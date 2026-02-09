Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

„Backstage moment z focení s kámoškou,“ napsala Iva Kubelková na Instagramu k sérii fotografií se svou mladší dcerou, která jako by jí z oka vypadla. Všimli si toho i fanoušci a v komentářích nešetří nadšením: „Dvojčata!“, „Celá maminka“, „Holky, to je nejvíc“ nebo „To jsou úžasné geny a ženy.“
Podle hashtagů, které Iva Kubelková k příspěvku přidala, společně fotí kampaň pro kosmetickou značku.
Otcem obou dcer Ivy Kubelkové je její dlouholetý partner a manžel Georg Jirásek. Starší Natálie se na modelingových molech příležitostně objevuje už od svých čtrnácti let. Jednu ze svých prvních velkých přehlídek absolvovala po boku maminky v roce 2019 na módní show Beaty Rajské v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. Mladší Karolína má za sebou také několik módních přehlídek a po vzoru starší sestry je aktivní na sociálních sítích, kde ji sledují už tisíce fanoušků.
Využití kombinace matky a dcery v reklamních kampaních je velmi oblíbené i v zahraničí. Nové kolekce spodního prádla pravidelně představuje například německá topmodelka Heidi Klum, která pózuje se svou dcerou Leni.
Heidi Klumová vyvolala pozdvižení fotkami v prádle s dcerou
Takové kampaně mají obrovský dosah, přesto u části veřejnosti vyvolávají i negativní reakce. Někteří fanoušci se například pozastavují nad tím, že se do prádla svléká i modelčina dcera, a snímky označují za „divné“. Heidi Klumová si z kritiky těžkou hlavu nedělá – naopak, k focení jedné z kampaní s dcerou přizvala i babičku.
V roce 2018 se společně v reklamě na značku Omega objevily také americká topmodelka Cindy Crawfordová a její dcera Kaia Gerberová. Ve stejném roce pózovaly v kampani pro značku Burberry rovněž britská topmodelka Naomi Campbellová a její matka Valerie Morris-Campbellová.