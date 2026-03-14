Někdy je dobré, když vztah dozraje přirozeně, bez tlaku, míní Iva Kubelková

Co pro vás znamenají společenské události? Je to spíš pohoda, nebo práce?
Já jsem právě po velmi dlouhé době na akci, kde nemusím pracovat, kde nemoderuji. O to víc si to užívám. Přijela jsem se opravdu pobavit a strávit krásný večer s partnerem a dcerou. Když člověk není v roli moderátorky, může si dovolit vnímat atmosféru úplně jinak – víc si všímá detailů, hudby, lidí kolem sebe. Najednou nejste součástí programu, ale prožíváte večer přirozeně jako host, a to je velmi příjemná změna.
Jak si vybíráte šaty? Intuitivně, nebo máte jasnou představu?
Mám pár oblíbených návrhářů, dnes mám šaty od sourozenců Ponerových. Mám ráda sofistikovanější modely, vždycky si říkám, že méně je více. Šaty by měly podtrhnout osobnost, ne ji přehlušit. Zároveň je pro mě důležité, abych se v nich cítila dobře a přirozeně. Když se žena necítí komfortně, je to na ní vidět, i kdyby měla na sobě ten nejluxusnější model. Elegance podle mě spočívá hlavně v jednoduchosti a sebejistotě.
Když se rozezní hudba, tančíte?
Poslední roky jsem se natančila docela dost, takže se hned nehrnu na parket. Navíc večerní róba vás přece jen trochu limituje. Ale ples bez tance by nebyl plesem. Až zazní nějaké lehčí melodie, myslím, že si s partnerem třeba waltz určitě dáme. Tanec je krásný způsob, jak spolu být beze slov, jen v rytmu hudby.
Vaše kariéra je velmi pestrá – modelka, moderátorka, herečka, zpěvačka, dokonce i malířka. Co je vám nejbližší?
Nesmírně si vážím toho, že můžu dělat všechno. Právě v té pestrosti vidím obrovskou výhodu. Když se jedna oblast zrovna nerozvíjí tak rychle, věnuji se jiné. Člověk tak nestojí na místě a má pocit, že se stále učí. Navíc se všechny ty profese někde protínají a já si z každé mohu něco odnést do další. Z modelingu disciplínu, z moderování schopnost reagovat pohotově, z herectví práci s emocemi, ze zpěvu pokoru a malování, to je jednoduše klid. Ta flexibilita mi dává svobodu a radost.
Do společnosti bez make-upu? Mě ta představa neděsí, říká Iva Kubelková
Diváci si vás pamatují i z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Jak na tu zkušenost vzpomínáte?
To bylo úžasné období. Byli jsme skvělá parta a zažila jsem situace, které bych jinak nikdy nezažila. Člověk se musel ponořit do úplně jiných poloh, vystoupit ze své komfortní zóny. Samozřejmě jsem si trochu namohla hlasivky, ale stálo to za to. Upřímně, že někdy budu vypadat jako Ivan Mládek, by mě v životě nenapadlo. A právě tyhle momenty vás naučí brát se s nadhledem a humorem.
Byla některá z proměn obzvlášť náročná?
Právě Ivan Mládek. V maskérně jsem strávila čtyři a půl hodiny, lepily se silikonové části obličeje, celé to bylo technicky i fyzicky náročné. Člověk si uvědomí, kolik práce je za několika minutami na obrazovce. Ale o to víc si pak vážíte celého týmu, který za tím stojí.
Pojďme do soukromí. Jak jste se seznámila se svým partnerem?
Známe se už od mých sedmnácti let. Potkali jsme se na chalupě, znali se s mým tatínkem. Pak jsme se nějaký čas nevídali, ale věděli jsme o sobě. Jako partneři jsme spolu začali žít až kolem mých pětadvaceti. Myslím, že někdy je dobré, když vztah dozraje přirozeně, bez tlaku. Společně jsme si prošli různými etapami života, a to nás posílilo.
Máte pro čtenářky nějakou radu na spokojený partnerský vztah?
Dobře si vyberte muže, který vás dokáže rozesmát. Všechno ostatní se dá vykomunikovat, pokud sdílíte stejné hodnoty. Ale humor je k nezaplacení. Když vás partner dokáže rozesmát i v těžké chvíli a umí odlehčit rodinné situace, je to obrovský dar. Smích spojuje a hojí víc, než si někdy uvědomujeme.
Jaký vztah máte se svými dcerami? Dávají vám zpětnou vazbu?
Máme zdravý vztah. Myslím, že v něčem pro ně mohu být inspirací, a zároveň je správné, že si hledají vlastní cestu a někdy se vůči mně i vymezí. To k dospívání patří. Zpětnou vazbu mi dávají spíš pozitivní, ale důležité je, že spolu mluvíme otevřeně. Jsem ráda, že mezi námi existuje respekt i humor, protože právě ten často pomáhá překlenout generační rozdíly.
Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře
Co je podle vás zdrojem hluboké ženské krásy?
Jsem přesvědčená, že všechno vychází zevnitř. Vnější stránku dnes můžeme snadno upravit, ale charisma a zářivost pramení z vnitřního nastavení. Z klidu, hodnot, kterých se držíme, a z radosti z přítomnosti. Když je žena smířená sama se sebou, přijímá své silné i slabé stránky, vyzařuje to navenek. A to je podle mě skutečná krása, která nepodléhá trendům ani věku.
Jak odpočíváte a relaxujete?
Upřímně, cíleně nerelaxuji. Snažím se najít radost i ve shonu a práci. Když vás to, co děláte, těší, vlastně tím zároveň relaxujete. Samozřejmě si ráda užiju chvíle s rodinou nebo procházku. Ale největší odpočinek pro mě představuje pocit, že dělám věci, které mi dávají smysl.