Hvězdy ve Varech: Iva Janžurová si užívala s vnuky. Byli mi oporou, říká

Letos vás na filmový festival do Karlových Varů doprovázeli vnuci Vincent a Alfréd, jak jste se cítila ve společnosti mladých gentlemanů?

Rozhodně bezpečně! Hlavně na schodištích, něžně mi byli oporou, protože mé kolenní chrupavky jsou poněkud na ústupu a ortopedická medicína zřejmě stagnuje, uvízla na umělých kloubech a na to já nemám čas. Mladí gentlemani také chodili se mnou na filmy a dovolili mi poradní hlas u jejich výběru.

Jsou to synové vašich dcer, podobu nezapřou. Vracíte se s nimi do doby, kdy byly vaše dcery na prahu dospívání?

Na to taky nemám dost času. S celou svou rodinou tak nějak víc míříme do budoucna. Kromě malého Toníka stojí už Vincent, Alfred, Kajetán a Adinka před dotíravými chvílemi rozhodování o svých pracovních zaměřeních a to jsou náměty zacílené spíš do budoucna. Moje dcery byly, myslím, v tomhle věku už rozhodnuté, nebo skoro. Možná covid nám i jim vzal mnoho času potřebného k jistotám.

Moderní technologie včetně aktivity na sociálních sítích vám zdá se nejsou cizí, jsou pro vás vnoučata v tomto směru inspirací?

Inspirací? Na to jsem nepomyslela! Trochu jim, ale laskavě, závidím ty mladé hbité mozky. Rozhodně se je nesnažím dohnat nebo závodit s nimi, ale nešetřím je v žádostech o rady, když se se svým nepříliš nadějným úsilím octnu v nesnázích. Často mi pomůžou i po telefonu nebo, mám-li je za zády, přilétnou jejich samozřejmé prstíky na mou počítačovou klaviaturu a vyťukají mi potřebné zásahy, že nestačím mrknout.

Alfréd Hostička, Iva Janžurová a Vincent Pitra (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Co jste spolu v lázeňské metropoli stihli podniknout?

Večírky ani jeden, filmy alespoň tři denně. Večer se chlapci mohli věnovat i zažívání atmosféry festivalu. Nekontrovala jsem je, ani mi nemuseli podávat hlášení, měli mou plnou důvěru. Končili jsme na premiéře mého filmu Velká premiéra a ani, to ještě snad doženu, jsme si o něm nepopovídali. Musela jsem absolvovat rozhovory pro média a jen tak tak jsme stíhali odvoz do Prahy a odtud oni zase na první prázdninové aktivity.

Měla jste čas absolvovat procedury, napít se léčivých pramenů či poobědvat v některé z místních vyhlášených restaurací?

Procedury ani prameny se nevešly k mému festivalovému potěšení. Jednak časově a jednak mám obavy objevit se na kolonádách nebo v ulicích Karlových Varů. Každý kolemjdoucí, ať už návštěvník festivalu nebo místní korzující, vlastní mobil, fotoaparát a touhu vyfotit se s herečkou. Mile mi tvrdí, že jsem jejich oblíbená a že jim doma nebudou jinak věřit takové vzácné setkání, jenže je toho opravdu nad míru mnoho.

Tak se na cestách z kina do kina raději skrývám v autech, které nám servis pro hosty poskytuje. Organizátoři festivalových akcí mě nadchli dokonalou péčí a pozorností. I kadeřnický salon Franck Provost Marie Mixové s úžasnou pohotovostí byl kdykoli ochoten vylepšit před cestou na pódia úpravu našich ksichtíků a vlasů, tam bych ráda také vzkázala své poděkování.

Iva Janžurová a její vnuci Vincent Pitra a Alfréd Hostička (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Jste tváří festivalové znělky, která se promítá vždy před uvedením filmů. Sledovala jste v potemnělém sále reakce diváků na váš výkon? Jaké jste zaznamenala?

Byla jsem docela napjatá, jestli se moje znělka bude líbit. Bylo mi ctí, když mě Jiří Bartoška požádal, abych ji natočila, ale prožila jsem i obavy, jestli to zvládnu ke spokojenosti diváků. Když se mi pak donesly příjemné ohlasy, spadl mi kámen ze srdce. Byla prý s úspěchem promítnuta na zahajovacím večeru. Přijela jsem do Varů až druhý den, ale doneslo se mi to z mnoha stran a pokaždé jsem se tvářila, že to slyším poprvé, abych si chválu užila, dělalo mi to radost. A radost snad měl i Ivan Zachariáš, režisér mé znělky.



Jaké léto vás čeká?

Všechno co šlo, z nabídek na letní práci, jsem vyloučila. Asi sedmkrát za červenec a srpen budu hrát kalichový repertoár na letních scénách. Mám za sebou docela náročnou divadelní sezonu a od podzimu to bude doslova husté. Po červnové derniéře stále vyprodané, ale už letité komedie Sbohem, zůstávám (moje radostné první partnerství s Janou Paulovou) v divadle Kalich, mi zbylo šest jevištních inscenací. A to samé náročné kousky.

V září budu zkoušet pro Studio DVA komedii Jezinky a bezinky v titulním páru s Evou Holubovou a s partou skvělých mladých kolegů. Po úspěšně odvedené režii dcery Sabiny v Divadle Kalich s názvem Pusťte mě ven, jí Studio DVA svěřilo režii Jezinek a my dvě s Evou se moc těšíme, na Sabinu i na sebe. A teď si uvědomuju, že mě čeká ještě pár dnů natáčení dokumentu o mně, s druhou dcerou Theodorou, jakmile se vrátí z Nepálu, z práce na jiném svém dokumentu.

Naše rodina teď v koprodukci i se švagrovou Janou má na starosti malého Toníka a psa Doru, kontakt s dvěma mladými gentlemany na skautském táboře, třetí je v Polsku. Sabina točí pokračování Kukaček a Adinka na chalupě krmí jejich dva psy Bertu a Ebinku, kočičí rodinu usazenou celoročně ve stodole a nestačí zalívat nadúrodu salátů a okurek. V létě buďmež pochváleni!