Ivan Lupták bydlí kousek od brány do pekel. Dějí se tam divné věci, říká

Autor:
Před šesti lety se odstěhoval s přítelem do domu za Prahou a stal se z něho vesničan. Do hlavního města se ale Ivan Lupták pravidelně vrací kvůli divadlu. Nově nazkoušel hru Chlapi radši lžou, v níž hraje gaye, jenž svoji sexuální orientaci skrývá. Podobně jako kdysi herec sám.
Ivan Lupták

Ivan Lupták | foto: Michal Fanta

Ivan Lupták
Ivan Lupták
Ivan Lupták
Ivan Lupták
39 fotografií

Před coming outem ho varovala kamarádka. Strašila, že přijde o práci. „Nic takového se ale nestalo,“ říká Lupták, který s pravdou šel ven před pěti lety. Přiznal taky vztah s přítelem – designérem interiéru, s nímž se odstěhoval do domu za Prahou. A plánoval si, že divadlo omezí. „Ale když přišla tato nabídka… Myslím si, že jednou za sezónu nazkoušet představení, je tak akorát. Víc bych toho dělat určitě nechtěl.“

Sousedi je přijali bez problémů. „Sžili jsme se dobře,“ říká Lupták, který se už naučil i některé práce kolem údržby domu. Za příliš zručného se ale nepovažuje. A jako chovatel se taky asi profilovat nebude. „Máme strašně malý pozemek, ale chtěl bych si pořídit slepice. Nejen kvůli vajíčkům, prostě se mi líbí. A bavila by mě i lama. Je to inteligentní přátelské zvíře, ale pro tu už tam prostor opravdu není,“ dodává.

Saša Rašilov, Ivan Lupták, Týna Průchová, Katrin Weitzenbauerová a Patrik Děrgel v představení Chlapi radši lžou

Nedávno vydal knihu Pan Bůh a paní Bohová mají krizi a chystá se psát další. Odborné znalosti už má. Absolvoval kurz psaní a nastudoval si odbornou publikaci. „Má to svoje pravidla, jak psát knihy, považoval jsem za nutné se s nimi seznámit, abych věděl, jak ten příběh vystavět,“ vysvětluje.

V jeho prvotině se postava July vyrovnává s životem v problematické rodině i se svojí jinakostí, která vyústí v coming out. Lupták v ní zúročil vlastní zkušenosti. „Ta druhá bude taky o vztazích. Podle mě psaní musí vždycky vycházet z autora, z toho, jaké situace zažívá,“ říká.

O vztazích zašmodrchaných, humorných i absurdních je taky komedie francouzského autora Érica Assouse, kterou s Luptákem a manžely Děrgelovými a Rašilovovými nastudoval jako zájezdovku Antonín Procházka.

Lupták hraje homosexuála, který skrývá svoji orientaci a naváže vztah s heterosexuální partnerkou. „Je to jemný nenápadný kluk. Líbí se mi, i když je vypočítavý. Přetvařuje se, aby zapadl do většinové společnosti, což je trošku smutné. Ale tak to je, má to tak spousta homosexuálních kluků i holek, že tímto způsobem zakrývají skutečnost,“ říká Lupták.

Nemám moc rád, když se umělecká tvorba označuje za terapii. Přijde mi, že pak...

„V tomto případě mi homosexuála hrát nevadí, protože to není ‚vykroucená‘ role. V tom je to sympatické. Ale kdyby po mně režisér chtěl, abych ho hrál zženštile, to bych nemohl. Přijde mi zbytečné dělat ho takhle. Ale chápu ten princip v komediích na divadle, že to tak lidi mají rádi, že na to slyší. Obecně mi to ale přijde už jako přežitek, vykreslovat gaye tímto způsobem,“ říká.

Minulý rok šel do kin horor Uzel zla, v němž je jeho postava průvodcem po tajemných místech. „Vede zájezd lidí po místech, kde se staly tragické události. A ono se při tom začne dít něco nadpřirozeného, něco, co není hezké. Točili jsme v lesích na Křivoklátsku a v Praze v jedné fabrice. Tam jsme měli nočku a nestíhali. V pět hodin ráno začali přicházet zaměstnanci, spouštět stroje a my za nimi chodili a prosili je, ať ještě chvíli počkají,“ vzpomíná.

Vůbec už necítím potřebu mimopracovních kontaktů. Samota mi vyhovuje, v ní se mi tvoří nejlépe.
Nemám moc rád, když se umělecká tvorba označuje za terapii. Přijde mi, že pak ztrácí hodnotu. Podstatné je, že dílo má co nabídnout druhým.
Ivan Lupták
Herec Ivan Lupták v Show Jana Krause (28. května 2019)
39 fotografií

I když horor není jeho oblíbeným filmovým žánrem, tajemno ho oslovuje. „Bydlíme s přítelem kousek od hradu Houska, kterému se říká brána do pekel. A vždycky, když k nám někdo přijde na návštěvu, tak je tam vezmeme, abychom jim to místo ukázali. A je pravda, že se asi třikrát stalo, když jsme se fotili na nádvoří, že ta fotka nevyšla,“ popisuje.

Za hrdinu se nepovažuje. „Jsem spíš poseroutka,“ přiznává s tím, že temná místa záměrně nevyhledává. „Ale věřím na ně rád,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká Tomanová

Nejčtenější

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Herečka Petra Hřebíčková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že původně nechtěla vzít roli ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. S nahotou před kamerou nebo na jevišti má...

Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky

Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn

Herečka Sydney Sweeney (28) na svém Instagramu zveřejnila video, jak se tajně v noci vloupala k nápisu Hollywood v Los Angeles a pověsila na něj podprsenky své nové řady Syrn. Někteří fanoušci...

Konec nahazování přehazovačky, doporučují transplantaci vlasů bratři z O5 a Radeček

Bratři Polákovi ze skupiny O5 a Radeček podstoupili transplantaci vlasů. O...

Bratři Tomáš a Ondřej Polákovi z kapely O5 a Radeček podstoupili transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili nejen o tom, jak probíhal zákrok. Řeč byla i o mužském sebevědomí a o tom,...

2. února 2026

Ivan Lupták bydlí kousek od brány do pekel. Dějí se tam divné věci, říká

Vůbec už necítím potřebu mimopracovních kontaktů. Samota mi vyhovuje, v ní se...

Před šesti lety se odstěhoval s přítelem do domu za Prahou a stal se z něho vesničan. Do hlavního města se ale Ivan Lupták pravidelně vrací kvůli divadlu. Nově nazkoušel hru Chlapi radši lžou, v níž...

2. února 2026

Jako sanitář jsem odhalil odporné praktiky ve zdravotnictví. Herec Enčev vypráví

Premium
Milan Enčev při natáčení seriálu Agrometal (2022)

Má za sebou roky v divadle i před kamerou. Jako herec se Milan Enčev živil většinu svého života, ale před časem se sám rozhodl na čas herectví vzdát a zkusit jinou profesi. Díky manželce si pohrával...

1. února 2026

Rapper Snoop Dogg přišel o další vnouče. Zemřelo v pouhých deseti měsících

Snoop Dogg s dcerou Cori (2025)

Rapper Snoop Dogg před šesti lety přišel o vnuka kvůli syndromu náhlého úmrtí kojence. Teď oplakává další. Jeho dcera Cori Broadusová (26) oznámila, že její nedonošené dítě v deseti měsících zemřelo.

1. února 2026  13:46

Nová Lara Croft při natáčení zjistila zdravotní problém. Je to fuška, říká

Herečka Sophie Turnerová se pochlubila fotkou v plavkách. (20. května 2025)

Herečka Sophie Turnerová (29), kterou diváci znají hlavně jako Sansu ze seriálu Hra o Trůny, bude novou představitelkou neohrožené fiktivní archeoložky Lary Croft. Během natáčení akčních scén nicméně...

1. února 2026  9:56

Věřím už jen v lepší zítřky, říká o manželově nemoci Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková (2025)

Bývalá profesionální tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) není jen mámou na plný úvazek. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co je její nová profese, a promluvila i o tom, jak je na tom zdravotně...

1. února 2026

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici a promluvila o svém vztahu k politice

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici

Herečka Sydney Sweeney (28) pokračuje s provokativní propagací své kolekce spodního prádla Syrn. Poté, co rozvěsila podprsenky na ikonický nápis Hollywood, prošla se v prádle přímo na ulici....

1. února 2026

Jeho tahali za rukáv, jí dali loktem. Viktor Dyk s manželkou o životě rockové hvězdy

Premium
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Jako rocker má za sebou Viktor Dyk bouřlivé časy. Před lety se však jeho svět na chvíli zastavil, když utrpěl vážná poranění po pádu. Přehodnotil životní priority a na život se dívá trochu jinak....

31. ledna 2026

Bianca Censori chtěla Westa opustit, než nastoupil dobrovolně do léčebny

Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)

Kanye West (48) a Bianca Censori (31) byli na pokraji rozvodu. Podle zdroje časopisu People byla Censori v manželství nešťastná a chtěla Westa opustit. Pak se ale uvolil, že bude řešit své psychické...

31. ledna 2026  13:40

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

31. ledna 2026  9:30

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Vanda Hybnerová za terapeuta neutrácí, „léčí“ ji koně. Teď chce pomáhat dětem

„Můj současný partner Žolík je kříženec jezevčíka a Jacka Russella. Z obou...

Roky přibývají a sil ubývá. Vanda Hybnerová, která už léta pendluje mezi Prahou a Vysočinou, kde má ranč s koňmi, to ale nevzdává. „Od zvířat, zvlášť od těch starých, nemůžete ze dne na den odejít,...

31. ledna 2026

Od goril v Africe k urně na jevišti. Sáhla jsem si na dno, říká Jachnická

Stanislava Jachnická (září 2025)

Herečka Stanislava Jachnická (60) v současné době exceluje v představení Urna na prázdném jevišti, kterou v únoru představí v prostorách coworkingového centra Second Culture. Nedávno se ale vrátila z...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.