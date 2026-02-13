Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová

Ivana Chýlková fascinovala svou závislostí na aplikaci Duolingo, pomocí které se učí angličtinu a kvůli které se nezdráhá ani například během společenské večeře odskočit si na patnáct minut „na toaletu“ a nasbírat potřebné body.
Sbíráním večerních a ranních „truhliček“ se dostala až do diamantové ligy, ve které je kromě jiných i s herečkou Jitkou Asterovou, čímž vznikla mezi dámami velká soutěživost. Když Ivana Jitku přeskočila v pořadí, přišla jí od kamarádky SMS: „Gratuluju. Ale nasrala jsi mě!“
Kromě toho, že jsou Ivana Chýlková a Jitka Asterová kamarádky a kolegyně, jsou také spolužačky z ročníku, který chtěli na DAMU rozpustit. Patřili tam také Vilma Cibulková, Eva Holubová, Veronika Žilková, Karel Roden, Pavel Vítek… „Ročník zralý k záhubě,“ poznamenal Honza Dědek.
Ivana Chýlková pak zavzpomínala na roli, kterou jí nabídl režisér Rudolf Kubík před čtyřiadvaceti lety, ale herečka tehdy roli nepřijala. „Rudo, to je sice fajn, ale tady těm postavám je šedesát nebo sedmdesát plus, a mně je osmatřicet, proč bych měla hrát, že jsem stará? To neznáš jinou herečku, která je takhle věkatá? Si počkej dvacet let,“ prohlásila.
A protože si režisér Kubík skutečně počkal, minulý týden měla hra s Oscarem se nerozvedu premiéru Na Fidlovačce. Ivana Chýlková ovšem exceluje i na filmovém plátně, aktuálně například ve druhé sérii seriálu Pod hladinou na prima+.