Ivanka Trumpová se na sociálních sítích pochlubila fotografiemi z rodinné dovolené. S manželem a dětmi se vydali na Island za tamním chladnějším klimatem a užívali si severskou přírodu. V okolí Reykjavíku se v létě teploty pohybují kolem deseti stupňů Celsia, což je ve srovnání s mnoha evropskými dovolenkovými destinacemi výrazně méně.
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Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách
Ani na Islandu ale rodina nepřišla o možnost pořádně se zahřát. Po túrách se vydala do termálních vod Modré laguny, jednoho z nejznámějších islandských geotermálních lázeňských areálů. Teplota vody se tam obvykle pohybuje mezi 37 a 40 stupni Celsia.
Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem působí na snímcích uvolněně a společné chvíle si evidentně užívali. Trumpová a Kushner jsou manželé od roku 2009 a vychovávají své tři děti, dceru Arabellu Rose a syny Josepha Fredericka a Theodora Jamese.
Dcera Donalda Trumpa a české rodačky Ivany Trumpové (rozené Zelníčkové) se po odchodu z Bílého domu stáhla z aktivního působení v politice a více se soustředí na rodinu a soukromý život. Během prvního prezidentského období svého otce působila jako jeho poradkyně.
Rodina žije na Floridě. Ivanka a Jared v roce 2021 koupili nemovitost na Indian Creek Islandu, kterou následně nechali rozsáhle zrekonstruovat. Do domu se nastěhovali na konci roku 2023.