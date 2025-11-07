Jak moc fascinuje lidské tělo moderátorku Ivu Kubelkovou?
Fascinuje mě velmi. Speciálně, když názorně vidím, co všechno musí fungovat, abychom fungovali.
Co vy děláte osobně pro to, abyste fungovala a měla flexibilní svaly? Protože když si člověk natáhne sval, je to záležitost na týdny a strašně limitující.
Já si myslím, že absolutní alfa a omega je pohyb. Jakmile se člověk hýbe a pohybu věnuje čas celý život, samozřejmě, jak mu to dovolí jeho situace, tak na těle je to pak hrozně znát a tělo to vrací zpátky. Takže hýbat se správně a tak, jak vás to baví. Já mám pochopitelně pohybu teď extrémně mnoho (Iva momentálně jede StarDance tour – pozn. aut.) a hýbám se tak, jak bych se běžně nehýbala. Tanec je specifický pohyb, ale díky tomu jsem se dozvěděla, že mám i některé svaly, o kterých jsem vůbec nevěděla.
Je pravdou, že díky tanci se člověk vytančí do té nejlepší formy, co kdy měl? Dokonce tak, že se opravdu cítí lépe než ve dvaceti?
To mohu potvrdit. To je pravda, že se člověk opravdu cítí skvěle a tam je jenom důležité velmi šikovně balancovat pod hranicí, aby si člověk neublížil. Ve dvaceti je samozřejmě hranice trochu výš a člověk si toho může více dovolit. Čím je člověk starší, hranice je níž a níž a člověk musí být opatrnější.
Vás sem na výstavu o lidském těle na pražský Chodov doprovodila dcera. Co se snažíte svým holkám předávat, aby si od vás převzaly do života?
To by bylo asi na dlouho, ale kdybych to měla shrnout: Zjistila jsem, že se sice snažíte předávat něco, co jste se během života dozvěděli, máte pocit, že jim to usnadní život, zkrátí čas, že jim to pomůže vyhnout se chybám, ale ve finále stejně nejvíc funguje váš příklad.
Nejdůležitější je, co ony vidí na vás, a to jsou potom schopny reflektovat víc než tisíce rad. Kdybyste jim radili a dělali něco jiného, děti okamžitě poznají, že tam něco nehraje. Myslím si, že nejdůležitější je jim ukazovat, že já jako dospělý člověk na sobě neustále pracuji v mnoha směrech. To myslím, že je nejlepší příklad pro děti. Aby dělaly to samé v životě, ať už jakýmkoliv způsobem.
Když jste ještě nebyla modelingem a módou políbena a babička a maminka se vám snažily něco říkat, brala jste to spíše jako nevyžádané rady?
Já myslím, že to souvisí s věkem. Samozřejmě, že nevyžádané rady vás mohou štvát ve dvaceti úplně stejně jako v padesáti nebo v šedesáti. Co se týče rad svým dcerám, já se nevzdávám. I když vidím, že někdy nejsou chtěné. Taky jsem se už naučila velmi citlivě přistupovat k tomu, jak moc co říkat a jak moc jim dát naopak prostor, aby se poučily ze svých chyb.
Jak diplomaticky poradit manželovi nebo sdělit manželovi, aby udělal přesně to, co si přejete?
Myslím, že v tomto případě existuje jedna jediná metoda. Naučit se vzájemně komunikovat. Jakmile komunikace neustane a lidé spolu umí a učí se komunikovat slušně, s respektem, dá se vykomunikovat všechno. Myslím si, že je to nejlepší obecná rada na to, jak někoho o něco požádat, aniž bychom ho urazili. Nebo aniž by měl člověk pocit, že mu příliš diktujete, co má dělat.
Do společnosti bez make-upu? Mě ta představa neděsí, říká Iva Kubelková
Ivo, dovedete se na sebe koukat na velké, až obří televizní obrazovce?
Na tom budu muset ještě zapracovat. Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, když se člověk vidí na obrazovce. Ještě jsem nedospěla během své dlouholeté kariéry k tomu, že bych si sedla, viděla se na obrazovce a řekla si: „Hm, tady mi to sluší.“ To se ještě nestalo, ale mám pocit, že to je někdy zdravé. Neznám snad nikoho, kdo by měl pocit, že se na sebe může koukat. Člověk se vidí jinak.
Když moderujete večerní Showtime, jste nasvícená ostrými světly, jste ve full HD, možná i 4K. Jaké to je potom? Protože tam je vidět každý pór.
Když mám strach z výsledku, že bych měla pocit, že tam je vidět každá vráska, což v tom rozlišení je, raději se na to nekoukám. Anebo si říkám: Přátelé, tak to prostě je. Čas nikoho z nás nešetří a všichni se vyvíjíme. Nemám pocit, že bych se bránila věku, který přichází a který je na člověku a na ženě vidět. Člověk dělá maximum pro to, aby se udržoval, a dává tomu maximum v rámci svého času. Toť vše a není potřeba se tím trápit.
Jakou službu dovedou prokázat správné krémy a jsou skutečně v té nejdražší škále?
Péče o pleť je nesmírně důležitá. Je fajn, že se i v posledních letech stal boom, co se týká ‚skincare.‘ Moje dcery už tomu neříkají péče o pleť, říkají skincare. Je fajn, že mladá děvčata podléhají trendu, že je dobré se o sebe starat. Za mých mladých let to tolik nebylo, v komunismu to vůbec tak nebylo. Já si užívám, že je obrovská škála produktů, které člověk může používat. Vybrat si to, co mu vyhovuje, je zásadní při tom, jak člověk potom vypadá, nebo jak působí jeho pleť navenek.
Když to zavřeme technikou, koukáte doma na filmy na streamovacích platformách a musíte mít prostorový zvuk, abyste se správně lekli nebo se vám tajil dech u dramatu?
Jo, my to milujeme. Já se přiznám, že miluji velký obraz. Miluji zvuk jako v kině a absolutně mi to zlepšuje prožitek z filmu. I když to není úplně často, z různých časových důvodů, když se doma potkáme, rádi si užijeme krásný film nebo pěkný seriál. Dokážeme si to užít, dokážeme se na to těšit a řešit to. Kolikrát to zapneme, uděláme si popcorn a uděláme si domácí kino.