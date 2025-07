Raději ke kartářce než k psychologovi, odhalila Ivana Jirešová svoje trauma

V minulosti je absolvovala i herečka Ivana Jirešová. „Byla jsem na jógovém retreatu v Beskydech, kde byl hostem David Michie, který napsal Dalajlámovu kočku. Tu jsem shodou okolností namluvila jako audioknihu. Dělali jsme tam různá duchovní cvičení a mimo jiné si sdělovali, jak na sebe navzájem působíme, co z každého z nás vyzařuje. Pak přišla hra na bubny, při které se člověk dostává do extáze. Byli tam lidé z celého světa, kteří nám měli co předávat,“ dodává.

Ivana Jirešová

Zuzana Marianková se kdysi účastnila workshopu, jehož tématem byla smrt. S tou se musí vypořádat i hlavní postavy detektivního seriálu Bora, vyrobeného pro Oneplay. Nejen v teoretické rovině, ale i ve skutečnosti, když někteří účastníci kurzu jsou nalezni mrtví.

„Pojítkem lidí, kteří takové kurzy navštěvují, je nějaký strašák, nad kterým zatím nezvítězili. Vyzkoušeli už všechno a dál hledají, co by jim pomohlo, ukázalo nový směr. Dívám se na ně s obrovským respektem a uznáním, protože navzdory tomu, že mnohokrát v životě selhali, dál pokračují v hledání správné cesty,“ vypráví scenáristka.

A prozrazuje, co přivedlo k těmto kurzům ji. „U mě to byla šikana a to, že jsem jako dítě byla kvůli svému zevnějšku neustále odmítána. Musím říct, že mě to nadlouho poznamenalo. Zároveň pocházím z rodiny, která je dost komplikovaná, takže toho bylo víc.“

Ivana Jirešová na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)

Ivana Jirešová se zúčastnila před pár lety mimo jiné webináře zaměřeného na byznys. „Tam jsem zjistila, že jsem typ tvůrce a hvězdy. S tím bych souhlasila. Protože navzdory tomu, že jsem introvert, si ten svůj život trochu i tvořím. Taky jsem se utvrdila v tom, že každý máme dělat to, pro co máme talent. Já neumím třeba pracovat s čísly. A i když to někdy dělám, zabere mi to spoustu času a ztrácím energii, kterou bych mohla vložit do něčeho jiného a peníze vydělat jiným způsobem,“ dodává.

Herečka zastává názor, že člověk by měl duchovně růst a rozvíjet se celý život. Ona teď ale zápasí s docela přízemním nabíráním svalové hmoty, kterou ztratila během své účasti reality show Survivor.

„Problém je, že neumím odpočívat. Celý život jsem v pracovním kolotoči. I o víkendech, protože třeba chci pomoct svojí kamarádce... Nesu si to z rodiny. U nás se ženy takhle chovají po generace. Vždycky tam bylo: Musíš, musíš, musíš... Zrušit tohle nastavení a dopřát si třeba čtrnáct dní volno je pro mě problém. Pracuji na tom s terapeutem, ale z rozjetého vlaku se těžko vystupuje,“ popisuje Ivana svoje starosti.

Ivana Jirešová v show Survivor Česko & Slovensko 2024

Kupodivu zatím nevyhořela, ale pocítila už nedostatek fyzických sil. Nejen kvůli nim ale i ze zdravotních důvodů by ráda přibrala. „Po pětačtyřicítce hrozí ženám osteoporóza a já mám křehké kosti, tak se chci osvalit, abych byla odolnější. Když sestra vidí, co všechno jsem si už pořídila –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pomůcky na prokrvení chodidel, speciální světlo, které si na sebe pouštím a jiné věci, směje se mi, že jsem jak Nesmrtelná teta, že vůbec nechci umřít,“ usmívá se herečka.

„Pomohlo by mi, kdybych víc jedla, ale já nejsem právě gurmán. A víc odpočívala, jenomže mám ráda pohyb. Takže bych musela úplně potlačit svůj způsob života, což jde těžko,“ říká.

Scenáristka Zuzana Marianková zažila i ceremoniál spojený s užitím ayahuasky, psychedelické látky, která mimo jiné zesiluje emoční prožívání. „Bylo to docela dramatické, nejen kvůli tomu, čím jsem si tam sama duchovně prošla, ale i sledováním všech ostatních lidí, kteří se toho účastnili a byli v tom taky. Prožít si něco takového je velmi transformační, jsem za ten zážitek moc vděčná,“ říká Marianková, která jako režisérka debutovala komedií Známí neznámí.

Zuzana Marianková v Bratislavě (9. ledna 2024)

„Nemůžu říct, že by to vyřešilo všechny moje problémy, ale dalo mi to úplně jinou perspektivu a položilo chybějící kameny mé osobnosti. Uvědomila jsem si, že ať už se stalo cokoliv, na začátku byla vždy láska,“ dodává scenáristka.

„Ayahuasku jsem nevyzkoušela, takových věcí se bojím. Už se trošku znám, tak vím, co si můžu dovolit,“ říká Ivana Jirešová, která má léta vlastního terapeuta. A také kartářku. Tou je její kamarádka. „V mém případě mi rozhodně přijde lepší kartářka než psycholog. V minulosti jsem navštívila i psychiatra a vůbec mi to nevyhovovalo. Svíral se mi žaludek, jak jsem seděla v tom křesle naproti němu. Lékaři bývají strozí a neúčastní, jenom kladou otázky a nakonec vám něco předepíšou. Děkuji, nechci,“ usmívá se herečka.

„Za psychologem bych naopak šla, ale musel by být dobrý. S dcerou jsme k jednomu docházely, bylo to v době, kdy jsem se s jejím otcem soudila o její svěření do výhradní péče. Z té doby si nesu trauma. Jak vidím bílý plášť… Nejvíc mi vyhovuje terapeut. První schůzku jsme měli osobně a teď s ním mívám sezení on-line,“ říká Jirešová.

Ivana Jirešová a Martin Písařík v pořadu Bedekr

Představitelku barmanky Lucie čeká v Ordinaci v růžové zahradě pěkná dějová linka. Do toho hraje v muzikálech, činoherním představení a točí cestovatelský magazín Bedekr pro Českou televizi. Tento rok se s Martinem Písařík věnují Rumunsku.

„Objevila jsem tam hrozně vstřícné lidi, velké porce jídla a hlavně nádhernou přírodu. Na některých místech se jakoby zastavil čas. Minulý rok jsme točili ve Spojeném království Velké Británie a Irska, takže to byl přechod z jednoho extrému do druhého. Trošku jsem se toho bála, ale ta příroda mi učarovala. Jsou tam hektary lesů, vodopády, medvědi… Hodně cestujeme a ty přejezdy jsou náročné, ale objevujeme úžasná místa. Třeba ženský klášter v horách s nádhernou zahradou s byzantskými freskami, jaké znám z ilustrací a historických filmů, které mám ráda. Mám z těch míst až husí kůži,“ říká Ivana Jirešová.