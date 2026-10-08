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Sestra Ivety Bartošové se vrátila do Prahy. Vynesla sako od svého dvojčete

Autor:
  8:00
Ivana Bartošová (říjen 2026)

Ivana Bartošová (říjen 2026) | foto: Profimedia.cz

Iveta Bartošová a její dvojče Ivana na archivním snímku
Šárka Vaňková se sestrou Ivety Bartošové Ivanou
Sestra Ivety Bartošové, Ivana Bartošová a Artur Štaidl na premiéře minisérie...
Ivana Bartošová (2026)
22 fotografií
Ivana Bartošová (60) je o několik minut starší sestrou Ivety Bartošové (†48). Žije ve Švýcarsku, kde ji občas navštěvuje i její synovec Artur Štaidl. Tento týden se ale objevila v Česku, aby převzala ocenění za svou zesnulou sestru. Česko a Slovensko hned tak neopustí. Čeká ji turné.

Ivana a Iveta Bartošové se narodily jako dvojčata a obě měly blízko k hudbě. V mládí spolu také vystupovaly. Ivana se později pokoušela o vlastní pěveckou kariéru pod uměleckým jménem Viana a v 90. letech vydala album.

Poklona sestře Ivetě. Ivana Bartošová po letech zpívala na veřejnosti

Ze stínu slavnější sestry ale nedokázala vystoupit a její život se nakonec vydal jiným směrem. Přestěhovala se do Švýcarska, kde žije dodnes a věnuje se gastronomii. Hudbu ale úplně neopustila. V minulosti se například objevila na vzpomínkovém koncertu věnovaném Ivetě, kde zazpívala její píseň Tisíc obyčejných věcí.

Ivana Bartošová (říjen 2026)
Šárka Vaňková se sestrou Ivety Bartošové Ivanou
Sestra Ivety Bartošové, Ivana Bartošová a Artur Štaidl na premiéře minisérie Iveta (Praha, 4. května 2022)
Ivana Bartošová (2026)
22 fotografií

Do Prahy se nyní vrátila, aby se zúčastnila slavnostního večera v Ypsilonce a převzala ocenění ARTES věnované její sestře Ivetě. Během večera se setkala například se Šárkou Vaňkovou, která zpívá Ivetiny písně v projektu P.S. Iveta. Pro cenu si přišla v saku, které jí věnovala právě sestra Iveta před třiceti lety.

V Česku se Ivana Bartošová tentokrát zdrží a na svou sestru bude vzpomínat v rámci turné Ivana & Iveta 60 – Příběh dvojčat, které se v říjnu uskuteční v několika českých a slovenských městech a produkce slibuje výjimečnou talkshow, během níž Ivana Bartošová poprvé veřejně zavzpomíná na dětství a dospívání se svou sestrou, jejich první lásky i cestu ke slávě. Vyprávění doplní písně obou sester a projekce fotografií z rodinného archivu.

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