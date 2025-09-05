Terapeut jí ukázal, jak zvládnout krizi. Ivana Jirešová se odpojuje

„Zvlášť když dlouho sedím v autě, nebo v letadle,“ dodává. Pohybu se nezříká ani její kolega. „Už jsem mu několikrát vynadala, protože mě probudilo jakési pleskání o zem. Měla jsem otevřené okno a Martin na dvoře skákal přes švihadlo,“ vypráví herečka.
„Chce mít dobrou fyzickou kondici a taky si tímto způsobem asi vyplavuje vztek,“ směje se Ivana. I když by se mohlo zdát, že cestování po různých zemích je skvělá příležitost jak je poznat, opak je pravdou. Na dotaz, jestli stihla v Anglii navštívit nějaké centrum jógy, reagovala Jirešová srdečným smíchem. „Já se leckdy nestihnu ani jen tak projít.“
Jídlo mají obvykle jednou denně. „Snídaně jsou super, ty jsou alfou a omegou našeho stravování. A pak se přizpůsobuji tomu, jak mají hlad kluci,“ mluví o několikačlenném štábu. Jako jogínka by si měla odpírat maso, ale s tím už skončila. „Ženy po pětačtyřiceti potřebuji bílkoviny, tak jsem přešla na maso, protože se nemůžu cpát pořád jenom čočkou a fazolemi,“ říká upřímně.
Martin na sobě taky „pracuje“. „Měli jsme vedle sebe na hotelu pokoje a já ráno skrze tenkou stěnu slyšela jeho vzdychání. Uaaah, óóóch… Myslela jsem, že tam provozuje orgie a docela mě to rozesmálo. Ale on si jenom dával studenou sprchu,“ dává herečka k dobru další historku.
Sama, když byla v Anglii, chtěla si dát před snídaní on-line jógu. Jenomže zapomněla na časový posun, takže lekci prošvihla. „Umím si zacvičit i sama. Ale po ránu je lepší, když mě někdo vede,“ vysvětluje.
Jsou místa, kam by se ráda vrátila. Třeba do Skotska, protože tam byli s televizí v době, kdy jim nepřálo počasí nebo do Baskicka. „Ale momentálně mám cestování plné zuby,“ poznamenává. Pokud vše dobře dopadne, čeká je s Martinem ještě Portugalsko, zatímco naposledy se věnovali Rumunsku.
Neustálý kontakt s kolegou a dalšími lidmi z televizního štábu způsobuje, že si občas lezou na nervy. „Naštěstí většinou můžu někam „zmizet.“ Když jsme byli na lodi, měla jsem to privilegium, že jsem mohla zdrhnout na příď. Jenomže pak se všechno změnilo, když jsme museli usednout na vojenský povoz. To bylo v Rumunsku. Jeli jsme se podívat na nějaký osm set let starý dub do stepi, kde nebylo vůbec nic. Občas mívám v takových situacích krizi. Ale mám na to dobrý recept od svého terapeuta. Poradil mi, ať klidně nahlas řeknu, že už mám všech plné zuby. Nebo ať si představím, že mám u srdce jakousi zástrčku a odizoluji se od nich. Ale to mi přijde líto, takhle se distancovat, když jsme tam společně,“ říká.
„Oni jsou ale extroverti a tím, že se baví, získávají energii. Pro mě být s jednou partou dvanáct hodin v kuse je nesmírně těžké. Já to mám naopak, nabíjí mě samota. Takže bych se měla umět občas odpojit. Ale ono to funguje i když jste třeba doma s dětmi a všechno vám už přerůstá přes hlavu. Tímhle způsobem se odpojíte od těch emočních vláken a ochráníte před úplným vyčerpáním,“ vypráví.
Zná podobné situace z vlastní zkušenosti, kdy bojovala s expartnerem o svěření výchovy dcery do výhradní péče. Teď ji pro změnu trápí, jaký život Sofie, která se původně chtěla věnovat herectví, vede, ale snaží se udržet si od problémů zdravý odstup.
V sedmičlenném televizním štábu má jenom jednu kolegyni ženského pohlaví – produkční. „Ale ty jsou tak ostré, že vydají za šest chlapů,“ popisuje Ivana. S Martinem Písaříkem má naštěstí podobnou povahu. „Oba jsme narozeni ve znamení Raka a jako ascendent máme Pannu. Tím pádem okamžitě vycítím, kdy ho štvu a myslím, že to funguje i opačně, což je ideální. Když Martin vidí, že mi není dobře, tak do mě neryje. A stejně se chovám i já vůči němu,“ popisuje jejich pracovní vztah.
Na cesty s sebou vozí jako každá žena i osobní kosmetiku. „Starám se o sebe už od mládí. Když jsem šla po škole na zkušenou do libereckého divadla, moje nejlepší kamarádka, která je kosmetičkou, mi poradila, jak o sebe pečovat. A taky jsem jako malá sledovala, že moje maminka měla každý měsíc svoje rituály. Šla na kosmetiku, ke kadeřníkovi… Považuji to za jakousi hygienu,“ říká Ivana, která se později vedle herectví živila i prací v médiích jako kosmetická redaktorka.
„Krémy mi voní, mám ráda aromaterapii, vonné oleje. Úplně je zbožňuji. Do letadla si s sebou beru levandulový olejíček a když na mě přichází úzkost, potřu si jím zápěstí nebo místa pod krkem. Kluci to škodolibě komentují: To jsou ty tvoje olejíčky. Ale i jim dělají dobře, protože organismus celkově zklidňují,“ vypráví.
V pražském centru Yoga Movement si vyzkoušela novozélandský krém s jasmínem, který je určený ženám po pětačtyřicítce. „Je skvělý, protože hodně hydratuje a zároveň i trošku stahuje,“ říká Ivana a přiznává, že navzdory tomu, že si musí kvůli práci zachovat mimiku, nechává si do tváře občas píchnout kyselinu hyaluronovou.
S pletí má čas od času problém. Zničehonic jí zčervená. „Asi je to nějaká alergická reakce, ale ještě jsme s paní dermatoložkou nevysledovaly, co ji způsobuje. V tu chvíli mi celá tvář úplně hoří,“ prozrazuje. „Když pak druhý den točím, musím použít kortikoidy, abych to zvládla a na obličeji mám pak několik vrstev krémů. Včetně lékárenského make-upu, který pak překrývám tím filmovým. Nesmím v tu dobu používat žádné voňavé přípravky, ale jenom speciální odličovadlo a mastný krém z lékárny. A když si něco z toho zapomenu doma, je průšvih,“ vypráví.
„Možná je to tím, že jsem jako dítě měla atopický ekzém. V zimě ho mívám okolo očí, což je hodně nepříjemné a zároveň bolestivé. Vliv na to má, když málo spím. Na to si musím dávat pozor,“ říká. „Asi je lepší používat přírodní věci, ale někdy je i na ty člověk alergický. Je to těžké,“ uzavírá.
Kromě toho, že hraje v seriálu Ulice a v muzikálech, chystá se Ivana Jirešová realizovat divadelní představení Dalajlamova kočka. „Namluvila jsem ji jako audioknihu, bylo to několik dílů, takže ta inscenace by byla jakousi pomyslnou čárou za touhle mojí etapou. Vím, že to není téma pro každého, ale chci si ho udělat hlavně sobě pro radost,“ dodává.