkové sepse,“ popsal Šmoldas.

Před Vánoci 2024 tak skončil v nemocnici s otravou krve a byl léčen silnými antibiotiky. Lékaři rozhodli, že staré ledviny musí ven, ale Šmoldas vzhledem k závazkům, které měl, se rozhodl operaci co nejvíc odsunout. Dokonce během hospitalizace podepsal revers, odřídil z Prahy do Znojma, odehrál dvě představení a ráno jel zpět rovnou do nemocnice. O tři měsíce později podstoupil zákrok.

„V IKEMu mě vyvrhovali jako čuníka. Brali mi některé orgány jako staré ledviny a když už bylo naříznuto, tak řekli, že vezmou ještě něco, co je tam zbytečně a to byl žlučník a slepák. Říkal jsem si, že když už budu jednou otevřen světu, vezměte si, co potřebujete,“ říká Šmoldas, který pouhý měsíc po operaci stál opět na jevišti.

Polycystózu zdědil spisovatel od svého otce a bohužel se už projevila i u jeho syna. Tomu zjistili cysty na ledvinách a je proto pečlivě sledován nefrologem. Ukázalo se, že se nemoc dědí v rodině Šmoldasů po otcovské linii, takže v nebezpečí jsou i čtyři Šmoldasovi vnuci.

Ivo Šmoldas ale neztrácí svůj pověstný optimismus. S heslem: ‚Lepší se svěřit do péče nefrologů, než se stát předčasně hrdinou nekrologů‘ se stal ambasadorem Světového dne ledvin.

