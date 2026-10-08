Ivana a Iveta Bartošové se narodily jako dvojčata a obě měly blízko k hudbě. V mládí spolu také vystupovaly. Ivana se později pokoušela o vlastní pěveckou kariéru pod uměleckým jménem Viana a v 90. letech vydala album.
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Poklona sestře Ivetě. Ivana Bartošová po letech zpívala na veřejnosti
Ze stínu slavnější sestry ale nedokázala vystoupit a její život se nakonec vydal jiným směrem. Přestěhovala se do Švýcarska, kde žije dodnes a věnuje se gastronomii. Hudbu ale úplně neopustila. V minulosti se například objevila na vzpomínkovém koncertu věnovaném Ivetě, kde zazpívala její píseň Tisíc obyčejných věcí.
Do Prahy se nyní vrátila, aby se zúčastnila slavnostního večera v Ypsilonce a převzala ocenění ARTES věnované její sestře Ivetě. Během večera se setkala například se Šárkou Vaňkovou, která zpívá Ivetiny písně v projektu P.S. Iveta. Pro cenu si přišla v saku, které jí věnovala právě sestra Iveta před třiceti lety.
V Česku se Ivana Bartošová tentokrát zdrží a na svou sestru bude vzpomínat v rámci turné Ivana & Iveta 60 – Příběh dvojčat, které se v říjnu uskuteční v několika českých a slovenských městech a produkce slibuje výjimečnou talkshow, během níž Ivana Bartošová poprvé veřejně zavzpomíná na dětství a dospívání se svou sestrou, jejich první lásky i cestu ke slávě. Vyprávění doplní písně obou sester a projekce fotografií z rodinného archivu.