Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová

Ivana Chýlková (62) na sebe prozradila jednu závislost. Je to jazyková aplikace Duolingo, kvůli které je schopna odskočit si během večeře na několik minut na toaletu. U Honzy Dědka také přiznala, který režisér čekal přes dvacet let na to, až přijme roli.

Ivana Chýlková fascinovala svou závislostí na aplikaci Duolingo, pomocí které se učí angličtinu a kvůli které se nezdráhá ani například během společenské večeře odskočit si na patnáct minut „na toaletu“ a nasbírat potřebné body.

Sbíráním večerních a ranních „truhliček“ se dostala až do diamantové ligy, ve které je kromě jiných i s herečkou Jitkou Asterovou, čímž vznikla mezi dámami velká soutěživost. Když Ivana Jitku přeskočila v pořadí, přišla jí od kamarádky SMS: „Gratuluju. Ale nasrala jsi mě!“

Jitka Asterová a Ivana Chýlková (2. června 2022)
Ivana Chýlková a Jitka Asterová ve filmu Čas sluhů (1989)
Ivana Chýlková
Ivana Chýlková v show 7 pádů Honzy Dědka (10. února 2026)
Kromě toho, že jsou Ivana Chýlková a Jitka Asterová kamarádky a kolegyně, jsou také spolužačky z ročníku, který chtěli na DAMU rozpustit. Patřili tam také Vilma Cibulková, Eva Holubová, Veronika Žilková, Karel Roden, Pavel Vítek… „Ročník zralý k záhubě,“ poznamenal Honza Dědek.

Ivana Chýlková pak zavzpomínala na roli, kterou jí nabídl režisér Rudolf Kubík před čtyřiadvaceti lety, ale herečka tehdy roli nepřijala. „Rudo, to je sice fajn, ale tady těm postavám je šedesát nebo sedmdesát plus, a mně je osmatřicet, proč bych měla hrát, že jsem stará? To neznáš jinou herečku, která je takhle věkatá? Si počkej dvacet let,“ prohlásila.

A protože si režisér Kubík skutečně počkal, minulý týden měla hra s Oscarem se nerozvedu premiéru Na Fidlovačce. Ivana Chýlková ovšem exceluje i na filmovém plátně, aktuálně například ve druhé sérii seriálu Pod hladinou na prima+.

13. února 2026

Bojím se natáčet nahý, mám dysmorfofobii, říká Sam Claffin z Pirátů z Karibiku

Sam Claflin, Cannes 2025

Sam Claflin (39) otevřeně promluvil o tom, proč se obává natáčení intimních či nahých scén. Hvězda filmové série Hunger Games či filmů Piráti z Karibiku přiznala, že se dlouhodobě potýká s tělesnou...

11. února 2026

Sedmnáctiletý syn Maroše Kramára boural opilý. Neomluvitelná frajeřina, říká herec

Marko a Maroš Kramár spolu hrají v seriálu Sľub.

Marko Kramár, sedmnáctiletý syn slovenského herce Maroš Kramár (66), se poprvé vyjádřil k dopravní nehodě, kterou o víkendu způsobil pod vlivem alkoholu. Vozidlo, které řídil a v němž byli i jeho...

11. února 2026  10:57

