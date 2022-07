Hvězdy ve Varech: Každá žena může být krásná, říká Iva Kubelková

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak by nám popsala Iva Kubelková outfit, který vynesla na karlovarskou přehlídku návrhářky Debbie Brown?

Letní, šik a přesto lehce sexy.

A jednotlivé kousky? Jaký rozpočet by si třeba čtenář měl připravit?

Já jsem v tomto směru velmi loajální. Já si myslím, že i věci, které nejsou třeba předražené, mohou být krásné. Ráda kombinuji věci dražší a levné. Vlastně i tento outfit nebyl zas až tak extrémně drahý. A vlastně na tom fakt vůbec nebazíruji.

Jak na vás zatím dýchla atmosféra 56. ročníku karlovarského filmového festivalu?

Já tu atmosféru miluji a myslím, že je pokaždé krásná. Je fajn, že se letos po letech můžeme potkat v tom řádném termínu. Minulý rok nám tady byla koncem srpna už trochu zima, takže teď je to fakt krásné. Je to fajn a je vidět, že je tu taková jako euforie z toho, že se můžeme potkat a že si to můžeme užít. Chystáme se i na filmovou premiéru, tak se těšíme.

Hltáte outfity z červeného koberce i jako konzument?

To asi úplně ne, ale ráda se podívám. Přece jen se v Showtime tomu taky věnujeme, takže to je samozřejmě i taková součást toho festivalu, že se člověk rád koukne, co kdo měl na sobě.

Koho jste coby nádherná modelka, dnes i moderátorka a zpěvačka měla ve svých teenagerských letech na zdech na plakátech?

Měla jsem na zdech George Michaela a já ho tedy miluji dodnes, i když samozřejmě už není mezi námi. Myslím si, že to byl geniální zpěvák.

Zklamalo vás, když jste se dozvěděla, že je gay a nebudete moci být jeho potenciální přítelkyní?

Vlastně vůbec ne, protože když jsem se to dozvěděla, že je gay, tak už jsem byla ve věku, kdy jsem chápala, že asi u George Michaela mít šanci nebudu.

Kdo je podle vás současnou ikonou českého filmu, buď mladou, nebo tím pomyslným evergreenem?

Do role filmové ikony se v posledních letech podle mě dostala třeba herečka Hana Vagnerová. Tu teď všichni milují a oprávněně, protože je krásná a připadá mi moc šikovná. Mezi mladými je spousta talentovaných herců, ovšem nedá se vlastně v tuto chvíli mluvit o ikonách, protože ty vznikají až postupem času společně s tou prací, pílí. Pracovitostí se vlastně člověk dostane do oparu té ikony. Přála bych spoustě dnešních mladých herců, aby z nich byly jednou filmové ikony.

Iva Kubelková s dcerami Natálií Jiráskovou (vlevo) a Karolínou Jiráskovou (duben, 2022)

Když z pozice moderátorky společenského magazínu dokážete reflektovat typy osobností, víte, že jsou určití lidé, kteří to mají zasloužené a vydřené, a pak jsou tady takoví, kteří mají dobrou PR kampaň. Vnímáte to?

Myslíte v branži, v showbyznysu obecně? Víte, já si myslím, že tyhle věci nelze oddělovat. Pracovitost je samozřejmě velmi důležitá, a to, co člověk může nabídnout. Vždycky to ověří čas. Takže i když má někdo skvělé promo a nebude přitom mít talent a nebude pracovitý, tak mu to PR za chvilku nebude stačit. Jestli je někdo šikovný a opravdu má na to, aby se dlouhá léta udržel na výsluní, ať už v jakýmkoliv oboru, to vždycky prověří až čas.

Dovedla jste si představit, když jste fotila v roce 1999 všechny ty magazínové titulky a nádherné fotky, kde jednou budete dnes?

Já jsem si to nikdy ani nepředstavovala. Vždycky jsem šla intuitivně po možnostech, které se mi nabízely a nebála jsem se vstupovat do nových dveří. Tak to mám vlastně dodnes. Nebojím se dělat nové věci, které mě baví, přestože třeba vím, že mě lidé mají zařazenou v nějaké škatulce a úplně se jim nebude líbit, že jsem z té škatulky vystoupila. Když člověk cítí, že by měl něco dělat, tak doporučuji se toho nebát. Bez ohledu na to, co kdo říká.

Myslela jste si pod tím tlakem společnosti koncem devadesátých let, že máte určitou expirační dobu a v určitém věku budete muset jít z showbyznysu do důchodu?

To jsem si myslela vždycky, že je to nějak časově omezené. Ale od určité doby jsem to přestala řešit. Zjistila jsem, že život vždycky sám přišel s něčím, co jsem nečekala, že by mohlo přijít, a zase to nějak pokračovalo. Zase jsem se mohla věnovat nějaké profesi a zase se to nějak postupně nabalovalo. V určitou chvíli jsem proto opustila jakékoliv představy toho, jak si myslím, že to bude. Život má svůj plán a někdy je dobré mu do toho vůbec nekecat.

Jste ráda, že jste teď tam, kde jste, a je vám tolik, kolik vám je? V dnešní době v roce 2022 je věk po čtyřicítce i padesátka vnímán stále jako mládí...

Doba v tomhle pochopitelně krásně postoupila. Je to skvělé a vlastně i ta dnešní přehlídka Debbie Brown byla příkladem toho, že není potřeba vždy mít na přehlídkovém mole dívky, které mají striktně modelkovskou postavu. Každá žena každých tvarů může být krásná. A stejně tak je to s věkem. Každý ten věk má něco krásného, co může nabídnout a co vlastně je ta devíza toho věku. Je fajn, že společnost se posouvá tímhle směrem.

Na kolik dní jste v Karlových Varech a kolik filmů nejspíš stihnete zhlédnout?

Byli jsme tu předevčírem na jeden den a museli jsme hned zpátky, protože jsem musela moderovat pořad v televizi. Teď jsme tady na dvě noci, pak se zase vracím odvysílat pořad a pak se zase vracíme na jednu noc. Je to náročné, ale určitě stihneme minimálně premiéru jednoho filmu, na který se chystáme.

Super, že jste teď odtajnila, že pohonné hmoty jsou stále za nižší cenu než honoráře na Primě.

(smích) Nedá se nic dělat, jsou to takzvané náklady. Myslím si, že když se člověk naučí investovat do své práce, tak se mu ta práce zase bude vracet.