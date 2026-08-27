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Iva Janžurová a Jan Hřebejk konečně zakopali válečnou sekyru

Autor:
Iva Janžurová

Iva Janžurová | foto: Lenka Hatašová

Iva Janžurová
Theodora Remundová a Iva Janžurová (2024)
Iva Janžurová
Iva Janžurová a její vnuci Vincent Pitra a Alfred Hostička (Karlovy Vary, 5....
57 fotografií
Nejlepším lékařem je vždycky čas. Zacelí rány, obrousí křivdy a těm, kteří mezi sebou neměli právě ideální vztahy, umožní dozrát a podat si smířlivě ruku. Dočkala se jí i Iva Janžurová. Jan Hřebejk, kterého naštvala při přípravě Pelíšků, jí konečně nabídl pořádnou roli.

V devítidílném seriálu Na tělo z produkce České televize, který vypráví o srazu spolužáků po třiceti letech od maturity a dotýká se jak vztahových krizí, tak rodičovství i problémů, které trápí mladší ročníky, hraje paní Sobovou, matku úchylného Libora (Mikuláš Křen).

„V podstatě to byla moje první spolupráce s panem Hřebejkem. Kdysi jsem měla hrát v Pelíšcích (postavu Emílie Vášáryové, pozn.red.), ale já tenkrát pořád zlobila a smlouvala s autorem scénáře... Ta moje postava měla totiž brzy zemřít a já chtěla být se štábem co nejdéle, tak jsem navrhovala různé změny a varianty, až z té spolupráce nakonec sešlo,“ ohlíží se za minulostí populární herečka.

Mikuláš Křen a Iva Janžurová v seriálu Na tělo (2026)

Až teď skoro po třiceti letech dostala od Hřebejka „důstojnou“ roli. A dokonce si ji mohla sama dotvořit. Na natáčení si přinesla háčkovanou čepičku.

Točilo se v období obrovských veder, ale i ta herečka, kterou zlobí srdce, statečně zvládala. Práce na seriálu jí přinesla setkání nejen s kolegy, jež vídá běžně, ale i se Zuzanou Bydžovskou. „Bylo to herecké setkání po mnoha letech, což mě moc potěšilo, protože jsme kdysi byly velmi úzce spjaty. Když jako herečka začínala, spřátelila jsem se s ní, a protože měla v té době maminku v USA, dělala jsem jí takovou druhou matku a zároveň kamarádku. A během natáčení jsme si mohly na tohle všechno zavzpomínat,“ vypráví Janžurová.

Iva Janžurová v seriálu Na tělo (2026)

S Bydžovskou, která hraje hospodyni miliardáře Adriana (Slávek Horák) se také během natáčení svezla ve Ferrari. „Já už měla za sebou zkušenost s Jirkou Lábusem za volantem, tak jsem si byla jistá, že Zuzanka bude lepší. Protože Jiří měl vjet do otevřených vrat, což byl asi čtyřmetrový prostor, já u toho měla plačící scénu – patrně jsem mu vyčítala nedostatek lásky – a k tomu jsem musela místo něj řadit a ještě točit volantem! On z toho neudělal vůbec nic. Jenom měl hrůzu, že neprojede tou mezerou. Tak Zuzanka byla o moc lepší,“ hodnotí šoférské schopnosti svých kolegů.

Jan Hřebejk ale u scén s auty trpěl. „Slávek zchudne z miliardáře na milionáře, ale zbudou mu auta. A produkce mi nabídla mercedes z bazaru za 800 tisíc korun. Tak jsem jim říkal, ale takové auto Adrian nemůže mít, když tam pronáší moji oblíbenou větu, že přišel o tolik peněz, že bude muset lítat byznysem jako nějaká socka. Tak Pepa Viewegh (kreativní producent, pozn. red.) našel nějakého bohatého kamaráda ze Sázavy, který byl sběratelem aut, a od něj jsme si je vypůjčili,“ vypráví.

Jan Hřebejk při natáčení seriálu Na tělo

„Já bych samozřejmě taky rád jezdil ve Ferrari, ale nechtěl bych ho vlastnit. Protože jakmile začalo pršet, auto muselo do garáže. A já trnul. Ty okamžiky, kdy se točilo s auty, z duše nenávidím. To nesouvisí s herci, ale s těmi vozy. Protože najednou se pozornost soustředila na ně. Štáb úplně vytěsnil, že se při takové scéně může herečka i zabít, protože myslel hlavně na to, aby se neodřelo to půjčené auto,“ popisuje natáčení.

Specifickou roli si zahrál Jiří Schmitzer. „Já ho viděl ve formativních letech v Divadle Ypsilon ve hře Vosková figura, kde hrál opilce. Přišel na jeviště, předvedl dlouhý monolog, přitom mu nebylo rozumět jediné slovo a zase odešel. A já si tehdy říkal: To je bomba! A tady jsme se k tomu zase vrátili,“ směje se Hřebejk.

„Moje postava dostane těžkou mozkovou příhodu, tak jenom leží a huhlá. Bylo to fakt skvěle napsané, protože Soužinovi po té mrtvici není rozumět a já tak nemusel nic hrát,“ pochvaluje si Schmitzer.

Aneta Vignerová, Zuzana Bydžovská a Slávek Horák v seriálu Na tělo (2026)

Hřebejk obsadil i Daniela Žižku. „Ale my nebyli ovlivněni tím, že postoupil do Eurovize, my to točili předtím. A musím říct, že je to tak skvělý herec a zpěvák, až mi to vyrazilo dech. Hraje v tom výborně, přitom před rokem ho nikdo neznal. My jsme ho našli na Instáči,“ prozrazuje.

Právě s ním má v seriálu milostnou scénu Tatiana Dyková coby logopedka Jana. „Bylo to pro mě náročné, když jsem si uvědomila, že je stejně starý jako můj první syn. Ale pak jsem si tyhle myšlenky zakázala, protože jinak bych do té postele s ním nevlezla. A já tam musela, protože jsem za to byla placená,“ usmívá se herečka.

Tatiana Dyková v seriálu Na tělo (2026)

Scénáře k seriálu Na tělo napsala spisovatelka Martina Formanová, vdova po oscarovém režiséru Miloši Formanovi. „Mně samotnou jako divačku nefascinují nějaké meziplanetární sci-fi, ale mezilidské vztahy. Proč se dali dohromady zrovna tihle dva? Jak to, že jim svazek vydržel, byť to nikdo nečekal? A proč se naopak rozpadla ta ideální dvojice? Jakými rodiči se stali moji vrstevníci? Co trápí někoho zdánlivě superúspěšného a tak dál a tak dál...,“ popisuje na jaké otázky seriál Na tělo nabízí odpovědi.

Když ale měla postavě, kterou hraje Mikuláš Křen, vytvořit deník, do kterého si zaznamenává svoje úchylky, moc se jí do toho nechtělo, styděla se. Tak si ho nakonec herec napsal sám.

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