Svatby už nedělám. Nezvládla jsem diskuse se snoubenci, říká Fabešová

Cukrářka Iveta Fabešová musela po rozvodu s manželem začít znovu ve vlastní cukrárně. Tu si zařídila ve Werichově vile a pořádá tam i kurzy. V Show Jana Krause prozradila, kdo se nejvíc do kurzů hlásí a proč přestala péct svatební dorty.

Iveta Fabešová původně podnikala s manželem, ale v roce 2020 se rozvedli. „To úplně nedopadlo. My jsme se nepohodli,“ vysvětlila. Musela si proto najít vlastní místo a podnikání rozjet od začátku.

„Nadace Jana a Medy Mládkových, kteří Werichovu vilu a Sovovy mlýny spravují, mi nabídla ten prostor, za což jsem velmi vděčná. To místo je úchvatné,“ říká Fabešová, která tam pořádá i cukrářské kurzy pro amatéry i profesionály. „Lidi o to mají zájem, protože svět amatérů hodně přičuchl k vaření, pečení, což je super, protože ten náš svět profesionálů donutili rozhýbat a sledovat trendy,“ říká cukrářka.

Na kurzy chodí převážně ženy. „Měla jsem tam pána po strašně dlouhé době. A on řekl s kamennou tváří, že je zubař a přišel poznat svého nepřítele,“ říká Fabešová.

Ženy prý kurz často dostávají jako dárek od svých snoubenců. „Ty dámy pak říkají: ‚Už jsem byla u Pohlreicha na masu, u Friče na omáčkách a teď jsem u vás na dezertech a příští týden se vdávám.‘ Většinou jim říkám, jestli si nechtějí tu svatbu rozmyslet, protože mně to přijde od těch mužů takové sobecké,“ říká Fabešová.

Svatby jí neimponují ani jako možnost výdělku. „Přestala jsem dělat svatby, protože jsem nezvládala předsvatební diskuse se snoubenci,“ vysvětlila.

„Na začátku mi přišlo super dělat svatební dorty, ale v té diskusi, jak by ten dort měl vypadat, jsem nevěděla, koho mám dřív objímat, jestli toho muže, ženu nebo tchyni, která přišla většinou s nimi. Ty diskuse byly velmi složité. Tak jsem to v rámci zachování vlastního duševního zdraví přestala dělat,“ vysvětlila Iveta Fabešová.

11. února 2026

