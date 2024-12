„Vždycky jsem byla ta, která zalezla do kupé, zavřela a zatáhla závěsy, aby tam nikdo nepřišel. Jednomu muži se tam ale podařilo proklouznout bez toho, aniž by roztáhl závěsy, takže dovnitř nebylo vidět,“ začala Natálie Jirásková své vyprávění v podcastu Czech Femme.

„Seděla jsem u okna a on seděl naproti u dveří. Začal si sahat do kalhot, vytáhl si přirození a rukou si to začal dělat. U toho na mě koukal. Navíc natáhl nohy na druhou sedačku, abych nemohla odejít. Strnula jsem hrůzou a nebyla schopna nic udělat,“ vzpomíná dcera moderátorky Ivy Kubelkové a podnikatele Georga Jiráska.

„Bála jsem se o život. Z chlapů mám strach. Bojím se jich. Vím, čeho jsou schopní,“ říká modelka s tím, že situaci zachránil až průvodčí, který vešel do kupé. Muž se však rychle zakryl mikinou, aby nic nepoznal a Jirásková v tu chvíli utekla z kupé.

„Měla jsem to říct, ale byla jsem tak v šoku, že jsem nebyla schopna to nikomu jinému říct, dokonce ani tomu průvodčímu,“ dodává partnerka zpěváka Adama Mišíka. Po nepříjemném zážitku si dává větší pozor a pokud je to možné, raději necestuje sama.

Natálie se v podcastu svěřila také s tím, že vyrůstat jako dítě slavné mámy nebylo lehké a spolužáci na základní škole jí kvůli tomu i šikanovali. „Neustále jsem poslouchala, koho jsem dcera. Byla jsem středem neustálého popichování. Neměla jsem pořádně žádné kamarády. Jakmile jste dítě někoho slavného, tak jste na doživotí protekční dítě, i když to tak ve skutečnosti není,“ popsala.