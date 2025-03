Pořád máme spory, říká Lutovská o exmanželovi. Podporu má u nového partnera

Chodíte na Ples v Intru pravidelně?

Jsem tady podruhé, loni se mi tady moc líbilo, takže když jsem dostala pozvánku, tak jsem neváhala. Letos jsem tady navíc s přítelem, o to je to hezčí. Je milé se bavit, dát si skleničku, zatančit si. A i když nejsem úplně zdatná tanečnice, tak tančím ráda, většinou po skleničce vína, ale tu plesovou klasiku vůbec.

Stal se vám na plese někdy nějaký trapas?

Určitě ano, ale ne tak velký, aby se mi vryl do paměti nějak významně. Nikdy jsem neztratila ani šaty ani šperky nebo střevíček, takže asi dobrý. Myslím, že jsem vždy na ples přišla za dámu a domů se i dáma vracela, že to nikdy nebyl velký průšvih, za který bych se měla stydět.

Iveta Lutovská

Médii momentálně rezonuje váš definitivní odchod z televize, je to pro vás těžké?

V životě jsou mnohem těžší situace, se kterými se člověk musí vyrovnat. Takže těžké bych to nenazvala, spíš jen další životní fáze. Protože jsou věci, které skloubit dohromady nejde. Přeskládala jsem si priority, pro mě jsou to děti. Jsem doma něco přes tři roky, tak budu dále, v tom se nic nemění. Naštěstí mám občasné moderování nebo přehlídky. Samozřejmě vás napadne otázka a co bude dál, ale když se nad tím zpětně zamyslím, tak je to vlastně úleva, protože ten tlak, jak to všechno stihnout, by byl velký. A přijet domů, abych děti jen uložila ke spaní, to bych nechtěla. Takže to tak mělo být. Uvidíme, jak to bude časem, kterým profesním směrem se můj život bude ubírat.

Máte za sebou hodně náročné období, jak relaxujete, jde to vůbec?

Třeba být tady na plese je pro mě relax. Děti hlídají moji rodiče a já jsem si odskočila na tři dny do Brna, jsem tady už od pátku, byla jsem i na veletrhu Styl a Kabo, a odjíždět budeme až v neděli ráno. Takže ano, toto je pro mě relax, převléknout se z tepláků, být za dámu, jít se bavit, to je prima. Navíc nás čekají jarní prázdniny, a pojedeme do Špindlu, a protože tam s námi jedou také mí rodiče, tak to bude příjemně strávený společný čas, těším se na to.

Jste oficiálně rozvedená, máte zpět své dívčí jméno, jak vám je?

Rozvod ukončil naše manželství, ale to neznamená, že se tím vše ukončilo a udělala se tlustá černá čára. Některé věci se stále řeší. Možná se tím ukončila jakási má jedna životní fáze, ale pořád máme společné děti a bohužel pořád máme některé spory, které jen tak vyřešit nejdou.

Iveta Lutovská s přítelem Vojtěchem

Jste tady s partnerem, vlastně vůbec poprvé na takové události, jak dlouho se znáte?

Potkali jsme se ve škole, známe se od vidění už dlouho, je to tatínek spolužáka mojí dcerky. Jsem spolu asi dva roky, nebydlíme společně, ale vlastně vše funguje tak, jak má, tak není potřeba nic měnit. Bydlíme ale kousek od sebe, takže si společný čas vždy najdeme. Samozřejmě to asi není úplně ideální a klasický vztah, ale jsem ve fázi, kdy ideál nehledám, a popravě v něj ani nevěřím.

Co vás na něm zaujalo?

To, jak bere všechno s nadhledem, jeho přirozená inteligence, empatie a rozhled. Tohle opravdu ne každý člověk má. Jsem ráda, že jsem takového muže poznala, už jsem se bála, že takoví existují jen ve filmech.

Čím vás okouzlil váš partner už víme, ale co vás zaujme na mužích obecně?

To je dobrá otázka. Ale mě, když muži sami neosloví, tak mě ani nenapadne se po nich dívat. Nechci, aby to vypadalo, že jsem na muže zahořkla, ale je pravda, že na nich spíš hledám chyby. Takže když potkám nějakého opravdu sympatického chlapa, tak hned přemýšlím, co za tím je, co je špatně. A tohle určitě není dobrý přístup, ale vím o něm a snažím se na tom pracovat, ráda bych to změnila. Ale s tím oslovením to tak mám odjakživa, to se asi nezmění, chlap by měl být ten aktivní.

Jsme na plese, je tady mnoho krásných žen v úžasných róbách, koukáte na ně?

Dívám se a moc se mi to líbí. Je úžasné vidět ženy takto upravené, chtějí být krásné, mají hezké účesy, šaty, boty… Každá žena je jiná, některá je kreativní, jiná usedlejší, ale ta rozmanitost je na tom moc hezká. A pánové mají jednotný dress code, takže vypadají všichni jako gentlemani, což se snad každé ženě líbí.

Nosíte šaty i v civilním životě?

Když se nad tím zamyslím, tak šaty nosím jenom v létě. Jsem takový džínový typ, přijde mi to jednodušší natáhnout na sebe rifle a k tomu tričko nebo svetr. Ale přitom se mi líbí, když si ženy v zimě obléknou šaty, kozačky, hezké doplňky. Jen k tomu musím asi ještě dorůst.

Na veletrzích Styl a Kabo jste moderovala páteční galavečer, jak se vám líbily přehlídky?

Byly krásné a úžasné byly modely v soutěži pro mladé návrháře. Musím říct, že některé byly na takové úrovni, že bych já jako laik skoro neviděla rozdíl mezi mladým studentem a návrhářem se zvučným jménem. Nejen ta kreativita, ale i zpracování bylo na hodně vysoké úrovni.

Stihla jste si projít veletrh?

Letem světem, jako každý rok. Navíc já mám takovou zvláštní schopnost, že vždy skončím u dětských botiček. Jsou krásné a barevné. Letos pro děti řeším i barefooty, jestli ano nebo ne. Nebo jestli to střídat. Která cesta je pro ty děti nejlepší?

A vy sama barefoot boty nosíte?

Nenosím, asi jsem už moc tradiční nebo jsem nenašla ten správný styl, abych se v nich cítila dostatečně žensky. Mám pocit, že je to úplně jiná kategorie bot, než jsem já. Ale u dětí to mám jinak, těm ta jejich nožička teprve roste, potřebují v botě prostor.

Chodíte ještě jako modelka na módních přehlídkách?

Chodím, ale už jen výjimečně. A právě proto mě to asi hodně baví. Více si to užívám. Některý návrhář si pořád vybírá takovou tu naši „starou gardu“. Takže se s holkami mé generace potkáváme občas na molech, a protože máme děti a rodiny, tak si většinou čas na kafíčko nenajde, ale u toho předvádění spojíme práci s povídáním, a hlavně se u toho bavíme. Je to už jiný přístup, takový lehký a příjemný.