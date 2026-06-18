Ivana Jirešová s otcem své dcery Sofie, novinářem Ondřejem Höppnerem, nikdy nežila. Když otěhotněla, dítě si chtěla nechat a vychovávat ho sama. Byl tak pro ni šok, když se jí ve dvou letech měla každý měsíc na dva týdny vzdát, jak si přál otec.
„Já jsem s tímto pánem nežila a ona nás nikdy neviděla blízko sebe, a pak ji někdo vytrhne a dá do jiného prostředí,“ popisovala Jirešová, proč odmítala střídavou péči.
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„Mně ani tehdy nenapadlo, že by to bylo možné, že by mi ji mohli na čtrnáct dní vzít. To byl obrovský šok. Byly jí dva roky. To byly samozřejmě traumatizující věci. Jedenáct let každých 14 dní. Málokdy to probíhalo v klidu, bylo to provázeno zvýšenou teplotou, konflikty. Byly tam dvě exekuce na dítě,“ popsala Jirešová dlouhá léta, během kterých zažívala její dcera separátní krize a podle Jirešové všichni řešili jen právo rodičů na dítě a nikdo zájem dítěte.
Soud vyslechl názor samotné Sofie, až když jí bylo 14 let. Tehdy požádala, aby mohla žít u matky. „Začátky byly náročnější, musely jsme si na sebe zvykat, protože jsme spolu nebyly déle než 14 dní. Pak ale bohužel přišel covid a všechno už potom bylo složitější a složitější. Takže jsme spolu byly v klidu asi rok,“ popisuje Jirešová.
Jejich vztah byl ovlivněn příliš silně a Sofie se rozhodla domov opustit a vykročit do života sama. „Vybrala si to, jak žije, sama. Já to respektuji a budu doufat, že cestu k sobě někdy najdeme a bude třeba intenzivnější a hlubší,“ říká Jirešová.
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„Přála bych si, aby byla zdravá a šťastná. Vidím ji v budoucnu, že má děti a že jsem tam jako babička,“ řekla s dojetím herečka.
Zvládla odpustit i Sofiinu otci, který v roce 2021 zemřel. „Když už věděl, že je nemocný, tak mě vyhledal a přišel se mi omluvit, takže k určitému smíření došlo. Přivedl mě na místo, kde jsme si dali první pusu a tam jsme se rozloučili,“ popisuje Jirešová.
„Je to těžké vzhledem k tomu, co Sofie musela zažít, ale odpustila jsem mu, protože bych s tím nemohla žít, kdybych mu neodpustila. Ať jakákoli situace je velmi náročná, tak člověk se nemůže pohnout, dokud neodpustí. Jinak se pořád točíte ve smyčce, protože to, co se stalo už nezměníte,“ vysvětluje.