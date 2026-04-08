Bratr Jana Krause dostal nabídku od Celine Dion. Měl s ní jet turné

Autor:
Naděžda Munzarová coby „šéf“ rodiny má přehled o každém článku, který její manžel Ivan Kraus kdy vypublikoval. A bylo jich hodně. Stejně jako práce, kterou společně odvedli na jevišti. Přes dvacet let působili v zahraničí, kde společně vychovávali její dceru z prvního manželství Johanu Munzarovou.
Spisovatel Ivan Kraus

Spisovatel Ivan Kraus | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Život měli pestrý. Se svými loutkami hráli až na Bahamských ostrovech, projeli celou Itálii... Hlavním jejich působištěm bylo ale Německo a Francie. A právě o svém kočovném divadelním životě a také holocaustu, kterým prošel otec Ivana, je kniha Pětatřicet domovů a jeden psací stroj. V pořadí je to už pětatřicátý titul, který Ivan Kraus vydal. Tentokrát jde o knižní rozhovor, který s ním vedl Jiří Padevět.

„Já se tomu vždycky bránil,“ říká sedmaosmdesátiletý Kraus, proč vyšla jeho autobiografická kniha až nyní. „Původně jsem to panu Padevětovi odřekl, ale žena mě pak přiměla k tomu, abych názor změnil, tak je to tady,“ vysvětluje.

Ani tak nepíšu, jako spíš škrtám. Už nikam nespěchám, říká Ivan Kraus

V emigraci, do které odešel s manželkou v roce 1968 se živili jako herci a loutkoherci, on navíc přispíval do emigračního tisku, ale jenom sobě pro radost, novinařina ho venku neživila.

„Jako bonus pro mě bylo, že jsem potkal staré exulanty, kteří mě ovlivnili a vymazali mi z hlavy, co mi do ní tady zanesli za bolševika. Nám tady neustále lhali, takže jsme byli trochu postižení. Pamatuji se, jak nám paní učitelka na základní škole v občanské nauce rozdala pera a měli jsme v textu začerňovat jméno Edvarda Beneše. Tak jsem měl zájem a spolužáci se mnou, vědět, kdo to byl, co na něm bylo nenormálního. A tohle trvalo padesát let, když k tomu přičtu nacistickou okupaci,“ řekl iDNES.cz o čtrnáct let starší bratr moderátora a herce Jana Krause.

Spisovatel Ivan Kraus se měl původně stát úředníkem zahraničního obchodu. Životní okolnosti ho však zavedly do divadla a posadily za psací stroj. A v roce 1968 si sbalil kufr a odjel s varieté na Západ... S autorem vynikajících povídek a satir, které ho proslavily ve světě, jsme si povídali v jeho domě za Prahou, kde žije se svou usměvavou a energickou ženou Naděždou, nejen o cestě k bestsellerům, bratru Janovi, rodině, emigraci a milosti, kterou nikdy nepřijali, ale i o jeho skeči Censor, v jehož filmové podobě si zahrál Anthony Hopkins.
Ivan Kraus a jeho manželka Naďa (uprostřed) na křtu knihy Pětatřicet domovů a jeden psací stroj (30. března 2026)
Ivan Kraus (30. března 2026)
Jiří Padevět, Ivan Kraus a jeho manželka Naďa na křtu knihy Pětatřicet domovů a jeden psací stroj (30. března 2026)
Holocaust se jejich židovské rodiny dotkl silně. Otce odvlekli do koncentračního tábora v roce 1941. O Ivana se starali prarodiče, ale ti pak taky museli do koncentráku, takže o něj pečovali sousedi, vzdálení příbuzní i maminka, která ale těžce sháněla práci. Kraus starší se v roce 1945 naštěstí vrátil domů, prošel ale i Auschwitzem a Buchenwaldem. A po válce se jel na ta místa se syny podívat, s každým zvlášť.

„Když tam vzal Honzu, řekl mu: ‚Přespíme tady.‘ Spali na těch palandách a Honza říkal, že nezavřel oko a ptal se ho: ‚Co ty tati?‘- ‚Já spal jako buk, tady se mi spí jako nikde‘,“ vzpomíná ve své knize Ivan Kraus. Jeho otec jezdil do Osvětimi každý rok. Když se ho manželka ptala, co ho na tom tak těší, řekl, že to, že odtamtud může kdykoliv odejít.

„Já bych rád viděl, že se té minulosti dotkli umělci ve svých knížkách nebo ve filmech, abychom to těm mladším trošku zprostředkovali,“ říká Ivan Kraus. „Nedávno mi přítelkyně vyprávěla, jaký měla úspěch, když jim přednášela o totalitě. Schválně to trošku přiostřila a oni odkládali telefony a divili se: ‚To bylo takhle? Vy jste nikam nesměli?‘“, vypráví Ivan Kraus. „To předávání zkušeností není žádná legrace,“ dodává.

Svůj život v zahraničí dělili s manželkou mezi Baden-Baden a Paříž. Tam se uchytili v prestižním podniku Crazy Horse, kde vystupovaly mimořádně krásné tanečnice. „Zpočátku nás bylo šest, odcházeli jsme do zahraničí ve větší partě. Nebylo to špatný, ale ti Malí princové a podobné inscenace mi byly cizí. Tak jsme se s manželkou osamostatnili a dělali loutkové klauniády. Zkoušeli jsme, hledali, někdy se i ostřeji dohadovali, ale já trval na svém. Říkal jsem: ‚Přece to nebudeme přislazovat, jako bylo zvykem v Čechách u černého divadla. Pojďme být sami sebou.‘ Moje žena měla za sebou DAMU, loutkářskou katedru a já byl ten přifařený. Ona mě kontrolovala a vedla. Ale já v si v dětství taky hrával s loutkami,“ vypráví.

„Chodili tam byznysmeni, Američané, turisti... To víte, byl to noční klub, varieté. Vedl ho pan Alan Bernardin, úžasný člověk, který se k tomu taky dostal mimochodem. Ty jeho programy nebyly vulgární, vulgarity se štítil. Tohle byla výtvarná záležitost, pracovalo se se světlem, stíny, s barvami... A hledal čísla, která by ho nějak zaujala, jako protipól těm krásným děvčatům,“ vypráví o působení v Crazy Horse. Ve Francii se jim dařilo. Měli čtyři sta představení ročně, mimo jiné v pařížské opeře, v hotelech… Ozval se jim dokonce manažer Ceine Dion. „Chtěl, abychom s ní jeli na turné jako „zahřívači,“ vypráví Kraus o nevšední nabídce.

Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

V Baden-Badenu s manželkou pracovali pro televizi, dělali pořady pro děti. „A skončilo to úplně absurdně… Když to měl někdo namluvit, nebylo to ono, i když jsme měli k dispozici skvělé německé herce. Řeknu to naplno, dělali to krásnou němčinou, ale bylo to houby platné,“ vypráví Ivan Kraus. „Tak jsem jim řekl: ‚To chce dětštinu, to nesmí znít jako komentář!‘ A dopadlo to tak, že jsem to namlouval já s kolegou. Dva Češi. Mluvili jsme nosem, aby to mělo tu potřebnou šťávičku. Nikdy bych si nemyslel, že to dokážu,“ říká Kraus.

Od roku 1990 jsou zpátky v Česku. „Do Paříže už nejezdíme ani na výlet, já spíš jezdím po doktorech. Ale vzpomínám na Francii i Baden-Baden rád,“ říká herec a spisovatel, který vlastní děti nemá, ale pomohl manželce vychovat Johanu Munzarovou. S jejím otcem, dnes už zesnulým hercem Luďkem Munzarem se znal a měli prý dobré vztahy. Dokonce před emigrací spolupracovali. Munzar režíroval Krausovi divadelní hru.

Se sourozenci Janem, Eliškou a Michaelem se vídá Ivan Kraus prostřednictvím moderních technologií každou neděli. „A na Honzu čumím ještě každou středu v televizi, když má svoji talk show,“ dodává

„Když spolu mluvíme, skáčeme si do řeči a jsme všichni nemožní. Měli jsme ještě sestřičku, o tu jsme přišli. Umřela v Americe,“ vypráví. „Až na Honzu jsme se všichni rozutekli do světa, což pro rodiče nebylo jednoduché. Měli o nás obavy, starosti. Ale pak je za námi zaplaťpánbůh pustili a uklidnili se. Navštívili sestru v Kolumbii (nevrátila se v roce 1968 ze svého studijního pobytu v Bogotě, pozn. red.), byli v Americe, když se ženil můj bratr Michael, který byl profesorem, byli za námi v Německu, Paříži... Pak to začalo být lidský,“ říká.

„No a potom přišla revoluce a my nevěděli, kde budeme žít. Byli jsme tady, ale neustále se vraceli za prací ven. A já pak ženě řekl: ‚Tak se rozhodni.‘ Ona totiž měla pocit, že její domov je v autě. A tak naplánovala, že si postavíme barák. Celý ho vymyslela. Teď spolu žijeme v Brdech a máme tam kolem sebe moc fajn lidi, normální,“ uzavírá své vyprávění Ivan Kraus.

Vstoupit do diskuse

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá

Nejčtenější

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

OBRAZEM: Iveta Bartošová by oslavila 60. narozeniny. Kdo byli její osudoví muži?

Iveta Bartošová při svém posledním profesionálním focení (březen 2014)

Zpěvačka Iveta Bartošová by 8. dubna 2026 oslavila šedesátiny. Svůj život ukončila skokem pod vlak 29. dubna 2014. Bylo jí 48 let. Podívejte se, kteří muži byli v jejím životě osudoví a proč. Nechybí...

8. dubna 2026

Bratr Jana Krause dostal nabídku od Celine Dion. Měl s ní jet turné

Spisovatel Ivan Kraus se měl původně stát úředníkem zahraničního obchodu....

Naděžda Munzarová coby „šéf“ rodiny má přehled o každém článku, který její manžel Ivan Kraus kdy vypublikoval. A bylo jich hodně. Stejně jako práce, kterou společně odvedli na jevišti. Přes dvacet...

8. dubna 2026

Kdo zatančí ve StarDance 2026? Čeká se na poslední jméno, porotu i moderátory

Jde se do finále. Společná fotka tři tanečních dvojic.

Česká televize pokračovala i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. Už v březnu se spekulovalo o účasti Vojty Dyka a zpěváka Tomáše Poláka. Zatímco Tomáš Polák už je...

7. dubna 2026  20:51

Kapitánka Skálová je jako komiksová hrdinka. Lišíme se, říká herečka Hilmerová

Premium
Práce v Česku si Monika Hilmerová váží a češtinu nebere na lehkou váhu. Někdy...

Monika Hilmerová ztvárňuje silné ženy a ve skutečnosti není jiná, jen místo zbraně má po ruce humor. A to se odráží i v jejích odpovědích, které pečlivě zvažuje, ale zároveň umí obsah svých slov...

7. dubna 2026

Když potřebuji sex, mám rychlovky, říká Whoopi Goldbergová po třech rozvodech

Whoopi Goldbergová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Herečka Whoopi Goldbergová (70) se v talk show The View svěřila s pikantnostmi ze svého intimního života. Po třech rozvodech prý už na dlouhodobé vztahy zanevřela a dopřává si především známosti na...

7. dubna 2026  16:09

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

7. dubna 2026  12:58

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

7. dubna 2026  9:54

Královská recyklace. Princezna Anna se ukázala v kabátu, který nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

Britská princezna Anna se nedávno spolu se svým bratrem, králem Karlem III., zúčastnila slavnostního večera na počest návštěvy nigerijského prezidenta. Pro princezniny příznivce byla její garderoba...

7. dubna 2026  9:31

Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová (StarDance 2026)

Do letošního ročníku populární soutěže StarDance… když hvězdy tančí, nově nastupuje i herečka a režisérka Petra Nesvačilová (40). Tvůrci pořadu její účast potvrdili jako jedno z posledních jmen...

7. dubna 2026  7:46

Svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme, říkají moderátoři Novy

Rebecca Diatilová a David Chmátal

Oba pracují na Nově stejně dlouhou dobu, přes šest let. Přestože se jeden druhému líbili dlouho, dohromady se dali až před rokem. Rebecca Diatilová (29) a David Chmátal (31) v rozhovoru pro Magazín...

7. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přemýšlím, zda jsem mu nemohl pomoci, říká Janda k sebevraždě kolegy z Olympicu

Olympic v roce 1990 (zleva Petr Janda, Jiří Valenta, Milan Broum, Milan...

Muzikant Petr Janda (83) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o parťácích z Olympicu a jejich dobrovolných odchodech ze světa. V únoru spáchal sebevraždu jeho bývalý kolega Jiří Valenta, v minulosti se...

7. dubna 2026

Velké duchovní prozření. Gwen Stefani se stala křesťankou i díky porodu

Gwen Stefani na MTV Video Music Awards (Inglewood, 24. srpna 2014)

Američanka Gwen Stefani (56) je známá především jako zpěvačka, ale i módní návrhářka a příležitostná herečka. Časem se začala zajímat o křesťanskou víru – jak sama říká, zásadním momentem se pro ni...

6. dubna 2026  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.