Jsem jako papiňák, který občas bouchne, přiznává Iveta Lutovská

Jak trávíte jaro? Je lepší než v uplynulých pěti letech?

Jak se to vezme. Každé období má něco svého, něco hezkého. A i když v nějakém určitém období to třeba nebylo hezké, tak to ale zase bylo období, kdy můj tříletý syn byl miminko. Pět let je hrozně dlouhá doba, abych to nějak uměla shrnout. Takže někdy fajn, někdy hůř. Ale jaro je skvělé období. Mám ho nejradši, protože vás čekají prázdniny, léto a to všechno hezké je před námi. Těším se vždy celoročně na léto a jaro už je takový jeho předskokan. To už je fajn optimistické období.

Je běhání za dětmi skutečně největší životní fitness?

Myslím, že ano. A všechny věci kolem jako obstarávání a lítání, pokud možno udržet si trochu domácnost v čistotě a nemít hračky až u stropu. Prostě se nezastavíte. Tak to je.

Kdy dojde na moment, že zakřičíte nebo vypálíte ze svého místa a letíte zakročit?

Když můj mladší syn napadá starší dceru, protože to zkouší jenom na ni. Prostě neexistuje, aby prošli kolem sebe a on do ní aspoň nešťouchl. Když už pak zakročuji víc, tak říkám: „Anetko, vrať mu to.“ Jenže to ona zase nechce, protože je to malý brácha, takže zakročím já. Ne, že bych ho samozřejmě bila, ale zakročím, aby ji nebouchal a odtrhávám je od sebe. To mi vadí.

Pak samozřejmě zakřičím, když se snažím dceři vysvětlit nějakou školní látku a ona mě nevnímá. Vydržím to, třikrát to zopakuji, počtvrté už křičím a popáté zvednu telefon a hledám někoho na doučování. Takže takhle. Ale jinak si myslím, že docela vydržím. Jsem klasický Býk. Jsem papiňák, držím, držím, držím, pak bouchnu a pak je to zase dobré. Pak se to zase nastřádává. Ale nastřádává se to dlouhou dobu.

Je pravda, že žena celý život hledá pomyslný balanc, aby měla rodinu, lásku i kariéru?

Není úplně snadné vybalancovat právě rodinný život, dát tomu to, co je asi od ženy požadováno, ale zároveň obstát v kariéře. Podle mě není možné nějakým způsobem dát všechno dohromady. Ale nemyslím si, že žena by – a vlastně proč taky – měla zvládat všechno sama. Proč by se to od ní mělo chtít a očekávat?

Myslím, že je fajn, když má žena práci, která ji baví, může ji dělat. Ale zároveň ji to nějak neomezuje v rodině a s rodinou jí třeba někdo pomáhá. Doba, kdy žena měla děti a muž chodil do práce, je pryč. Ale na druhou stranu žena může být stále ještě ženou a může se starat o rodinu. Nemusí se očekávat, že bude dělat i všechno ostatní – opravovat plot, vydělávat peníze, opravovat auto a zajišťovat všechno ostatní kolem chodu rodiny.

My ženy si to často děláme samy. Chceme říct, že jsme to všechno zvládly, že to všechno zvládáme a že nepotřebujeme muže. Ale potřebujeme. Já si myslím, že v určité fázi ano a že je to fajn. A když ne ten muž, tak třeba rodiče nebo někdo, kdo vám pomůže, nebo třeba paní na úklid.

Pomohlo vám k nynější nové lásce to, že jste řekla nahlas a veřejně, že jste připravena?

Netuším. To se nějak všechno sehrálo a přišlo postupně. Všechno si to tak i sedlo a našlo se. A teď je to fajn.

Je to pořád takové to „středoškolské“ zamilování?

Asi ne. Teď to zní blbě, ale já jsem strašně pragmatický člověk a myslím si, že to je dobře. Už nelítám v oblacích, a to jsem asi nikdy úplně neměla. Ale už přesně vím a mám nastavený život, kam se asi uchyluje. Rozhodně nemám růžové brýle a nečekám na prince, který mě vysvobodí a pomůže mi se vším a bude takovým druhým otcem pro mé děti – takhle to není.

Ten život je úplně jiný a vlastně není moc jednoduchý. Ale o to víc si pak člověk váží úplně obyčejných věcí, jako že vám přijde ráno zpráva nebo večer, že někdo usíná a vstává s vámi, byť nejste spolu. Že na vás někdo myslí a takové maličkosti. Anebo to, že prostě jdete s někým na večeři. Je to hezké.