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Exministr Ivan Pilip se na Petříně oženil s mladou přítelkyní Dominikou
Na křtu knihy Patrika Hartla v minulosti Pilip představil svou mladou nastávající manželku a na dalším prozradili, že čekají potomka. Tentokrát do pražského Jazz Docku na křest knihy Andulčina Andulata kromě manželky Dominiky vzal i syna.
Stylově oblečený chlapeček ve vestičce a motýlku se jmenuje Tobiáš a je mu devět měsíců. Je to první společný potomek manželů Pilipových, kteří uzavřeli sňatek před dvěma lety.
Ivan Pilip má z prvního manželství ještě další tři děti – dcery Terezu a Sylvii a syna Štěpána. S jejich matkou Lucií se rozvedl v roce 2014.
Lucie Pilipová, která se pět let po rozvodu provdala za italského lékaře Gianniho Gaffiho, je sestrou spisovatele Patrika Hartla, takže Ivan Pilip se ve svém nakladatelství Bourdon soustředil hlavně na vydávání knih svého bývalého švagra. Letos ale přikoupil ještě nakladatelství Práh a rozhodl se rozšířit okruh žánrů, které bude vydávat.
Ivan Pilip je ekonom a politik. V letech 1994 až 1997 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v letech 1997 až 1998 ministrem financí. Byl spoluzakladatelem strany Unie svobody.