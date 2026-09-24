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Exministr Pilip se na křtu knihy pochlubil malým synem. Je to jeho čtvrté dítě

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  10:00
Ivan Pilip s manželkou Dominikou a synem Tobiášem na křtu knihy Patrika Hartla...

Ivan Pilip s manželkou Dominikou a synem Tobiášem na křtu knihy Patrika Hartla Andulčina andulata (23. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ivan Pilip a Dominika působili uvolněně a spokojeně, přijímali gratulace od...
Dominika zvolila šedé úpletové šaty s odhalenými rameny, které zvýraznily její...
Exministr Ivan Pilip s partnerkou Dominikou na křtu knihy Patrika Hartla v...
Ivan Pilip se s přítelkyní Dominikou ukázal pár dní před svatbou na křtu knihy...
20 fotografií
Bývalý ministr Ivan Pilip (63) je majitelem nakladatelství, které sází především na knihy jeho bývalého švagra Patrika Hartla. Nechybí tak na žádném křtu jeho novinky a většinou přijde i s vlastní novinkou. Tentokrát tu poprvé ukázal svého nejmladšího syna.

Exministr Ivan Pilip se na Petříně oženil s mladou přítelkyní Dominikou

Na křtu knihy Patrika Hartla v minulosti Pilip představil svou mladou nastávající manželku a na dalším prozradili, že čekají potomka. Tentokrát do pražského Jazz Docku na křest knihy Andulčina Andulata kromě manželky Dominiky vzal i syna.

Stylově oblečený chlapeček ve vestičce a motýlku se jmenuje Tobiáš a je mu devět měsíců. Je to první společný potomek manželů Pilipových, kteří uzavřeli sňatek před dvěma lety.

Ivan Pilip s manželkou Dominikou a synem Tobiášem na křtu knihy Patrika Hartla Andulčina andulata (23. září 2026)
Ivan Pilip a Dominika působili uvolněně a spokojeně, přijímali gratulace od přátel.
Dominika zvolila šedé úpletové šaty s odhalenými rameny, které zvýraznily její těhotenské bříško.
Exministr Ivan Pilip s partnerkou Dominikou na křtu knihy Patrika Hartla v Praze.
20 fotografií

Ivan Pilip má z prvního manželství ještě další tři děti – dcery Terezu a Sylvii a syna Štěpána. S jejich matkou Lucií se rozvedl v roce 2014.

Lucie Pilipová, která se pět let po rozvodu provdala za italského lékaře Gianniho Gaffiho, je sestrou spisovatele Patrika Hartla, takže Ivan Pilip se ve svém nakladatelství Bourdon soustředil hlavně na vydávání knih svého bývalého švagra. Letos ale přikoupil ještě nakladatelství Práh a rozhodl se rozšířit okruh žánrů, které bude vydávat.

Patrik Hartl s manželkou a dcerou na křtu knihy Andulčina andulata (23. září 2026)

Ivan Pilip je ekonom a politik. V letech 1994 až 1997 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v letech 1997 až 1998 ministrem financí. Byl spoluzakladatelem strany Unie svobody.

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Exministr Pilip se na křtu knihy pochlubil malým synem. Je to jeho čtvrté dítě

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