Je požehnání mít ji doma, říká Ivanka Trumpová o téměř stoleté české babičce

Ivanka Trumpová (44) se před pár lety stáhla z politiky a věnuje se především rodině. V nedávném rozhovoru otevřeně promluvila o bolesti ze ztráty maminky Ivany. Zmínila i na svou českou babičku Marii Zelníčkovou, která letos v září oslaví 100. narozeniny a žije s Ivankou v USA.
Americký prezident pozval do Oválné pracovny Bílého domu svoji bývalou tchyni...

Americký prezident pozval do Oválné pracovny Bílého domu svoji bývalou tchyni Marii Zelníčkovou. | foto: Archiv Marie Zelníčkové

Ivanka Trumpová na konferenci o ženách v podnikání v Berlíně (25. 4. 2017)
Marie Zelníčková a Ivanka Trumpová na oslavě 97. narozenin bývalé tchyně...
Marie Zelníčková oslavila v Miami své 99. narozeniny.
Marie Zelníčková slavila 98. narozeniny na Floridě s vnučkou Ivankou Trumpovou...
Dcera amerického prezidenta promluvila o ztrátě matky v podcastu Diary of a CEO se Stevenem Bartlettem. Přiznala, že ji mrzí, že její tři děti nikdy nepoznaly babičku. „Když o ní mluvím, začnu plakat, stejně jako teď, ale jinak, jako bych se tomu vyhýbala,“ svěřila se Ivanka Trumpová. „Ztráta rodiče vás zasáhne jinak, zvlášť když je nečekaná. A zvlášť po covidu, kvůli němuž jsme přišli o tolik let.“

Donald Trump, Ivana Trumpová a jejich dcera Ivanka Trumpová v New Yorku (1998)

Ivanka zároveň přiznala, že kvůli náročném období vyhledala odbornou pomoc. Její manžel Jared Kushner totiž podstoupil druhou operaci kvůli rakovině a jen o několik týdnů později právě přišla o matku. „Chtěla jsem se ujistit, že umím být opravdu silná,“ uvedla Trumpová, která s manželem vychová dceru Arabellu a syny Josepha a Theodora.

Ivana Trumpová zemřela v červenci 2022 po pádu ze schodů ve svém domě na Manhattanu. První exmanželce amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo 73 let. Rodačka z bývalého Československa si vzala podnikatele Donalda Trumpa v roce 1977. Společně měli tři děti: Donalda Jr., Ivanku a Erica. Rozvedli se v roce 1992.

Ivanka Trumpová s babičkou Marií.

Ivanka Trumpová se během rozhovoru rozplakala i při zmínce o své babičce Marii Zelníčkové, které je 99 let. Matka Ivany žije už několik let společně s Ivankou a její rodinou v Miami. „Je to požehnání, že ji máme u nás doma,“ řekla Ivanka s tím, že dětem vypráví příběhy i o její matce, kterou bohužel nepoznaly.

Ivanka se také dotkla také dramatických momentů posledních let. Popsala například, jak v přímém přenosu sledovala pokus o atentát na svého otce v Pensylvánii. „Byla jsem vyděšená a měla jsem strach, chtěla jsem ochránit své děti,“ uvedla.

