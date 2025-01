Přála bych si, aby mě lidé přestali vnímat jako princeznu, říká Andrlová

Poslední dobou vás vídáme jako paní Hanuškovou v Ulici. Jak došlo k tomu, že jste přijala nabídku do nekonečného seriálu?

Asi tak, že už jim došly herečky. (směje se) Jsou herci, kteří nabídku do seriálu dostávají opakovaně a dlouho ji odmítají. Pro mě to byla první nabídka do Ulice, a protože jsem poměrně dlouhou dobu nic netočila, nebyl důvod ji nepřijmout. Měla jsem z ní radost.

Nevypadám na to, ale jsem velký skeptik. Snažím se, aby to nebylo vidět, což mě stojí spoustu energie. Lidi si pak myslí, že vydržím všechno. Není to pravda.