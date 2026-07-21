„Bylo to jako tsunami! Prostě přišla vlna a už jsem neměl energii tomu čelit,“ řekl Blesku Břešťák. Rozhodl se ukončit svůj život za pomoci léků. Předávkoval se sedativy. „Ráno jsem byl ještě v pohodě, v poledne jsem začal brát a odpoledne už jsem o sobě nevěděl,“ popsal bývalý reportér.
Zachránila ho kamarádka, které dlouho nezvedal telefon, tak ho raději šla zkontrolovat do jeho bytu. „Teď už vím, že to, co jsem chtěl udělat, byla konina. Dvanáct dní jsem ležel na JIP. Říkám to proto, aby si lidé vážili života. Jsem vděčný, že jsem přežil,“ dodal Břešťák.
|
Sebevraždy v Česku. Statistiky vedou muži a oběšení, přibývá dospívajících
Bývalý reportér neunesl tíhu tragických událostí. Ve věku pouhých 36 let zemřela jeho dcera Johana, která měla problémy s drogami. Ještě stihla otce doprovodit na svatbu s třicetiletou Klárou, s níž se seznámil na psychiatrii v Bohnicích.
Loni, pouhý rok po svatbě, ale ztratil Břešťák i manželku, která spáchala sebevraždu.
Břešťák měl v minulosti psychické problémy. V roce 2022 byl hospitalizován na psychiatrii v Bohnicích. Míval problémy s alkoholem a jednu dobu byl i bezdomovec.
Osm let přitom Břešťák patřil k elitním reportérům Novy. Po odchodu z televize v roce 2007 se ale dostal do dluhů a vyhlásil osobní bankrot.
Z alkoholu a dluhů se postupně dostal, pracoval v PR agentuře, chvíli dělal reportéra TV Barrandov, ale psychické problémy zůstaly. Břešťákovi v Bohnicích diagnostikovali bipolární afektivní poruchu.