Iveta Fabešová původně podnikala s manželem, ale v roce 2020 se rozvedli. „To úplně nedopadlo. My jsme se nepohodli,“ vysvětlila. Musela si proto najít vlastní místo a podnikání rozjet od začátku.
„Nadace Jana a Medy Mládkových, kteří Werichovu vilu a Sovovy mlýny spravují, mi nabídla ten prostor, za což jsem velmi vděčná. To místo je úchvatné,“ říká Fabešová, která tam pořádá i cukrářské kurzy pro amatéry i profesionály. „Lidi o to mají zájem, protože svět amatérů hodně přičuchl k vaření, pečení, což je super, protože ten náš svět profesionálů donutili rozhýbat a sledovat trendy,“ říká cukrářka.
Na kurzy chodí převážně ženy. „Měla jsem tam pána po strašně dlouhé době. A on řekl s kamennou tváří, že je zubař a přišel poznat svého nepřítele,“ říká Fabešová.
Ženy prý kurz často dostávají jako dárek od svých snoubenců. „Ty dámy pak říkají: ‚Už jsem byla u Pohlreicha na masu, u Friče na omáčkách a teď jsem u vás na dezertech a příští týden se vdávám.‘ Většinou jim říkám, jestli si nechtějí tu svatbu rozmyslet, protože mně to přijde od těch mužů takové sobecké,“ říká Fabešová.
Cukrářka Iveta Fabešová se rozvádí. Přišla o své provozovny
Svatby jí neimponují ani jako možnost výdělku. „Přestala jsem dělat svatby, protože jsem nezvládala předsvatební diskuse se snoubenci,“ vysvětlila.
„Na začátku mi přišlo super dělat svatební dorty, ale v té diskusi, jak by ten dort měl vypadat, jsem nevěděla, koho mám dřív objímat, jestli toho muže, ženu nebo tchyni, která přišla většinou s nimi. Ty diskuse byly velmi složité. Tak jsem to v rámci zachování vlastního duševního zdraví přestala dělat,“ vysvětlila Iveta Fabešová.