Ivan Trojan ukázal své čtyři syny. Podoba s rodiči je zřejmá na první pohled

Ivan Trojan (61) patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla. Přestože je jeho profesní život velmi viditelný, ten soukromý si pečlivě chrání. S bývalou manželkou, herečkou Klárou Pollertovou-Trojanovou (54), vychovali čtyři syny, kteří vyrůstali převážně mimo mediální pozornost. Nyní se herec na Instagramu pochlubil fotkou se všemi potomky, Trojani popřáli sledujícím šťastný nový rok 2026.
Ivan a Klára Trojanovi mají společně syny Františka, Josefa, Antonína a Václava. František Trojan (26) se netají tím, že chce jít vlastní cestou a nespoléhat pouze na známé příjmení, které pro něj není jen výhodou, ale i závazkem. Srovnávání s otcem je totiž nevyhnutelné.

Šťastný nový rok #Trojani

Nejstarší syn Ivana Trojana a Kláry Pollertové‑Trojanové se jako herec představil například ve snímku Šarlatán, mezi další jeho filmové účinkování patří role ve filmu Cena za štěstí a v kratším projektu HOVNO2028. Studoval žurnalistiku a nyní se novinařině i naplno věnuje. V roce 2024 se oženil s herečkou Annou Kratochvílovou.

Josef Trojan (24) patří k nejvýraznějším mladým hereckým talentům své generace. Diváci si ho oblíbili díky filmovým a seriálovým rolím, za které získal i odborné uznání. Otevřeně mluví o tom, že herecké prostředí bylo přirozenou součástí jeho dětství.

„Já jsem od mala žoviální a teatrální kluk. Ve dvanácti jsem začal o herectví uvažovat více dospěle, cítil jsem, že je mi ta profese blízká,“ popsal Josef kdysi v rozhovoru pro iDNES.cz.

Výrazně na sebe upozornil rolí mladého Jana Mikoláška ve filmu Šarlatán, kde se herecky potkal se svým otcem. Zahrál si také ve filmech Abstinent a Cena za štěstí, v nichž ztvárnil citově náročné role mladých mužů. Objevil se i v seriálové tvorbě, například v mysteriózním seriálu Vědma a diváci ho znají také z pohádky Tři princezny, kde si zahrál jednu z hlavních rolí.

V roce 2025 zaujal v hlavní roli životopisného filmu Nepela, kde ztvárnil legendárního slovenského krasobruslaře Ondřeje Nepelu. Kromě toho se podílel i na dalších projektech, například seriálu Rekordwoman.

Diagnostikovali mi depresi. Je to dědičné, říká syn Trojana a Pollertové

Antonín Trojan (16) a Václav Trojan (13) jsou zatím veřejnosti známí jen minimálně. Rodiče se u mladších synů rozhodli chránit jejich soukromí a nevystavovat je tlaku médií.

Držitel sedmi Českých lvů Ivan Trojan opakovaně zdůrazňuje, že rodina pro něj vždy byla zásadní oporou. I přes pracovní vytížení se snažil být přítomným otcem a udržovat běžný rodinný režim. Klára Pollertová-Trojanová v minulosti uvedla, že výchova čtyř synů byla náročnou, ale zároveň obohacující zkušeností.

Ivan Trojan pochází z herecké rodiny. Jeho otcem byl herec Ladislav Trojan, jeho bratr Ondřej Trojan je filmový producent a režisér. S bývalou manželkou herečkou Klárou Pollertovou-Trojanovou (sestrou olympijského vítěze Lukáše Pollerta) se vzali v roce 1992, rozvedli se po třiceti letech v roce 2022.

