S Petrem Novákem se Ivo Plicka znal od dětství. Bydleli přes chodbu a chodili si spolu hrát ven. Když byli teenageři, poslouchali rádio Luxembourg, kde slyšeli západní muziku a chtěli ji napodobit. Petr Novák založil skupinu George and Beatovens. Plicka muzikant nebyl, ale psal básničky.

„Hodně jsem četl a hodně vyprávěl mamince, když přišla vždycky unavená po práci a ona mi vždycky říkala: Zavři pusu a jdi spát,“ přibližuje Plicka základ jednoho z jeho slavných textů.

Známý hudební kritik Jiří Černý doporučil Novákovi, aby začal zpívat česky a ten požádal Plicku o jeho básničky. Nahráli píseň Já budu chodit po špičkách, kterou Černý zařadil do hitparády Českého rozhlasu Dvanáct na houpačce.

„Petr přiletěl ke mně a řval nadšením, jestli to ještě nevím, že jsme první na Houpačce,“ vzpomíná Plicka na první úspěch.

Kvůli písni Povídej pak museli upravit pravidla hitparády, protože se v ní držela příliš dlouho. Za Náhrobní kámen dostali dokonce Zlatého slavíka pro hit roku 1968. Předali jim ho na chodbě během večírku po předávání, a pak tuto kategorii zrušili. Cenzura se jich dotýkala čím dál víc.

„Seděl jsem s nějakým funkcionářem u stolu a ten mi vysvětloval: Tohle nemůžete. Je to hezká písnička, ale ten text musíte změnit,“ vzpomíná Plicka.

„Vyčetli mi, že popouzím lidi, aby opustili republiku a šli na západ. Ale to bylo moje osobní cítění. Touha po volnosti. Vzít si kytaru a jít do světa. Cítil jsem se hrozně svázaný,“ popisuje.

Oženil se s Rakušankou a na vrcholu slávy odešel do Vídně, kde se živil jako číšník. „Já jsme to dělal s radostí, bavilo mě to, byla to změna,“ říká Plicka.

Manželství se ovšem rozpadlo. „Připadal jsem si sám. V Čechách kamarádi říkali, ať se vrátím, ale to bych bral jako prohru,“ vysvětluje textař, který se pak shodou náhod stal diskžokejem a jezdil po světě. Usadil se ve Švýcarsku, kde převzal noční klub a oženil se. Manželka Monika ale nemohla mít děti, po kterých toužil.

„Přála si dítě adoptovat, ale to jsem nesdílel. V tom jsem asi slaboch, ale já nechtěl adoptovat dítě. Tak jsme se rozvedli,“ vysvětluje Plicka.

Odešel do Ameriky, kde začínal už potřetí znovu a sám. V roce 1997 se s Petrem Novákem domluvili, že napíší další společnou píseň. Poslední vzkaz před Novákovou smrtí zněl, že už má v hlavě melodii a bude to hit. Ten už ale nenatočil. Petr Novák zemřel v srpnu 1997 na srdeční kolaps a celkové vyčerpání organismu ve věku 51 let.

Plicka pak v USA poznal svou současnou ženu Angelu, která je o 27 let mladší. Otěhotněla, když bylo českému textaři 62 let. Jejich dcera Allison v současné době plánuje studium na Univerzitě Karlově v Praze.