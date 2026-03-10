„Nebýt moc doma,“ prozradil Ivo Šmoldas svůj tip pro manžele, aby jim vztah vydržel. „Teď je ze mě kočovný komediant, což má své výhody – žena, když ještě učila, vstávala brzy, neboť v této zemi stále panuje názor, že spratka lze vzdělat brzy ráno. Takže ráno odešla, já jsem odjel na štaci, a když jsem se večer vrátil, tak ona už spala. My jsme se vlastně léta neviděli a díky tomu nám to vydrželo,“ prohlásil Šmoldas.
Profesi své manželky vždy obdivoval a v dětství se sám toužil stát učitelem. „Zatímco moji kamarádi toužili po dobrodružných profesích jako je popelář, letec nebo kosmonaut, tak pro mě to bylo málo. Potřeboval jsem něco, co by vyžadovalo značnou odvahu, ne-li přímo chrabrost, a tak jsem si říkal, že bych mohl být učitel,“ vysvětlil.
„V mých očích vyžaduje totiž velkou odvahu stoupnout si před to spratkózní publikum. Ale pak jsem zjistil, že tolik odvahy v sobě nemám a že kdybych se na to dal, tak bych tak do čtrnácti dnů skončil v klepetech za hromadnou vraždu 5. B,“ dodal Šmoldas.
Hodina by zřejmě taky musela být mnohem delší vzhledem k pomalému tempu řeči, kterým je Šmoldas proslulý. „To je řečová vada. A vada intelektu. Já občas zkouším mluvit rychle a nedaří se mi to. Vzpomínám si, že když jsem měl točit glosy pro jisté rádio, tak ty měly stopáž asi minutu a půl – a to je tak na tři slova u mne,“ vysvětlil Šmoldas.