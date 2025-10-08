Můžete nám na úvod představit váš nový film, který jde do distribuce na začátku října?
Je to horor s názvem Uzel zla a do kin vstupuje druhého října. Ještě jsem ho sám neviděl, takže jsem zvědavý, jak to dopadlo, ale scénář se mi líbil. Nejde o klasický horor s hektolitry krve, je to spíš mysteriózní příběh s psychologickým napětím, které bublá pod povrchem. V českých podmínkách, kde se netočí velkofilmy s obrovskými efekty, je tohle podle mě velmi kvalitní žánrový počin. Navíc u nás takových filmů nevzniká mnoho.
Nemám moc rád, když se umělecká tvorba označuje za terapii. Přijde mi, že pak ztrácí hodnotu. Podstatné je, že dílo má co nabídnout druhým.