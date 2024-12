Dřív jsem se nehlídala, teď na sebe musím být přísná, říká Iva Kubelková

„Modeling mě pořád nějak drží, ale je to čím dál tím těžší,“ říká Kubelková. „Ty vzorce, které fungovaly do nějakého věku, tak najednou přestanou fungovat. Já jsem se třeba nikdy nemusela moc hlídat v jídle. Bylo to tak, že jsem hodně sportovala, pohybovala se, ale teď je to krutý. Musím být na sebe strašně přísná,“ prozradila.

Její dcery už mají s modelingem zkušenosti, ale jestli si to zvolí jako svou profesi, zatím není jisté. „Myslím, že jsou ještě hodně mladé a že samy ještě koukají, co v tom životě je pro ně to, kde se najdou. Myslím, že ta mladší bude trochu divočejší,“ odhaduje svoji dceru Kubelková.

Starší dcera Natálie tvoří již dva roky krásný a bulvárními médii ostře sledovaný pár se zpěvákem Adamem Mišíkem. Kubelková přiznala, že vztahu nedávala velké šance. „Ze začátku jsem tomu dávala rok, maximálně dva,“ přiznává. Ale oni jsou spolu spokojení. Adam je na ni moc hodný. To musím říct. Já si jako tchyně nemám na co stěžovat,“ říká Iva Kubelková.

Iva Kubelková má dvě dcery s manželem Georgem Jiraskem. Dvacetiletá Natálie Jirásková se chystá na vysokou školu, ale už zkusila i herectví a patnáctiletá Karolína má za sebou pár módních přehlídek a po vzoru starší sestry začíná být činná na sociálních sítích, kde má už tisíce sledujících.