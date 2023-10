Prágr i Jágr. Při dřině si to člověk i užije, říká Kubelková o StarDance

Zanevřela jste po trénincích na StarDance na podpatky?

Vůbec ne. Neexistuje zatím nic, co by dělalo ženskou nohu hezčí, než je hezký, přiměřený podpatek. (smích)

Po jak dlouhé době jste si se svým tanečním parťákem sedla?

My jsme si sedli hned. Nám se spolu okamžitě hrozně hezky tancovalo. I ta komunikace je pohodová. Oběma nám jde o jednu a tu samou věc. Jemu o to, aby mě to naučil a mně o to, abych se to naučila. Takže si myslím, že je to všechno hrozně fajn. Při té celkové dřině bych si troufla říct, že si to člověk ještě užije v tom smyslu, že z toho může i mít radost.

Ten první semifinálový večer nám vlítne na obrazovky 14. října. Nervozita graduje?

Musím přiznat, že samozřejmě, jak se to blíží, tak mám najednou trošku tendence si pořád říkat: Ještě je to daleko, ještě je to daleko. Ale už někde vzadu tuším, že se to blíží. A protože mám pocit, že toho mám před sebou ještě hrozně moc, co bych se měla naučit a vyladit. No, bude to stres.

Vás na přehlídku Beaty Rajské doprovodila dcera, co se jí snažíte z hlediska stylu předat?

Jako z hlediska stylu oblékání? Všichni rodiče ví, že dítě, které je v pubertálním věku, je těžké jakýmkoliv způsobem učit jakémukoliv stylu. Děti, a asi je to i zdravé a říká se, že to je právě v pořádku, si jdou svým vlastním směrem. A je to dobře. Vlastně si hledají ten svůj vlastní styl. Mají pocit, že rodiče tomu zas až tolik nerozumí. U nás doma je to úplně stejné jako v jakékoliv jiné rodině. Je úplně jedno, kolik já jsem toho kde viděla nebo na sebe oblékla. Prostě vaše dítě má vždycky pocit, že tomu moc nerozumíte a že je potřeba, aby si našlo samo cestu.

Iva Kubelková a její dcera Natálie Jirásková nafotily společně novou kolekci plavek (květen, 2023).

Kolikrát u vás doma už došlo k vykradení nebo vykrádání vašeho šatníku?

Jedno období takové bylo, ale to nějak velmi rychle přešlo. Takže Karolínka vždycky chodí a říká: „Mami, ty máš tak jako jinej styl.“ Tak to respektuju. Možná mi občas zmiznou nějaké sportovní mikiny ze šatníku a zvláštně se tam už nevrátí. Musím říct, že spíš si kolikrát přehazujeme oblečení se starší dcerou Natálkou. V jedné věci mám obrovskou výhodu, že obě dvě mají větší nohu než já. Takže s botami jsem safe, ty mám v suchu. (smích)

Je pro vás zpívání a muzika únik od reality?

Určitě je pro mě muzika únik od reality. Je to něco, co prostě povznáší nitro a je to určitě velká radost. Vlastně i teď, v souvislosti s tancem, si opět potvrzuju, že muzika dokáže člověka nakopnout, strhnout, povzbudit a vyvolat v něm emoce. V tom je vlastně geniální, že ta muzika vůbec je, že prostě máme možnost z ní mít radost.

ivakubelkova Už mi z toho tančení asi trochu hrabe aneb máme pro vás s @martinpragr další StarDance tréninkové video, tentokrát trochu z jiného soudku a jednomu rytíři z Kladna moc děkuji za statečnost @jj68jaromirjagr

A vy nám od 14.10. držte na parketě palce #sradnamusibyt #funnyvideos #stardance2023 #trénink

Před kamerou jste jako doma, s tím přichází určitý drobnohled. Kamera neodpouští a musíte se o sebe starat. Jste závislá na krémech? Máte jich doma plnou komodu?

Neřekla bych úplně, že jsem na tom závislá. Řekla bych, že se snažím vždycky intenzivně používat třeba jednu věc, velmi citlivě a pozorně. Za ta léta už jsem zjistila, co mé pleti vyhovuje a toho se snažím držet. Občas se snažím vyzkoušet něco nového, ale neřekla bych, že bych v tomhle tom byla extremista, že bych to nějak přeháněla. Vlastně jsem se paradoxně o svoji pleť začala intenzivně starat až docela pozdě. Když je člověk mladý, tak tu potřebu nemá. Takže se snažím dělat to, co mé pleti vyhovuje.

Jste v šoku z toho, jak to mohly zvládat babičky jenom s Indulonou, s mýdlem a studenou vodou ?

Vlastně ani ne. Jsem přesvědčená o tom, že pleť je vždycky trošku obrazem toho, co člověk prožívá uvnitř. Když je člověk v životě trošku srovnaný, dokáže si udělat čisto v jiných věcech a držet si vnitřní rovnováhu, pak je to vidět i navenek. Klid nejde držet pořád, to je jasné. A pak Indulona i neindulona, jde to podle mě zvládat prostě s čímkoliv. Člověk se vždycky přizpůsobí tomu, co v té chvíli má k dispozici a snaží se to nějakým způsobem používat, a to je v pořádku.