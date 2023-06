Manžel umí vytvořit nátlak, raději vše odsouhlasím, vtipkuje Ivana Chýlková

Česká televize odtajnila před nedávnem účinkující dvanácté řady soutěže StarDance. Jednou z nich je i herečka Ivana Chýlková. Jak jste zareagovala, když vám zazvonil telefon s touto nabídkou?

Řekla jsem rovnou, že ne, že měli volat před deseti nebo patnácti lety, že už je pozdě.

Tady na tiskové konferenci vznikl tedy takový komunikační šum. Marek Eben říkal, že údajně vám volali už několikrát.

Ne, opravdu nevolali, volali mi poprvé.

Do účasti ve StarDance vás prý nakonec dotlačil syn. Jakými prostředky vás přesvědčil?

Já už si to nepamatuju, protože to je opravdu už rok a půl, nebo dva roky. Ale můj manžel Honza i můj syn umí vytvořit takový nátlak, že pokud se jich chcete zbavit, tak jim vše musíte odsouhlasit a pak máte klid. Takže takovýhle nějaký nátlak to byl. (smích)

Ivana Chýlková a Jan Tománek ve StarDance XII

Co očekáváte, že vám StarDance přinese?

No, že si zatančím? Doufám, že mi přinese i potěšení. A taky se něco naučím. A to snad není málo, že ne?

Není. Se StarDance jde ruku v ruce taneční dril na tréninku, fyzická flexibilita a možná i nějaké cvičení. Upravila jste nějak svůj život, než to všechno vypukne?

Neupravila jsem svůj život, ale teď asi půl roku nekouřím. Předtím jsem asi tři měsíce kouřila, tak jsem si řekla, že teď to opravdu není třeba.

Byla jste jinak divačkou StarDance a „nakoukala“ jste, co všechno ta soutěž obnáší?

Nekoukala jsem na to nikdy s tím, že tam půjdu, to opravdu ne. Vždy jsem se dívala proto, že se mi to moc líbilo. Přijde mi to hrozně hezký a připadá mi, že se tam lidi něco naučí. A vnímám to jako takové férové a srdnaté. To, jak vás potom hodnotí, to je úplně jedno. Protože to se nedá zvážit, to se nedá změřit. Buď vás lidi chtějí vidět, nebo ne. Samozřejmě by se mi líbilo, kdybychom tam byli všichni až do konce a pak na konci nám řekli, kdo vyhrál. Že by se člověk vlastně dotkl úplně všech těch tanců a celé té doby. Ale tak to asi nebude, že jo.

Jste soutěživá?

Ano. Přišla jsem na to, že jsem. Neustále se učím anglicky a používám takovou aplikaci, kde je diamantová soutěž, kde se sbírají XP (z anglického spojení „experience points“, nabírání zkušeností. Používá se často například v počítačových hrách, pozn. red.). Tam jsem si všimla, že jsem hodně soutěživá. Když mě někdo předežene, tak hned když mám volno, tak začnu a jedu. Překvapivě jsem hodně soutěživá. Nemyslela jsem si to až doteď!

Myslíte si, že se po svých tanečních výkonech dočkáte doma od manžela komentářů?

No, tak já vím, jaké budou komentáře. Budou mě chválit. Tak od toho člověk má rodinu, že jo, aby vás adorovali, aby vás chválili. Pomlouvá vás tolik lidí, že to od rodiny opravdu nepotřebujete.