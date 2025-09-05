Terapeut jí ukázal, jak zvládnout krizi. Ivana Jirešová se odpojuje

Autor:
V posilovně je jednou týdně, na józe i dvakrát. Karimatku si s sebou vozí i do zahraničí, když natáčí s Martinem Písaříkem pro Českou televizi magazín Bedekr. „Mám problém s plotýnkami, tak musím cvičit, aby mě nebolela záda,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Ivana Jirešová (49).
Ivana Jirešová na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27....

Ivana Jirešová na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025) | foto: Vojtěch Plhák

Martin Písařík a Ivana Jirešová v pořadu Bedekr (2025)
Ivana Jirešová a Martin Písařík v pořadu Bedekr, 2025
Ivana Jirešová
Ivana Jirešová a Martin Písařík v Bukurešti v pořadu Bedekr (2025)
56 fotografií

„Zvlášť když dlouho sedím v autě, nebo v letadle,“ dodává. Pohybu se nezříká ani její kolega. „Už jsem mu několikrát vynadala, protože mě probudilo jakési pleskání o zem. Měla jsem otevřené okno a Martin na dvoře skákal přes švihadlo,“ vypráví herečka.

Ivana Jirešová a Martin Písařík v Bukurešti v pořadu Bedekr (2025)

„Chce mít dobrou fyzickou kondici a taky si tímto způsobem asi vyplavuje vztek,“ směje se Ivana. I když by se mohlo zdát, že cestování po různých zemích je skvělá příležitost jak je poznat, opak je pravdou. Na dotaz, jestli stihla v Anglii navštívit nějaké centrum jógy, reagovala Jirešová srdečným smíchem. „Já se leckdy nestihnu ani jen tak projít.“

Ivana Jirešová na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)
Martin Písařík a Ivana Jirešová v pořadu Bedekr (2025)
Ivana Jirešová a Martin Písařík v pořadu Bedekr, 2025
Ivana Jirešová
56 fotografií

Jídlo mají obvykle jednou denně. „Snídaně jsou super, ty jsou alfou a omegou našeho stravování. A pak se přizpůsobuji tomu, jak mají hlad kluci,“ mluví o několikačlenném štábu. Jako jogínka by si měla odpírat maso, ale s tím už skončila. „Ženy po pětačtyřiceti potřebuji bílkoviny, tak jsem přešla na maso, protože se nemůžu cpát pořád jenom čočkou a fazolemi,“ říká upřímně.

Martin na sobě taky „pracuje“. „Měli jsme vedle sebe na hotelu pokoje a já ráno skrze tenkou stěnu slyšela jeho vzdychání. Uaaah, óóóch… Myslela jsem, že tam provozuje orgie a docela mě to rozesmálo. Ale on si jenom dával studenou sprchu,“ dává herečka k dobru další historku.

Sama, když byla v Anglii, chtěla si dát před snídaní on-line jógu. Jenomže zapomněla na časový posun, takže lekci prošvihla. „Umím si zacvičit i sama. Ale po ránu je lepší, když mě někdo vede,“ vysvětluje.

Raději ke kartářce než k psychologovi, odhalila Ivana Jirešová svoje trauma

Jsou místa, kam by se ráda vrátila. Třeba do Skotska, protože tam byli s televizí v době, kdy jim nepřálo počasí nebo do Baskicka. „Ale momentálně mám cestování plné zuby,“ poznamenává. Pokud vše dobře dopadne, čeká je s Martinem ještě Portugalsko, zatímco naposledy se věnovali Rumunsku.

Neustálý kontakt s kolegou a dalšími lidmi z televizního štábu způsobuje, že si občas lezou na nervy. „Naštěstí většinou můžu někam „zmizet.“ Když jsme byli na lodi, měla jsem to privilegium, že jsem mohla zdrhnout na příď. Jenomže pak se všechno změnilo, když jsme museli usednout na vojenský povoz. To bylo v Rumunsku. Jeli jsme se podívat na nějaký osm set let starý dub do stepi, kde nebylo vůbec nic. Občas mívám v takových situacích krizi. Ale mám na to dobrý recept od svého terapeuta. Poradil mi, ať klidně nahlas řeknu, že už mám všech plné zuby. Nebo ať si představím, že mám u srdce jakousi zástrčku a odizoluji se od nich. Ale to mi přijde líto, takhle se distancovat, když jsme tam společně,“ říká.

Ivana Jirešová

„Oni jsou ale extroverti a tím, že se baví, získávají energii. Pro mě být s jednou partou dvanáct hodin v kuse je nesmírně těžké. Já to mám naopak, nabíjí mě samota. Takže bych se měla umět občas odpojit. Ale ono to funguje i když jste třeba doma s dětmi a všechno vám už přerůstá přes hlavu. Tímhle způsobem se odpojíte od těch emočních vláken a ochráníte před úplným vyčerpáním,“ vypráví.

Zná podobné situace z vlastní zkušenosti, kdy bojovala s expartnerem o svěření výchovy dcery do výhradní péče. Teď ji pro změnu trápí, jaký život Sofie, která se původně chtěla věnovat herectví, vede, ale snaží se udržet si od problémů zdravý odstup.

V sedmičlenném televizním štábu má jenom jednu kolegyni ženského pohlaví – produkční. „Ale ty jsou tak ostré, že vydají za šest chlapů,“ popisuje Ivana. S Martinem Písaříkem má naštěstí podobnou povahu. „Oba jsme narozeni ve znamení Raka a jako ascendent máme Pannu. Tím pádem okamžitě vycítím, kdy ho štvu a myslím, že to funguje i opačně, což je ideální. Když Martin vidí, že mi není dobře, tak do mě neryje. A stejně se chovám i já vůči němu,“ popisuje jejich pracovní vztah.

Na cesty s sebou vozí jako každá žena i osobní kosmetiku. „Starám se o sebe už od mládí. Když jsem šla po škole na zkušenou do libereckého divadla, moje nejlepší kamarádka, která je kosmetičkou, mi poradila, jak o sebe pečovat. A taky jsem jako malá sledovala, že moje maminka měla každý měsíc svoje rituály. Šla na kosmetiku, ke kadeřníkovi… Považuji to za jakousi hygienu,“ říká Ivana, která se později vedle herectví živila i prací v médiích jako kosmetická redaktorka.

Ivana Jirešová: Kdo zažil ošklivé věci, má je v těle. Důležité jsou meditace

„Krémy mi voní, mám ráda aromaterapii, vonné oleje. Úplně je zbožňuji. Do letadla si s sebou beru levandulový olejíček a když na mě přichází úzkost, potřu si jím zápěstí nebo místa pod krkem. Kluci to škodolibě komentují: To jsou ty tvoje olejíčky. Ale i jim dělají dobře, protože organismus celkově zklidňují,“ vypráví.

V pražském centru Yoga Movement si vyzkoušela novozélandský krém s jasmínem, který je určený ženám po pětačtyřicítce. „Je skvělý, protože hodně hydratuje a zároveň i trošku stahuje,“ říká Ivana a přiznává, že navzdory tomu, že si musí kvůli práci zachovat mimiku, nechává si do tváře občas píchnout kyselinu hyaluronovou.

S pletí má čas od času problém. Zničehonic jí zčervená. „Asi je to nějaká alergická reakce, ale ještě jsme s paní dermatoložkou nevysledovaly, co ji způsobuje. V tu chvíli mi celá tvář úplně hoří,“ prozrazuje. „Když pak druhý den točím, musím použít kortikoidy, abych to zvládla a na obličeji mám pak několik vrstev krémů. Včetně lékárenského make-upu, který pak překrývám tím filmovým. Nesmím v tu dobu používat žádné voňavé přípravky, ale jenom speciální odličovadlo a mastný krém z lékárny. A když si něco z toho zapomenu doma, je průšvih,“ vypráví.

„Možná je to tím, že jsem jako dítě měla atopický ekzém. V zimě ho mívám okolo očí, což je hodně nepříjemné a zároveň bolestivé. Vliv na to má, když málo spím. Na to si musím dávat pozor,“ říká. „Asi je lepší používat přírodní věci, ale někdy je i na ty člověk alergický. Je to těžké,“ uzavírá.

Kromě toho, že hraje v seriálu Ulice a v muzikálech, chystá se Ivana Jirešová realizovat divadelní představení Dalajlamova kočka. „Namluvila jsem ji jako audioknihu, bylo to několik dílů, takže ta inscenace by byla jakousi pomyslnou čárou za touhle mojí etapou. Vím, že to není téma pro každého, ale chci si ho udělat hlavně sobě pro radost,“ dodává.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Terapeut jí ukázal, jak zvládnout krizi. Ivana Jirešová se odpojuje

V posilovně je jednou týdně, na józe i dvakrát. Karimatku si s sebou vozí i do zahraničí, když natáčí s Martinem Písaříkem pro Českou televizi magazín Bedekr. „Mám problém s plotýnkami, tak musím...

5. září 2025

Velké finále Panství Downton. Hvězdy ságy zářily na premiéře posledního filmu

Po šesti řadách seriálu a třech filmech se osudy hrdinů Panství Downton završí. Na premiéru snímku Panství Downton: Velké finále do Londýna přijela většina hlavních hvězd. Podívejte se, jak to...

5. září 2025

Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Premiéru pražského představení Kurios - Kabinet kuriozit legendární skupiny Cirque du Soleil si nenechala ujít spousta známých tváří. Na Letnou dorazili Chantal Poullain, Iveta Lutovská, Aňa...

4. září 2025  21:44

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, české topmodelky...

4. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:25

S Krobotem jsme se pustili k tělu až po čase. Jsme oba sólisté, říká Marika Šoposká

Premium

Víte, čemu se v herectví říká protiúkol? Někdo hraje to, na co se zdánlivě vůbec nehodí. Třeba drobná usměvavá herečka Marika Šoposká dostane roli zakaboněné a odtažité kriminalistky. Jak to může...

4. září 2025

Nejsem moc divák detektivek. I proto, že vím, jak se točí, říká Igor Chmela

Premium

Pokud se domníváte, že rozhovor s ním je „jedna velká řachanda“, jste na omylu. Tenhle sympatický herec se usmívá, jen když vypráví o divadle nebo o svých bývalých parťácích ze železnice. Jinak je...

4. září 2025

Trápení Martiny Navrátilové a její ženy. Dcery s nimi nemluví kvůli adopci synů

Díky účasti manželky Martiny Navrátilové (68) v reality show The Real Housewives of Miami se fanoušci ledacos dozví i o rodinném životě tenistky. Julia Lemigovová (53) nedávno prozradila, že...

4. září 2025  12:18

Hollywoodská hvězda s českými kořeny Kim Novaková to přehání s plastikami

Kim Novaková (92) byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách kvůli množství podstoupených zákroků téměř k nepoznání. Herečka s českými kořeny přebírala v Itálii Zlatého lva za celoživotní...

4. září 2025

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

4. září 2025  8:56

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

4. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Chtěl jsem udělat radost vnučkám. Mládek pro seriál Wednesday oživil Jožina z bažin

Netflix připravil speciální českou verzi hudebního klipu k seriálu Wednesday. Ve druhé sérii se znovu objevuje ikonické monstrum. V českém prostředí máme pro něj „alternativu“ – Jožina z Bažin z...

4. září 2025

Ze sirotka hvězdou Hollywoodu. Herecký talent Ingrid Bergmanové byl jedinečný

Premium

Málokomu se stane, aby zemřel v den svých narozenin. Slavná švédská herečka Ingrid Bergmanová to tak měla. Na den 29. srpna připadlo 110. výročí jejího narození, zároveň před 43 lety odešla na...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.