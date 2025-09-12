Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho partnerka Bettina Andersonová.
Ivanka Trumpová na Bahamách (2025)

Ivanka Trumpová na Bahamách (2025) | foto: Instagram / Ivanka Trump

Ivanka Trumpová, Gisele Bündchenová a Jaoquim Valente na lodi v Miami (8. září...
Ivanka Trumpová v Miami (8. září 2025)
Ivanka Trumpová na Kostarice (19. dubna 2025)
Ivanka Trumpová na Kostarice (19. dubna 2025)
45 fotografií

Na jedné z fotografií pózuje na paddleboardu uprostřed klidné vody v modrých plavkách a se širokým bílým kloboukem. Na další je zachycena při západu slunce na balkoně v minišatech s motivem zelených listů. Obě fotky ve výsledku působí uvolněným dojmem, ve stylu ničím nerušené soukromé dovolené u moře.

Předtím Trumpovou vyfotili také na jachtě, kde byla s brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou a jejím přítelem Jaoquimem Valentem. Dcera amerického prezidenta v plavkách by se svou štíhlou postavou klidně mohla na přehlídková mola.

Ivanka Trumpová, Gisele Bündchenová a Jaoquim Valente na lodi v Miami (8. září 2025)

V lednu Ivanka Trumpová vystoupila v podcastu The Skinny Confidential Him&Her, kde vyprávěla o tom, jak se po přestěhování do Miami změnil její přístup ke zdraví a pohybu.

„Velkou změnou pro mě bylo to, že jsem začala dávat přednost cvičení. Nejdřív to byla jóga a pilates, s těmi už jsem v životě měla co do činění. Ale teď, protože jsem mohla trávit čas podle svého, se dařilo učinit z nich ucelenější a pravidelnější součást svého života,“ popsala.

Ivanka Trumpová na Kostarice (19. dubna 2025)

Postupně se pak zaměřila na silový trénink, který podle ní přinesl nejvýraznější výsledky. „Až tehdy se dostavil velký rozdíl. Celé moje tělo se proměnilo,“ pochvalovala si dcera úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa a matka tří dětí. „Teď jsem silnější a štíhlejší, což mi jakožto vysokému člověku svědčí. Obecně bych vypadala štíhleji i v případě, kdy by v tom fyzická síla roli nehrála.“

Její současná cvičební rutina ve výsledku zahrnuje různé formy silového cvičení včetně kliků, vzpírání a mrtvých tahů. Pozitivní fyzické změny však přičítá nejen cvičení samotnému, ale i úpravě jídelníčku.

„Je potřeba zmínit, že hlavní bylo sehrát silové cvičení a příjem proteinů,“ říká třiačtyřicetiletá Ivanka. „Nějakou dobu jsem posilovala, a přitom nekonzumovala zdaleka dost bílkovin, a tehdy jsem žádnou viditelnou změnu nezaznamenávala.“

