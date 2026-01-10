Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Autor:
„Je to samozřejmě inspirativní, ale nedokážu přesně říct v čem,“ říká Ivan Hubač (72) o svém vztahu k Veronice Žilkové (64), jenž by se mohl odrazit i v jeho práci na scénáři k celovečernímu filmu o protektorátním prezidentovi Emilu Háchovi. Bude totiž obsahovat i milostnou linku. Veronika si v něm ale nezahraje. Není tam pro ni role.
Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních...

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních her. | foto: Profimedia.cz

Lída Baarová ve filmu Panenství (1937)
Lída Baarová při oslavě sedmdesátých narozenin ve Vídni (1984)
Lída Baarová na dovolené
Lída Baarová
33 fotografií

Scénář vzniká takzvaně na objednávku. „Oslovil mě pan Robert Plavec, filmový producent,“ vypráví Ivan Hubač, který se dlouhá léta podepisoval pod svá díla jako Ivan Hejna. Nechtěl se vézt na vlně slávy svého otce Jiřího Hubače, úspěšného scenáristy a dramatika. Až když Hubač starší v roce 2011 z tohoto světa odešel, vrátil se Ivan ke svému vlastnímu jménu.

Jiří Hubač

Jako otec a syn spolu nikdy nic nenapsali, Hubač starší byl ale svému potomkovi velkým školitelem. „Když jsem začínal, tak jsem s ním svoje scénáře konzultoval. Naučil mě dramatickému řemeslu a tím mi usnadnil start v tomto oboru,“ vypráví Hubač.

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních her.
Lída Baarová ve filmu Panenství (1937)
Lída Baarová při oslavě sedmdesátých narozenin ve Vídni (1984)
Lída Baarová na dovolené
33 fotografií

Hubač starší byl mimo jiné autorem scénářů k seriálu Sanitka. Bránil se ale napsání jeho pokračování. Až syn ho přesvědčil, aby názor změnil. „Říkal jsem mu, že řada jiných seriálů, které ani zdaleka nejsou tak úspěšné, se pokračování dočkala, tak proč ne Sanitka? A nakonec jsem ho přemluvil,“ popisuje Hubač ml.

„Řekl mi, tak si to napiš, sám se do toho pouštět nechtěl, ale dal mi doporučení. Kdyby prý byl na mém místě, tak by to udělal jenom jako profesní seriál, bez milostných linek. Já mu oponoval, že se na seriály dívají hlavně ženy a ty potřebují i jiné téma, ale v tomto názoru jsme se míjeli. Nakonec jsem ho neposlechl a napsala si to po svém, tak jak jsem to cítil,“ vzpomíná Hubač.

Režie Sanitky 2 se chopil Filip Renč, s nímž se Hubač později potkal na filmovém projektu o Lídě Baarové. „Velmi dobře na sebe slyšíme. Filipova poetika mi konvenuje,“ říká na adresu svého kolegy.

Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

Lída Baarová však navzdory souznění tvůrců vzbudila velký rozruch, její přijetí bylo kontroverzní. Hubač se s tím ale vyrovnal dobře. „V kinech měl film velkou návštěvnost. A ta popírala to, co psali někteří kritici. Film se navíc prodal do mnoha států, takže jsme neměli důvod být nespokojení,“ vzpomíná.

Kupodivu v Německu však o snímek zájem neměli. „Tam měli problém s postavou Goebbelse. Říkali, že vyznívá příliš kladně. Chtěli ho víc odsoudit, udělat z něj monstrum. Takže do Německa se film neprodal. Ale do Rakouska a dalších evropských zemí ano, takže to byl komerčně velmi úspěšný projekt,“ vzpomíná Hubač.

Lída Baarová

S prvorepublikovou herečkou Lídou Baarovou se za jejího života nesetkal, ale vyzpovídal kolegy, se kterými hrála. „Mluvil jsem se Svatoplukem Benešem a Zitou Kabátovou, než jsem scénář k Baarové začal psát, protože mě zajímal názor lidí, kteří ji opravdu znali,“ popisuje svoji cestu.

„Svatopluk Beneš říkal, že když Lída Baarová vstoupila do místnosti, muži omdlévali. Na tuto větu nezapomenu. Zita Kabátová měla ke své kolegyni určité výhrady, ale profesně ji ctila,“ vzpomíná na názor herců.

Vrcholem filmové kariéry Lídy Baarové bylo natáčení se světoznámým italským režisérem Federicem Fellinim. „Točili spolu Darmošlapy a ona se logicky snažila vypadat před kamerou co nejlíp. Ale Fellini potřeboval, aby nebyla tak krásná. Říkal jí, musíte plakat. Jenomže ona se tomu bránila. Nakonec došlo k pikantní situaci, dostala facku. A ve chvíli, kdy začala brečet, zavelel: Kamera!,“ vypráví další z historek ze života Baarové.

Zdenka Procházková: Baarová využívala muže před Goebbelsem i po něm

Stejně jako v případě prvorepublikové herečky, která si zadala s fašistickým režimem, když udržovala milostný vztah s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, za což byla posléze odsouzena, i na psaní scénáře k filmu o Emilu Háchovi se Hubač pečlivě připravoval. „Přečetl jsem asi pět knížek o Háchovi a zjistil, že zatímco komunisti ho považovali za zrádce národa, pravda je úplně jiná. Rád bych ji do toho scénáře dostal,“ vypráví.

I u Háchy sleduje milostnou linku. Podle dostupné literatury totiž jeho dcera Milada měla vztah s generálem Aloisem Josefem Eliášem. „Mohla by to být nosná love story, takže ten film nebude jenom o politice,“ vypráví Hubač.

„Tato látka má velký dramatický potenciál a musím říct, že mě moc baví se jí zabývat. Jsem teď v plné práci na scénáři, předpokládám že během dvou měsíců ho dokončím,“ říká. A nedovedu si představit, že by ho točil jiný režisér než Filip Renč, myslím, že i producent to vidí stejně,“ dodává.

Děj filmu bude začínat v roce 1936, kdy Háchovi umírá manželka. Po ní už žádnou vážnou známost neměl. „Myslím, že zůstal sám programově. Přijal funkci prezidenta, které se předtím tak vehementně bránil, což byla z jeho strany určitá oběť, a na ženy moc času neměl,“ uzavírá Hubač. Zatímco Sanitku 2 psal určitým hercům na tělo, o obsazení jednotlivých rolí v Háchovi ještě není rozhodnuto. Výběr bude probíhat formou konkurzů.

Vstoupit do diskuse

Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních...

„Je to samozřejmě inspirativní, ale nedokážu přesně říct v čem,“ říká Ivan Hubač (72) o svém vztahu k Veronice Žilkové (64), jenž by se mohl odrazit i v jeho práci na scénáři k celovečernímu filmu o...

10. ledna 2026

Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František...

Na Františka Kinského (78) v roli průvodce se mohou diváci těšit i v nové čtvrté sérii pořadu Modrá krev, který představí deset šlechtických rodů. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po...

10. ledna 2026

Opět Markovičem. Poprvé se ostatní řídili podle mě, neužíval jsem si to, líčí Lněnička

Premium
Petr Lněnička. Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v...

Seděli jsme v rohu maličké kavárny a povídali si o úspěšném kriminálním seriálu Metoda Markovič, jehož druhá série s podtitulem Straka právě přichází na obrazovky. Když už se téma zdálo být...

9. ledna 2026

Svým pohádkám říkám vydírací, herecký svět se mi uzavřel, říká Marie Doležalová

Premium
„Mně je v tom dětském světě dobře. Děti jsou upřímné, všechno řeknou na rovinu,...

Byla úspěšnou herečkou a blogerkou, triumfovala i ve StarDance, ale dnes je Marie Doležalová hlavně maminkou na plný úvazek, která si ve volném čase odskakuje ke psaní.

9. ledna 2026

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

9. ledna 2026  12:38

Trávníček má za sebou operaci srdce a leží na JIP. Znovu se narodil, uvedla manželka

Monika a Pavel Trávníčkovi na natáčení pořadu Malé Vánoce Magdy Malé, Praha,...

Herec Pavel Trávníček (75) tento týden úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce v Nemocnici na Homolce. „Manžel se znovu narodil a moc ráda bych poděkovala za záchranu našeho věčného prince,“...

9. ledna 2026  12:10

Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)

Psala hry, na svém kontě má účinkování v několika seriálech. Z konzervatoře ale odešla a spíše než dráze herečky se nyní Sofie Höppnerová (21) věnuje tanci. Dcera herečky Ivany Jirešové vystupuje v...

9. ledna 2026  9:50

Patří mezi nejoblíbenější členy královské rodiny. Kate slaví 44. narozeniny

Princ William, princezna Kate a jejich děti Charlotte, Louis a George na snímku...

Princezna Kate má za sebou náročné období. Bojovala s rakovinou, kterou porazila a vrátila se k pracovním povinnostem souvisejícím s královskou rodinou. Dlouhodobě patří mezi její nejoblíbenější...

9. ledna 2026  8:50

Kvůli Sarah Haváčové se svlékl. David Prachař to ale nebyl

Sarah Haváčová neměla na premiéře Davida Prachaře

Tak tohle byla premiéra pro otrlé. Přítomné však neděsil spartakiádní vrah Jiří Straka ztvárněný na plátně Maxmiliánem Kockem, ale neskutečná zima v prostorách kina Lucerna. Jakoby provozovatel chtěl...

9. ledna 2026

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

9. ledna 2026

Myslel jsem, že mám na Straku moc hodnej obličej, roli mi nejdřív nedali, říká Kocek

Premium
Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si...

Už ve dvaceti letech herec Maxmilián Kocek dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se mi rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale...

8. ledna 2026

Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Premium
Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025)

Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.