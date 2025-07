Můj drahý Kájo. Gottová popřála manželovi a naznačila, že možná nezůstane sama

„Můj drahý Kájo, dnes by ti bylo 86 let. A já nemám nejmenší pochybnost, že nás tam shora pozoruješ a sleduješ, jak se s naším milovaným domem dějí věci, které jsme oba tušili. A určitě si u toho říkáš: „Tak tohle jsem čekal… Přesně tohle jednou muselo přijít!“, začala Ivana Gottová rozsáhlý příspěvek na sociálních sítích doplněný fotkou manžela.

„Vidím to jako včera. V kuchyni. Daniel Pašek ti právě dokončil účes na natáčení s Olgou Špátovou – a najednou ti ze stropu začala kapat voda přímo do čerstvě učesaných vlasů. V patře se přitom nikdo nesprchoval. Ale prasklé potrubí si zkrátka umělo vybrat ten nejméně vhodný okamžik. Nějak jsme to tehdy ‚zalepili‘ a doufali, že to ještě nějakou dobu vydrží. Tehdy jsi souhlasil ‚jen‘ s novou střechou, podkrovím a revitalizací fasády. O větších zásazích jsi řekl jediné: ‚Tohle už jednou musí být beze mě‘, vzpomíná na chvíle s Gottem.

„Věděli jsme to. Vila je z roku 1931. Elektřina, stoupačky, rozvody... Oba jsme cítili, že jednou přijde den, kdy se bude muset sekat. Ale ty jsi rozhodl, že tak zásadní proměna už musí proběhnout beze tebe,“ popisuje.

Píše také, že se vždy snažila respektovat všechna manželova přání, ač si to o ní někteří vždy nemysleli. Jedno z přání, o kterém veřejně nikdy nemluvila, bylo i místo zpěvákova posledního odpočinku.

„Přál sis spočinout na Hřbitově na Malvazinkách. Nikdy nezapomenu, jak sis tam osobně, pár dní před svým odchodem, šel najít své místo. I tam sis hledal své místo na výsluní. Přál sis, abych ti četla jména všech osobností pohřbených na tomto hřbitově a ta společnost se ti velmi líbila. To by, myslím, dokázal málokdo. Navíc jsi tam už měl svého nejlepšího kamaráda Rudlu Rokla,“ píše Gottová.

„Chtěl jsi být pochovaný právě tam, blízko domova, blízko nám. I proto jsem se nedokázala přestěhovat dál než deset minut od tebe. Chtěla jsem to mít k tobě blízko. A také k našemu domu. Nebo tedy – teď už k Ville Gott. Bylo to další tvé přání – aby dům žil dál. Aby nezůstal jen prázdnou schránkou. Chtěl jsi, aby v něm zůstaly uchované tvé ceny a hudba.“

Gottová popisuje, že dělá vše proto, aby Villa Gott byla nejen místem vzpomínek, ale i skutečným audiovizuálním zážitkem pro návštěvníky. „S týmem odborníků pracujeme na tom, aby v každé místnosti zazníval tvůj hlas, aby tě lidé mohli vidět, slyšet, cítit. Nikdy by mě nenapadlo, jak náročný to bude projekt. A jak to bývá – rekonstrukce bývá složitější než novostavba. Teď už ale necouvnu, už jsem do toho vložila mnoho času a energie, o penězích nemluvě,“ říká.

Hudbou, fotkami, rozhovory a archivními záznamy je podle svých slov od Gottova odchodu obklopena v podstatě neustále. „Vše vybíráme s největší láskou a péčí. Ale nemusím ti říkat – ač jsem tě nesmírně milovala – že už je to občas k zbláznění. Nedáš mi odpočinout ani chvíli,“ přiznává.

„Tak ti dneska, milovaný Karle, posílám pusu do nebe. A děkuju ti. Za všechnu lásku, humor, hudbu. A za to, jaký jsi byl dobrý a laskavý člověk, a za to, že jsi tu dobrotu a laskavost zanechal i v našich dcerách. Sklízím teď ovoce, a to mě dělá šťastnou. Hezky to s kamarády nahoře oslavte. A držím slovo, že až bude vše hotovo, pozvu tě zpátky domů, aby sis vše před otevřením zkontroloval. Do vily, kterou jsi miloval.“

„Víš, jak sis přál, abych nezůstala sama? Teď mám krásný projekt Villa Gott, s jeho ještě hezčí vizí do budoucna. Ale třeba jednou…,“ dodává vdova.

Gott byl s Ivanou Gottovou, rozenou Macháčkovou, ženatý od roku 2008. Mají spolu dvě dcery Charlottu Ellu a Nellu Sofii. Z dřívějších vztahů měl dcery Dominiku a Lucii. Byl také dědečkem Vojtěcha a Jana, synů dcery Lucie. Zpěvák zemřel 1. října 2019 krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny.