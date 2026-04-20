Je požehnání mít ji doma, říká Ivanka Trumpová o téměř stoleté české babičce

Dcera amerického prezidenta promluvila o ztrátě matky v podcastu Diary of a CEO se Stevenem Bartlettem. Přiznala, že ji mrzí, že její tři děti nikdy nepoznaly babičku. „Když o ní mluvím, začnu plakat, stejně jako teď, ale jinak, jako bych se tomu vyhýbala,“ svěřila se Ivanka Trumpová. „Ztráta rodiče vás zasáhne jinak, zvlášť když je nečekaná. A zvlášť po covidu, kvůli němuž jsme přišli o tolik let.“
Ivanka zároveň přiznala, že kvůli náročném období vyhledala odbornou pomoc. Její manžel Jared Kushner totiž podstoupil druhou operaci kvůli rakovině a jen o několik týdnů později právě přišla o matku. „Chtěla jsem se ujistit, že umím být opravdu silná,“ uvedla Trumpová, která s manželem vychová dceru Arabellu a syny Josepha a Theodora.
Ivana Trumpová zemřela v červenci 2022 po pádu ze schodů ve svém domě na Manhattanu. První exmanželce amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo 73 let. Rodačka z bývalého Československa si vzala podnikatele Donalda Trumpa v roce 1977. Společně měli tři děti: Donalda Jr., Ivanku a Erica. Rozvedli se v roce 1992.
Ivanka Trumpová se během rozhovoru rozplakala i při zmínce o své babičce Marii Zelníčkové, které je 99 let. Matka Ivany žije už několik let společně s Ivankou a její rodinou v Miami. „Je to požehnání, že ji máme u nás doma,“ řekla Ivanka s tím, že dětem vypráví příběhy i o její matce, kterou bohužel nepoznaly.
Ivanka se také dotkla také dramatických momentů posledních let. Popsala například, jak v přímém přenosu sledovala pokus o atentát na svého otce v Pensylvánii. „Byla jsem vyděšená a měla jsem strach, chtěla jsem ochránit své děti,“ uvedla.