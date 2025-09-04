Chtěl jsem udělat radost vnučkám. Mládek pro seriál Wednesday oživil Jožina z bažin

Netflix připravil speciální českou verzi hudebního klipu k seriálu Wednesday. Ve druhé sérii se znovu objevuje ikonické monstrum. V českém prostředí máme pro něj „alternativu“ – Jožina z Bažin z legendární písničky Ivana Mládka. A právě proto je zpěvák hlavní tváří tohoto videa.

Dá se říct, že jste tak trochu novým členem Addamsovy rodiny, protože jste točil novou verzi Jožina z bažin právě tématicky pro seriál Wednesday. Jak to na tady na vás v klášteře Gabriel Loci alias akademii Nikdyvíc všechno dýchlo?’
Tak je to klášter, je to tady takové trošku ponuré. Doufám, že ten seriál bude méně ponurý. Já o tom moc nevím, chtěl jsem udělat radost vnučkám, tak jsem přijal tady to pozvání. (smích)

Coby fanynky Wednesday nutily dědu koukat?
Ne, nenutily. My spolu nebydlíme, ale vím, že se na to dívají.

Ivan Mládek jako strýček Fester z Addamsovy rodiny. Natočil nový klip na Jožina z bažin pro seriál Wednesday.
Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.
Ivan Mládek a jeho píseň Jožin z bažin si zahráli v upoutávce Netflixu na seriál Wednesday.
Banjo Band Ivana Mládka v 70. letech
30 fotografií

Když dojde na Jožina z bažin, tak to je fenomén několika generací, dokonce i v Polsku. Těší vás to?
Tak to těší každého komedianta, když se něco rozšíří po světě, že jo. To nebylo jen Polsko, ale i Rusko a v Německu taky jsou nějaké verze. Byla to náhoda, spíš taková legrácka pro kamarády z hospody nebo popřípadě pro studenty. Netušil jsem, že si to oblíbí hlavně děti.

Všichni mají v živé paměti ten originální videoklip, fenomenální tanec Ivo Pešáka. Chyběl vám tady dneska, i když už se na nás dívá někde shora?
Byl by tady dobrý. Hlavně v Polsku pomohl tu písničku zpopularizovat. Ale to byl jeho vlastní taneček, on takhle normálně tancoval i na diskotékách. My jsme si toho všimli. Potom když jsme dělali ten klip, tak jsme ho nechali tancovat a hrozně to zabralo.

Ivan Mládek v době, kdy zpíval největší hit Jožin z bažin.

Jak vzpomínáte na lidi, kteří s vámi předávali radost, a už tady s námi nejsou?
To byli členové kapely, který jsou přibližně, kromě těch zesnulých, stejný. Já nějak neomlazuju. Takže vlastně lidi, který se mnou začínali, jsou na pódiích pořád. Akorát máme teď nového bubeníka a ty naše tři ženský. Ty jsou tam nově. Hlavně teda, pozor! Nově... Nejstarší už se mnou hrála asi padesát let, Plačková asi třicet a Libuna asi pětadvacet, nebo tak nějak. (smích) Ono to letí, no.

To jsou všechno jména, která známe z Country estrády, z Čundrcountry show. Takže kam se poděla z obrazovky Kalamity Jane a Lenka Plačková?
Pořád s námi hrají, jezdí. My netočíme už dlouho nic. Ale teď Čundrcountry show a Cyranový ostrovy furt opakují, takže nezmizely. (smích) Právě mám strach, že jsme tam furt, že už lidi musí nadávat.

Ivan Mládek na představení muzikálu Močál story a Malé scény Hudebního divadla Karlín (2023)

Když si vás lidé chtějí prohlédnout a osvěžit si paměť, zazpívat si s vámi, tak kde si to vypátrají?
To je jednoduché. Podívej se na internet a tam máme na celý rok program.

Vy taky pořád malujete. Co vám to umělecky dává?
Já jsem se nikdy nesnažil o nějaké umění. Vždycky šlo o legraci. Jako jsem z legrace psal texty, z legrace jsem psal povídky, teď z legrace maluju.

Jsou legrace a smích klíčem k fajn životu, aby se člověk cítil fit?
No, tak každý to má jinak, že jo. Mě to vždycky bavilo bavit lidi. Nestydím se za to, že jsem notorický bavič. To je prostě moje hlavní profese a to všechno ostatní kolem jsem tomu podřizoval.

Snímek z druhé části druhé série kultovního seriálu Wednesday produkce Netflixu.

Trendem je opět Jožin z bažin, ale když vzpomeneme Sousedovic Toníčka, tak co vám probleskne hlavou?
Podlaha, že jo. (smích) Ten si to objednal, tenkrát se to dost dlouho vysílalo.

Jak jste reagoval na parodie?
Já jsem neslyšel žádnou parodii, nebo ke mně se to nedostalo aspoň.

Zdeněk Izer například v parodii Recepis vyměnil slova „ruce dozadu“ za „on je zkrátka hovado“.
(smích) Jo? To ani nevím!

3. září 2025
