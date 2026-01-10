Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Scénář vzniká takzvaně na objednávku. „Oslovil mě pan Robert Plavec, filmový producent,“ vypráví Ivan Hubač, který se dlouhá léta podepisoval pod svá díla jako Ivan Hejna. Nechtěl se vézt na vlně slávy svého otce Jiřího Hubače, úspěšného scenáristy a dramatika. Až když Hubač starší v roce 2011 z tohoto světa odešel, vrátil se Ivan ke svému vlastnímu jménu.
Jako otec a syn spolu nikdy nic nenapsali, Hubač starší byl ale svému potomkovi velkým školitelem. „Když jsem začínal, tak jsem s ním svoje scénáře konzultoval. Naučil mě dramatickému řemeslu a tím mi usnadnil start v tomto oboru,“ vypráví Hubač.
Hubač starší byl mimo jiné autorem scénářů k seriálu Sanitka. Bránil se ale napsání jeho pokračování. Až syn ho přesvědčil, aby názor změnil. „Říkal jsem mu, že řada jiných seriálů, které ani zdaleka nejsou tak úspěšné, se pokračování dočkala, tak proč ne Sanitka? A nakonec jsem ho přemluvil,“ popisuje Hubač ml.
„Řekl mi, tak si to napiš, sám se do toho pouštět nechtěl, ale dal mi doporučení. Kdyby prý byl na mém místě, tak by to udělal jenom jako profesní seriál, bez milostných linek. Já mu oponoval, že se na seriály dívají hlavně ženy a ty potřebují i jiné téma, ale v tomto názoru jsme se míjeli. Nakonec jsem ho neposlechl a napsala si to po svém, tak jak jsem to cítil,“ vzpomíná Hubač.
Režie Sanitky 2 se chopil Filip Renč, s nímž se Hubač později potkal na filmovém projektu o Lídě Baarové. „Velmi dobře na sebe slyšíme. Filipova poetika mi konvenuje,“ říká na adresu svého kolegy.
Lída Baarová však navzdory souznění tvůrců vzbudila velký rozruch, její přijetí bylo kontroverzní. Hubač se s tím ale vyrovnal dobře. „V kinech měl film velkou návštěvnost. A ta popírala to, co psali někteří kritici. Film se navíc prodal do mnoha států, takže jsme neměli důvod být nespokojení,“ vzpomíná.
Kupodivu v Německu však o snímek zájem neměli. „Tam měli problém s postavou Goebbelse. Říkali, že vyznívá příliš kladně. Chtěli ho víc odsoudit, udělat z něj monstrum. Takže do Německa se film neprodal. Ale do Rakouska a dalších evropských zemí ano, takže to byl komerčně velmi úspěšný projekt,“ vzpomíná Hubač.
S prvorepublikovou herečkou Lídou Baarovou se za jejího života nesetkal, ale vyzpovídal kolegy, se kterými hrála. „Mluvil jsem se Svatoplukem Benešem a Zitou Kabátovou, než jsem scénář k Baarové začal psát, protože mě zajímal názor lidí, kteří ji opravdu znali,“ popisuje svoji cestu.
„Svatopluk Beneš říkal, že když Lída Baarová vstoupila do místnosti, muži omdlévali. Na tuto větu nezapomenu. Zita Kabátová měla ke své kolegyni určité výhrady, ale profesně ji ctila,“ vzpomíná na názor herců.
Vrcholem filmové kariéry Lídy Baarové bylo natáčení se světoznámým italským režisérem Federicem Fellinim. „Točili spolu Darmošlapy a ona se logicky snažila vypadat před kamerou co nejlíp. Ale Fellini potřeboval, aby nebyla tak krásná. Říkal jí, musíte plakat. Jenomže ona se tomu bránila. Nakonec došlo k pikantní situaci, dostala facku. A ve chvíli, kdy začala brečet, zavelel: Kamera!,“ vypráví další z historek ze života Baarové.
Stejně jako v případě prvorepublikové herečky, která si zadala s fašistickým režimem, když udržovala milostný vztah s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, za což byla posléze odsouzena, i na psaní scénáře k filmu o Emilu Háchovi se Hubač pečlivě připravoval. „Přečetl jsem asi pět knížek o Háchovi a zjistil, že zatímco komunisti ho považovali za zrádce národa, pravda je úplně jiná. Rád bych ji do toho scénáře dostal,“ vypráví.
I u Háchy sleduje milostnou linku. Podle dostupné literatury totiž jeho dcera Milada měla vztah s generálem Aloisem Josefem Eliášem. „Mohla by to být nosná love story, takže ten film nebude jenom o politice,“ vypráví Hubač.
„Tato látka má velký dramatický potenciál a musím říct, že mě moc baví se jí zabývat. Jsem teď v plné práci na scénáři, předpokládám že během dvou měsíců ho dokončím,“ říká. A nedovedu si představit, že by ho točil jiný režisér než Filip Renč, myslím, že i producent to vidí stejně,“ dodává.
Děj filmu bude začínat v roce 1936, kdy Háchovi umírá manželka. Po ní už žádnou vážnou známost neměl. „Myslím, že zůstal sám programově. Přijal funkci prezidenta, které se předtím tak vehementně bránil, což byla z jeho strany určitá oběť, a na ženy moc času neměl,“ uzavírá Hubač. Zatímco Sanitku 2 psal určitým hercům na tělo, o obsazení jednotlivých rolí v Háchovi ještě není rozhodnuto. Výběr bude probíhat formou konkurzů.