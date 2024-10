Měl jsem stavy, kdy jsem třikrát denně umíral, říká Ivan Vodochodský

„Měl jsem stavy, kdy jsem umíral třikrát denně. Všechno to bylo psychické a doktoři nevěděli, co to je. Tehdy se ještě takovéhle věci neléčily,“ vzpomíná Vodochodský na těžké období v polovině devadesátých let.

„Já jsem to měl z auta, z kolon, z práce a tak. Po letech mi to vysvětlovali, že když vypneš práci, tak si mozek řekne, sakra, nemám co dělat – a vytáhne šuplík s těma s*ágorama a hodí to na tebe,“ vysvětluje Vodochodský.

„Dneska jsou na ty úzkostné stavy a panické ataky celá doktorská oddělení, ale před pětadvaceti roky to nikdo neznal. Vůbec. Koukali na mě jako na hypochondra,“ vzpomíná.

Toto období už je naštěstí za ním a nyní se mu opět žije dobře. S manželkou letos oslavili pětatřicáté výročí a daří se mu i pracovně. Coby kreativní producent je podepsán pod mnoha seriály jako Ohnivý kuře, Modrý kód, Slunečná, ZOO nebo Kamarádi.

„Seriál ZOO teď končí, ale já vám něco prozradím: úspěšný seriál nikdy nemůže skončit. Takže třeba neskončí,“ naznačil Vodochodský.

„Na to h*vno, co umím, se mi daří výborně,“ hodnotí Vodochodský celou svou pracovní kariéru. Ke všemu se prý dostal náhodou.

„Jako to moderování. To bylo tehdy náhodou, že mi volal Karel Holas z Čechomoru, jestli nechci vyrušovat v televizi. Já jsem řekl, že klidně, že vyrušuju v hospodách, tak můžu vyrušovat i v televizi. Tak jsem přišel na nějaký konkurz, že budu dělat toho rušiče, ten jsem vyhrál, a byl z toho moderátor,“ vypráví.

Ivan Vodochodský s protagonisty seriálu TV Prima Modrý kód.

„To samé bylo s muzikálem. Jednou mi volá Richard Tesařík z nějakého flámu a říká: ‚Hele, budeme obnovovat Krysaře, nechceš si zahrát s Mojdou Maděričem? Oni si vás stejně furt pletou, oba dva jste tlustí a ne úplně hezcí.‘ A já říkám: ‚Muzikál? To jsem ještě nezkoušel, tak proč ne?‘ A zkusil jsem to, a ono to šlo,“ dodal Ivan Vodochodský.