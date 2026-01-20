Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová, za svobodna Macháčková, se narodila v Opavě, vystudovala střední zdravotní školu a po ní se rozhodla odcestovat do Ameriky. Tam pracovala tři roky jako au-pair a dokonce se zde prý seznámila s hollywoodským hercem Michaelem Douglasem.
„Ano, seznámila jsem se s ním, když jsem žila v Americe. Michael byl galantní, velmi vtipný, milý a zábavný. Ale to jsem nevěděla, že ten pravý teprve přijde,“ svěřila se Ivana OnaDnes.cz.
Jejich seznámení bylo velmi kuriózní. Dalo by se popsat jako americký sen. „Šla jsem se podívat v San Francisku na natáčení filmu Hra a on si mě na první pohled vybral z davu. Když se dozvěděl, že jsem Češka, zkusil na mě udělat dojem svojí češtinou a řekl mi jedno neslušné slovo na h, které ho naučil Miloš Forman. Potom už se však choval jenom slušně, pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky,“ pokračovala Gottová.
Po návratu do Česka však ještě zdaleka nezačal její splněný sen s Karlem Gottem. Než se stala jeho partnerkou, uplynula docela dlouhá doba. Díky tomu, že se v Americe naučila dobře mluvit anglicky, dostala zajímavou práci. Působila jako asistentka zahraničních herců, kteří u nás natáčeli filmy.
Z kamarádství láska
Přestože si původně vysnila práci herečky, dělala nakonec něco zcela jiného. „Dopadlo to všechno jinak. Ve dvaadvaceti jsem se vrátila do Prahy, objížděla jsem rádia a televize, chodila po konkurzech, dělala kamerové zkoušky, ale všechno šlo postupně do ztracena,“ vzpomínala Ivana, která se jen díky kamarádce seznámila se svým budoucím manželem. Ten si ji prý vybral hned a požádal ji o telefonní číslo. „Já jsem mu tenkrát dala špatné číslo. Věděla jsem, že on je zadaný a já taky.“
Přesto je pak osud svedl dohromady a začali se vídat. Kamarádský vztah velmi rychle přerostl v lásku. Cestovali spolu po světě a po nějakém čase počali prvního potomka. V dubnu roku 2006 Ivana porodila dceru Charlotte Ellu. Teprve po jejím narození přišla na řadu svatba. Za Karla Gotta se Ivana tajně provdala v roce 2008 v Las Vegas.
Zlí jazykové tvrdili, že ke svatbě Ivana Karla dohnala, protože nikdy předtím o svatbu s žádnou z partnerek neusiloval. Podle Ivaniných slov to však na sňatek z donucení nevypadá. „Dneska už pro mne svatba není to nejdůležitější, protože spolu žijeme v harmonii. A nelíbí se mi, když to některá média řeší za nás,“ svěřila se před lety.
Pár měsíců po svatbě ve Vegas přišla na svět jejich druhá dcera Nelly Sofie. Když byly holčičky hodně malé, točila se Ivana jen okolo nich. Už během prvního těhotenství však oznámila, že nechce být klasickou ženou v domácnosti a ráda by si našla co nejdříve práci.
Původně se chtěla vrátit do předchozího zaměstnání. V Divadle Broadway působila jako produkční. Návrat do práce se jí nakonec povedl a v roce 2010 začala moderovat VIP zprávy na televizi Prima. Zároveň ve stejném roce začala studovat na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.
Ve VIP zprávách setrvala pět let. Nakonec z nich odešla a stala se manažerkou svého manžela, který měl i novou mluvčí Anetu Stolzovou. Odešla pak i z muzikálu Přízrak Londýna, kde nějaký čas účinkovala. Jako důvod odchodu však tehdy uvedla, že jí pokračovat v práci nedovolují její zdravotní obtíže. Ty však blíže nespecifikovala.
Veřejností byla Ivana pranýřována mnohokrát. Mimo jiné i za svůj ne moc povedený hudební počin. Společně s dcerami nazpívala pro Karla Gotta k narozeninám píseň a k ní natočila i videoklip. Bohužel se však moc nepovedl. Vysloužila si za píseň dokonce i anticenu Český David, což vzhledem k tomu, že její manžel obdržel řadu Zlatých slavíků, působí celkem směšně.
Mnoho lidí si dlouho myslelo, že si Ivana vzala Karla jen pro peníze. Vše bylo však zřejmě jinak. Pořídila si s ním dvě děti a láskyplně a starostlivě se o něj i rodinu starala. Láska s Karlem nebyla klasickým zamilováním na první pohled, ale o to pevnější byla. „Dlouho mě dobýval. Nebyla jsem poblázněná, ale samozřejmě mi lichotilo, že se spolu přátelíme. Zamilovanost přicházela postupně, což jsem nikdy předtím nepoznala,“ sdělila v jednom z rozhovorů.
Karel Gott (1939 - 2019)
O Karla Gotta se starala i v době jeho vážné nemoci v roce 2016. Opečovávala ho během zdlouhavých a únavných chemoterapií a pomohla mu s návratem na pódia. V roce 2019 pro něj původně plánovala k jeho osmdesátinám velký koncert v O2 Aréně, ovšem lékaři na začátku roku zpěvákovi vystupování nedoporučili.
Dva týdny před narozeninami pro něj připravila oslavu s přáteli v Divadle na Jezerce a pomáhala mu také se psaním memoárů. „Hlavně to bude moje kniha a ne kniha o mně beze mne. Bude v ní spousta dosud nezveřejněných fotografií a materiálů. Věřím, že si příznivci rádi na tu pravou knihu počkají,“ řekl Karel Gott v listopadu 2018 pro Magazín DNES.
Gottův odkaz
Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam přišli příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl zároveň dnem státního smutku.
Vdova po zpěvákovi pro jeho fanoušky připravila už několik projektů souvisejících s odkazem Karla Gotta. Vyšly jeho paměti Má cesta za štěstím a po několikrát odkládané premiéře dokumentu Karel, který šel do kin nakonec až na podzim 2021, se v létě dalšího roku uskutečnily i dva vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi. Vystoupilo na nich téměř čtyřicet Gottových kolegů. Zazpívala i jeho dcera Charlotte Ella, která předvedla s Darou Rolins píseň Zvonky štěstí.
Dalším unikátním projektem byla série čtení ze zpěvákovy autobiografie, která vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zpěvákovy paměti namluvil herec Igor Bareš, ve vybraných pasážích zazněl i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Projekt Gott navždy zaznamenal podle rozhlasu víc než milion online poslechů a stal se tak nejposlouchanějším literárně-dramatickým dílem v historii Českého rozhlasu.
Vyšla i celá audiokniha Má cesta za štěstím. Jde o kompletní audioverzi pamětí Karla Gotta, která má celkem 73 kapitol a jsou v ní i díly, které o prázdninách v rozhlasovém vysílání nezazněly.
V říjnu 2023 Ivana Gottová oznámila, že chce vilu, kde zpěvák 45 let bydlel, otevřít pro veřejnost. „Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy víc než polovinu života,“ napsala tenkrát.
Vdova po zpěvákovi se mezitím spolu s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií přestěhovala do luxusní vily na pražské Císařce, kterou koupila za 68 milionů korun. Projekt Villa Gott měl ale zpoždění, loni oznámila, že projekt musí zrušit kvůli svému zdraví.
„Upřímně mě to mrzí. Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit. Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví. Děkuji vám a věřím, že pochopíte, proč jsem se tak rozhodla. Moc mě těší, že máte Karla stále rádi a jeho odkaz žije dál. S úctou, Ivana,“ napsala na sociálních sítích loni v létě.
