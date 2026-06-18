Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Doufám, že s dcerou k sobě cestu někdy najdeme, říká Ivana Jirešová

Autor:
  13:11
Herečka Ivana Jirešová (48) promluvila v pořadu 13. komnata o náročném dětství své dcery, která musela snášet spor svých rodičů, exekuce na dítě a střídavou péči, která skončila až v jejích 14 letech, kdy ji soud vyslechl. Od matky ale nakonec taky odešla.
Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu...

Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu Lež na pláži) | foto: Profimedia.cz

Sofie Frida Höppnerová s novou láskou.
Sofie Frida Höppnerová se ukázala fanouškům v sexy prádle.
Ivana Jirešová s přítelem Milanem a dcerou Sofií Höppnerovou
Ivana Jirešová a její dcera Sofie (27. března 2014)
44 fotografií

Ivana Jirešová s otcem své dcery Sofie, novinářem Ondřejem Höppnerem, nikdy nežila. Když otěhotněla, dítě si chtěla nechat a vychovávat ho sama. Byl tak pro ni šok, když se jí ve dvou letech měla každý měsíc na dva týdny vzdát, jak si přál otec.

„Já jsem s tímto pánem nežila a ona nás nikdy neviděla blízko sebe, a pak ji někdo vytrhne a dá do jiného prostředí,“ popisovala Jirešová, proč odmítala střídavou péči.

Jirešové z Ordinace zabavil dítě exekutor, teď se o něj musí dělit

„Mně ani tehdy nenapadlo, že by to bylo možné, že by mi ji mohli na čtrnáct dní vzít. To byl obrovský šok. Byly jí dva roky. To byly samozřejmě traumatizující věci. Jedenáct let každých 14 dní. Málokdy to probíhalo v klidu, bylo to provázeno zvýšenou teplotou, konflikty. Byly tam dvě exekuce na dítě,“ popsala Jirešová dlouhá léta, během kterých zažívala její dcera separátní krize a podle Jirešové všichni řešili jen právo rodičů na dítě a nikdo zájem dítěte.

Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu Lež na pláži)
Sofie Frida Höppnerová s novou láskou.
Sofie Frida Höppnerová se ukázala fanouškům v sexy prádle.
Ivana Jirešová s přítelem Milanem a dcerou Sofií Höppnerovou
44 fotografií

Soud vyslechl názor samotné Sofie, až když jí bylo 14 let. Tehdy požádala, aby mohla žít u matky. „Začátky byly náročnější, musely jsme si na sebe zvykat, protože jsme spolu nebyly déle než 14 dní. Pak ale bohužel přišel covid a všechno už potom bylo složitější a složitější. Takže jsme spolu byly v klidu asi rok,“ popisuje Jirešová.

Jejich vztah byl ovlivněn příliš silně a Sofie se rozhodla domov opustit a vykročit do života sama. „Vybrala si to, jak žije, sama. Já to respektuji a budu doufat, že cestu k sobě někdy najdeme a bude třeba intenzivnější a hlubší,“ říká Jirešová.

Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

„Přála bych si, aby byla zdravá a šťastná. Vidím ji v budoucnu, že má děti a že jsem tam jako babička,“ řekla s dojetím herečka.

Zvládla odpustit i Sofiinu otci, který v roce 2021 zemřel. „Když už věděl, že je nemocný, tak mě vyhledal a přišel se mi omluvit, takže k určitému smíření došlo. Přivedl mě na místo, kde jsme si dali první pusu a tam jsme se rozloučili,“ popisuje Jirešová.

Ivana Jirešová s dcerou Sofií (2023)

„Je to těžké vzhledem k tomu, co Sofie musela zažít, ale odpustila jsem mu, protože bych s tím nemohla žít, kdybych mu neodpustila. Ať jakákoli situace je velmi náročná, tak člověk se nemůže pohnout, dokud neodpustí. Jinak se pořád točíte ve smyčce, protože to, co se stalo už nezměníte,“ vysvětluje.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)
Témata: Ivana Jirešová

Nejčtenější

Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii

Angelina Jolie ve filmu Couture (2026)

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

Leoš Mareš

V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...

Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)

Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...

Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...

Dvoumetrový Barron Trump se po odmlce ukázal na veřejnosti, na UFC přišel s blondýnkou

Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem během...

Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která...

Po fotbalistovi Piquém nová láska? Shakiru načapali se seriálovou hvězdou

Shakira a hvězda seriálu Advokát Manuel García-Rulfo dorazili společně do...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) byla v Los Angeles spatřena po boku mexického herce Manuela Garcíi-Rulfa (45). Společné fotografie okamžitě rozvířily spekulace o nové lásce. Oba přitom v posledních...

18. června 2026  14:41

Doufám, že s dcerou k sobě cestu někdy najdeme, říká Ivana Jirešová

Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu...

Herečka Ivana Jirešová (48) promluvila v pořadu 13. komnata o náročném dětství své dcery, která musela snášet spor svých rodičů, exekuce na dítě a střídavou péči, která skončila až v jejích 14...

18. června 2026  13:11

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám....

Dvaatřicetiletá influencerka a podnikatelka Ornella Koktová si během dovolené ve Španělsku, kam vyrazila pouze se synem Quentinem, oblékla plavky a otevřeně promluvila o sebevědomí. Přiznala, že i...

18. června 2026  10:36

Sedmnáctiletá transgender dcera herečky Naomi Wattsové chce být supermodelkou

Modelka Kai Schreiberová (New York, 29. srpna 2024)

Po loňském oznámení, že je transgender a cítí se být ženou, na sebe dcera herečky Naomi Wattsové a herce Lieva Schreibera Kai stále výrazněji upozorňuje ve světě módy. Pozornost vzbudila například...

18. června 2026  9:35

Mrznutí v plavkách a stres. Natáčení Pobřežní hlídky bylo úmorné, říká Eleniaková

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Americká herečka a modelka Erika Eleniaková hrála v prvních dvou řadách seriálu Pobřežní hlídka plavčici Shauni McClainovou. V nedávném rozhovoru se rozpovídala o tom, že ačkoliv prostředí seriálu...

18. června 2026  8:49

S Agátou nejde jít ani na houby, říká o Hanychové její sokyně z Miss

Agáta Hanychová s Anetou Vignerovou a Petrou Macháčkovou

Pracovala jako tisková mluvčí nemocnice v Hořovicích a Berouně, momentálně je na mateřské dovolené. Petra Horáková Macháčková (41) v roce 2005 skončila v soutěži Miss České republiky druhá za Lucií...

18. června 2026

Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...

18. června 2026

Herci ve skupině jsou jako stádo šelem, zvlášť když režisér odejde, líčí Roman Zach

Premium
„Čím jsem starší, tím více je pro mě důležité pracovat s lidmi, se kterými...

Na divadelním jevišti ani na obrazovce ho nepřehlédnete. Je totiž asi nejvyšším českým hercem. Roman Zach ale hraní stále častěji kombinuje také s profesí režiséra. S představitelem doktora Michala...

17. června 2026

Žila jsem s Johnem Wickem i Neem, říká přítelkyně Keanu Reevese

Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026)

Výtvarnice Alexandra Grantová (53) nabídla vzácný pohled do svého soukromí i tvůrčího života s partnerem Keanu Reevesem (61). Se slavným hercem tvoří oficiálně pár od roku 2019, poznali se nicméně už...

17. června 2026  14:05

Nejlepší koncert v životě, chválí Mareš Farnou. Fanoušky dojala nečekaným gestem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)

Ewa Farna dokázala třikrát vyprodat Eden a ještě k tomu nadchnout laickou i odbornou veřejnost. Leoš Mareš její koncert označil za „nejlepší v životě.“ Sama zpěvačka ještě před koncertem dojala...

17. června 2026  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trainspotting mě fascinuje doteď, přiznává Ewan McGregor po 30 letech od premiéry

Z filmu Trainspotting

Britský snímek Trainspotting počátkem června oslavil třicet let od své premiéry. A přinejmenším podle herce Ewana McGregora, který se v tomto filmu proslavil, je to stále stejně nadčasové dílo.

17. června 2026  11:14

Hujerovi, Hliník odstěhovaný do Humpolce. „Marečku, podejte mi pero!“ slaví 50

Ladislav Smoljak, Jiří Lír, Jiří Sovák, Zdeněk Svěrák a Václav Lohniský ve...

Komedie „Marečku, podejte mi pero!“ dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Film, který podle scénáře dvojice Ladislav Smoljak - Zdeněk Svěrák natočil režisér Oldřich Lipský, navázal na...

17. června 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.