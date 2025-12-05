Kašlou na mě, říká Ivanka Devátá o vnucích. Neviděla je osm let

Provdala se za něj dvakrát, i když ji Josef Vinklář málem utrápil k smrti. Po prvním rozvodu Ivanka Devátá vyhubla na kost. Exmanžel jí už pomalu připravoval smuteční věnec z jejího oblíbeného kvítí. „Choval se, jako by byl svobodný,“ hodnotí hercův postoj k manželství. Přesto to s ním riskla znovu.
Herečka Ivanka Devátá

Herečka Ivanka Devátá

Ivanka Devátá (20. listopadu 2025)
Ivanka Devátá (20. listopadu 2025)
Ivanka Devátá (20. listopadu 2025)
Ivanka Devátá a Marie Formáčková (20. listopadu 2025)
Předtím byla vdaná za kolegu Miloše Hlavicu, se kterým má syna Marka. Po druhém rozvodu s Vinklářem, s nímž má Adama, ale zůstala sama. I když hříšné myšlenky měla, domů si už nikdy nikoho nenastěhovala.

„Jednou jsem si dělala takový test, jestli vydržím být singl. A vyšlo mi, že jsem se jako solitér už narodila,“ vypráví devadesátiletá herečka. „S chlapy byly jenom problémy. Jsem šťastná, že teď žádného nemám. Svoboda je nádherná, nikomu se nemusím přizpůsobovat, nikdo mě nekritizuje a hlavně netrápí. Vinklář byl bohém, dokázal sedět celou noc v baru, ale postarat se o děti, zaplatit složenky a všechny další poplatky, to zůstávalo na mně,“ vzpomíná.

Ivanka Devátá (20. listopadu 2025)

Vyjít s Pepkem, jak svého exmanžela herečka i po jeho smrti oslovuje, nebylo jednoduché, ale věděla jak na něj. Uměla se upozadit. Když jemu se nabídek nedostávalo a ona měla šestadvacet představení v měsíci, nedráždila ho.

„Nevyprávěla jsem mu, kolikrát šla opona nahoru, ani jsem mu nesdělovala, kolik laskavých slov jsem od diváků vyslechla. Přála jsem mu dobré role. Byl to skvělý herec a věděl to. Takže k profesním bitkám u nás nedocházelo. Dokázala jsem k němu vzhlížet,“ vzpomíná Ivanka Devátá, která se etablovala i jako spisovatelka.

Její poslední knihou Na vše připravena je rozhovor, který s ní vedla Kristina Vochočová, zatímco kamarádka Marie Formáčková, všechno nahrála na diktafon a posléze přepsala.

Ivanka Devátá

„Vinklář měl fanynek hodně a já se tomu ani nedivila. V některých rolích byl zcela jistě okouzlující, takže bylo možné k němu vzplanout, ale Adonis to nebyl, měl krátké nohy,“ říká o herci, který kouzelným způsobem zahrál kuchtíka v Princezně se zlatou hvězdou stejně jako MUDr. Cvacha v seriálu Nemocnice na kraji města.

Uznává to i Devátá. „Bylo pár rolí, kde předvedl strhující výkon, to pak ženské šílely a čekaly na něj před divadlem, jen aby ho ještě na vteřinu zahlédly. Radost z úspěchu jsem mu nikdy nekazila na rozdíl od něj. Když jsem mu dala přečíst svoji báseň, řekl, že je zvláštní, že se do literární tvorby pouštějí lidé, kteří nemají žádný talent,“ vypráví.

Ivanka Devátá je přitom dnes nejprodávanější českou autorkou. Vtipně podotýká, že měla hereckou kariéru přeskočit a rovnou se věnovat psaní. Hraní nikdy neprožívala, i když se jí v bývalém Realistickém dnes Švandově divadle dostávalo pěkných rolí.

Ivanka Devátá a Josef Vinklář ve filmu Kdo přichází před půlnocí (1979)

Nejdůležitější pro ni byla rodina a té dala všechno. Až chorobně pečlivá byla ohledně úklidu, což zdědila po své mamince. Dnes jí pomáhají synové Marek a Adam. Zařídili jí donášku teplého jídla i úklid domácnosti. Po rakovině tlustého střeva a mrtvici je totiž herečka v pohybu omezená. Na křest knihy přišla o berlích. „Doma se pohybuji bez nich, ale najednou z ničeho nic upadnu. Přitom hlava se mi netočí,“ vypráví, aniž by si stěžovala.

„Když mi doktoři řekli, že mám rakovinu, ani slzu jsem neuronila. Jenom jsem se podívala tam nahoru a řekla, panebože, ty jsi tak hodný, žes mě tady nechal tak dlouho,“ říká. Léčbu podstoupila před deseti lety. A navzdory dalším zdravotním problémům, které jí věk přinesl, je na světě pořád ráda.

„Mě život baví, dělá mi radost,“ přiznává. Její maminka se dožila třiadevadesáti a ona by ji ráda trumfla. Nechybí jí ani kolegyně, které už odešly do hereckého nebe. Umí být sama. Jejím největším kamarádem býval kolega Jiří Klem, s nímž je v kontaktu dodnes.

Josef Vinklář, Ivanka Devátá a Josef Bláha v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969)

Zažila všechny prezidenty od vzniku republiky stejně jako počátky televize, kdy se vysílalo pouze živě. Přitom po herectví nikdy netoužila, původně chtěla být profesorkou češtiny. Osud to ale zařídil jinak.

Je trojnásobnou babičkou a také prababičkou půlročního Jindříška. S vnučkou od staršího syna Marka se vídá, se syny od rozvedeného Adama není v kontaktu už osm let. „Kašlou na mě,“ říká Devátá. „On totiž Adam vnuka žaloval, protože kluk nestudoval, nepracoval... Chtěli, aby na něj až do jeho šestadvaceti platil výživné. Tak si vzal advokáta a vyhrál to. Ale ten vztah se tím narušil,“ vypráví herečka.

Adam sám přiznal veřejně, že býval alkoholikem a gamblerem. Svého času za něj dluhy platila maminka. Teď je ovšem „čistý“. Měl v plánu zúčastnit se i křtu knihy svojí matky, dokonce si kvůli tomu koupil nové sako, ale postihly ho trávicí problémy. „Byl se předtím najíst v nějaké hospodě a má z toho křeče v žaludku. Tak mi volal, že se doma kroutí v bolestech,“ informovala Ivanka Devátá. Na své syny nedá dopustit. „Moc mi oba pomáhají,“ říká.

4. prosince 2025

