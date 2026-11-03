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Ivana Chýlková přišla po 22 letech do show svého muže a popsala jejich seznámení

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Ivana Chýlková se konečně odhodlala usednout jako host na pohovku v Show Jana Krause. Do pořadu svého manžela přišla s hercem Petrem Uhlíkem představit novou hru. Rozpovídala se ale i o prvním setkání s Krausem a bez zaváhání přiznala, že by si ho rozhodně podle vzhledu nevybrala.

S Janem Krausem se Ivana Chýlková seznámila na natáčení televizního filmu. První dojem ale Jan Kraus neudělal nejlepší. „Dorazil v plísňových džínách s květovanou košilí, tak jsem si řekla: ‚Kolotočář, paráda.‘ Pak promluvil, tak jsem si řekla: ‚Ono to mluví!‘ Pak řekl rozvitou větu, tak to jsem byla úplně v šoku. A ještě to mělo pointy,“ vzpomíná Chýlková.

„Měl jednu výhodu, já neměla žádná očekávání. Začínal na bodu mrazu. Pak to šlo rychle. Překvapil,“ dodala.

Ivana Chýlková v Show Jana Krause (3. listopadu 2026)
Petr Uhlík, Ivana Chýlková, Artur Štaidl a Vladimír Vlčák v Show Jana Krause (3. listopadu 2026)
Ivana Chýlková v Show Jana Krause (3. listopadu 2026)
Petr Uhlík a Ivana Chýlková v Show Jana Krause (3. listopadu 2026)
22 fotografií

„Určitě bych si ho v té době nevybrala,“ přiznala Chýlková. V poslední době si ale má možnost vybírat herecké partnery. Do psychologického thrilleru Švýcarsko si vybrala Petra Uhlíka.

„Říkala jsem si: ‚Honza do toho věkově není, s tím to hrát nemůžu.‘ V té době jsme viděli seriál Metoda Markovič: Hojer a upadli jsme. Zdál se nám moc dobrý, tak jsem ho chtěla vidět na divadle,“ popsala herečka.

Jela se za ním podívat do Ústí nad Labem, kde hrál v inscenaci Mluviti pravdu. „Chtěla jsem vidět, jak funguje na jevišti. Jestli je to ten typ, co se dere bez ohledu na ty, co jsou kolem něj, protože takových kolegů mám spoustu. Viděla jsem, že se nedere, ale je vynikající,“ dodala.

RECENZE: Ivana Chýlková si Petra Uhlíka vybrala skvěle

„S tím člověkem trávíte nejen to zkušební období a představení, ale taky spoustu času na zájezdech, takže musíte odhadnout, jestli si sednete,“ vysvětlila Chýlková.

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