Nejsem zpěvačka, ale vstoupila jsem do jámy lvové, říká Iva Kubelková

Všimla jste si, jak finalistky Miss v posledních letech téměř všechny říkají, že by chtěly být moderátorky? Mám skoro pocit, že to je přání snad každé pěkné dívky.

Ani se tomu nedivím, vždyť je to hezká práce. Myslím, že je dobře, když dívky mají představu, co by chtěly dělat. Když máte přání a sny, život vám pak začne dveře otevírat nebo zavírat, ale už někam směřujete.

Jen jestli si dívky nemyslí, že hlavním předpokladem pro práci moderátorky je být především půvabná.

Něco jiného samozřejmě je si tu profesi představovat a něco jiného do ní vstoupit. Pak člověk zjistí, že to zas tak snadná práce není. A to zjistí právě až ve chvíli, kdy zkusí mluvit před lidmi, při natáčení nebo dokonce při živém přímém přenosu. Pak pochopí, zač je toho loket.